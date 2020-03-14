 Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым. ФОТО

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала ВОТ АР Крым, где проводила тренинги по психологии.
Во время контроля второй линии россиянка рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу.
Однако пограничники выяснили, что вчера женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который даже были в продаже билеты.
В результате, пограничники отказали россиянке в допуске и запретили въезд на территорию Украины.
******* Такасама
В Киев едет ректор **** Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.
НУ НАХРЕНА ????? оно здалося здесь со своими говно скилами
в них там вірус сташніший за корону..
Усі продали, усі просрали.
А че, інтернет не працює? VPN та " ТОR" Є..
Мона воду заряжати чи що там біля монітору..
🤣🤣🤣🤣