 Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять лет моя команда прилагала неимоверные усилия, чтобы Россия понесла международную ответственность за преступление агрессии, которую она развязала против Украины, против украинского народа. Благодаря этим усилиям весь цивилизованный мир официально признал Россию агрессором ... Однако новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это", — написал Порошенко.

По мнению лидера "ЕС", теперешняя власть готова снять с России ответственность за агрессию против нашей страны, взяв на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом "внутреннем конфликте".

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"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками — это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив — равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", — написал Порошенко.

"ЕС" требует от Зеленского предоставить информацию о том, на каком основании руководитель его Офиса поставил подпись под протоколом заседания ТКГ 11 марта. А если речь идет о самодеятельности — то немедленно отправить Ермака в отставку.

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"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью", — написал Порошенко.

"Спрятаться от ответственности под покровом карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции", — добавил он.

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Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.





