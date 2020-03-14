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 Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

"ЕС" требует СБУ и Офиса генпрокурора возбудить дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять лет моя команда прилагала неимоверные усилия, чтобы Россия понесла международную ответственность за преступление агрессии, которую она развязала против Украины, против украинского народа. Благодаря этим усилиям весь цивилизованный мир официально признал Россию агрессором ... Однако новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это", — написал Порошенко.

По мнению лидера "ЕС", теперешняя власть готова снять с России ответственность за агрессию против нашей страны, взяв на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом "внутреннем конфликте".

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"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками — это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив — равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", — написал Порошенко.

"ЕС" требует от Зеленского предоставить информацию о том, на каком основании руководитель его Офиса поставил подпись под протоколом заседания ТКГ 11 марта. А если речь идет о самодеятельности — то немедленно отправить Ермака в отставку.

Также на Цензор.НЕТ: "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью", — написал Порошенко.

"Спрятаться от ответственности под покровом карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции", — добавил он.

Смотрите также: "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку 01
Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку 02
Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку 03

Источник: https://censor.net.ua/n3181505
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил, ты мог ещё год назад представить что президент Украины признает лднр (Зеля уже по сути признал), c дня на день начнет поставлять воду в Крым и начнет снимать санкции
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Сколько собачек Павлова сбегается на ключевое (Порошенко) слово в заголовке. К власти пришли малороссы, они строят Малороссию, им суверенитет не нужен.
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Фух! гора с плеч! жив отец нации, а рассказывали тут....Петро Алексеевич, как же вы там родненький в этой далёкой Испании? соскучились все за вами, да и вам там, чего уж говорить, несладко ...повертайтесь Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9671
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зебанаты, а вы хоть сейчас понимаете, что оказались на одном уровне с даунбасцами и подлежите такому же уничтожению с лица украинской земли?
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Порох,далеко не отходи.скоро разгребать после зеленых мразей
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куди ж він від награблєнного атайдьот? нема дурних
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Ох, как вспомню времена, когда доллар был по 8 грн. Потом раз, и 24.... Какой это был год... Кажись, 2014-й))
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Ага. Ето тогда, когда Совет Федераціі Россіі, дал Путіну, разрешение на ввод войск в Украину.
Оккупацию Крима и Донбасса. Новороссия. Помнишь?
Путин - ***** ! ПТН-ПНХ !
Помнишь?
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Дивись ближче. У січні 2020 долар був 23,50 грн, а сьогодні 14 березня вже 27 грн. Здається клоун президент.
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Петро правий, або з шефом розмовляйте, чого ви з шавками домовляєтесь які вже завтра зникнуть назавжди.
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Зебили 8 месяцев ползали на коленях перед Путиным, теперь ставят на колени всю Украину
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Можеш показати, як саме це відбувається?
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никаким - хороший парень. и сивохо хороший парень. и гиркин хороший парень. и захарченко хороший парень. жаль только что замочили суку...
не видишь, как сдают интересы Украины? и что Ермак заговорил мацковскими словами тоже не смущаИт?
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я чтото забыл. кто из шыкаладного цеха может уточноть , сколько было при их мыролюбце потужных перемирий 3003 или 4004 штуки?
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Идиот. Поизебильным мерках, премии всем будут скоро получать уже в рублях.
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мальдивского это в смысле винницкого?
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Сейчас он испанский летчик
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Порох, рятуй країну від російських зрадників...
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Цепочка ДЕФОЛТА может быть такой:
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Рынок земли отложен. Нет МВФ, нет, как бы падения рейтинга. Но девальвация и инфляция, сделавшие украинцев бедными, обнуляют рейтинг Зеленского и Слуг народа.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Минский процесс приводит к интеграции ОРДЛО в Украину.
27. Деньги на восстановление региона дает Россия. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.
28. Интеграция ОРДЛО и получение денег от РФ становятся еще большим раздражителем для обедневших украинцев.29. Начинаются протесты, перерастающие к концу осени в полноценный Майдан.
30. Но на этом Майдане уже десятки тысяч людей, прошедших АТО. С оружием.
31. А дальше завершается то, что не было завершено в 2013-2014 году...Это один из сценариев. Могут быть и другие. Важно ответить на вопрос, кто выиграет от дефолта.1. Коломойский? Нет МВФ - нет Антиколомойского закона. Есть ПриватБанк - есть капитал для скупки подешевевших украинских активов.2. Зеленский? Нет МВФ - нет рынка земли. Нет рынка земли - можно удержать падающий рейтинг. Очень временно.3. Россия? Кидок западных кредиторов отвернет от Украины партнеров. Нет партнеров - нет препятствий в реализации своих планов на "этой территории неудачников".Возвращенное в Украину на условиях РФ ОРДЛО, станет ярмом на шее Украины, украинского бюджета и создаст еще большее напряжение внутри страны.

Выиграет ли украинский народ? Ответьте сами.



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надо Закон принять что б отозвать голос назад - если вдруг оказалось, что президент обманул изберателя ... Финалом будет если Зеленский с оф визитом поедет на парад в страну агрессор ...уже назад в Украину он может после этого не возвращаться
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Так чому ж ти мародер шоколадний розпочав створення цих "советов" і дав "ц.у." бандиту кучмі щось там підписувати з терористами на "договорняку" в Мінську? Чи ти покидьок всіх вважаєш дебілами які нічого не пам'ятають і не розуміють? ЗЕклоун тільки продовжує розпочату тобою справу по розвалу України але розпочав цю справу навіть не назвавши війну з ****** війною саме ти виродок! І саме ти виродок проводив парад і виводив свої награбовані активи у офшори коли патріоти гинули в Іловайському котлі не дочекавшись обіцяної допомоги! Щоб ти здох в страшних муках в яких помирали сотні наших бійців котрі першими стали на захист свої рідної Землі!!!
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Коронвірусна істерика - це димова завіса для кучмівсько-єрмаківську зраду.
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кто тебе не дает поблюй изик поблюй.... прикольно будет......потом можешь пойти у куйла полизать......
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До чего ж здоровски, когда упоротые порохоботы исходят на гавно в тщетной надежде, шо кто-то соберётся наступать на грабли бренда «Порохатый Барыга».
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Как хорошо.Может подавишься и получишь удушье.Продолжай и дальше блевать
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По действиям и реакции Зеленского будет очевидным куда идёт Украина. Жизнь не обмануть.Пример Янукович.Президент обязан быть честным с народом. Хер с ним,что он никому ничего не должен.Это 73% так считали, и надеялись.Через 4 года вы всё получите с полна.Но предательство через обман-народ не простит.Мы живём в другое время.Большинство жителей страны начали осознавать,что Украина европейская страна. Главное не потерять государственность.И таких с каждым днём становится больше.Союз с парашей не допустим.
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Парашенка хочит наживацца на вайне! Ему нравиться барыжничать, он хочить продолжать марадерничать! Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку - Цензор.НЕТ 6146
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Варта.

Від "Зека геть!" до "Зелю геть!",
Кружляє кола Україна,
І знов вона долає смерть,
І знов освячує калина.

Прийшли лихиї знов часи,
Запаморочилася пам'ять,
І знову - Господи спаси!
Всі ангели знов Бога славлять.

Пліч-о-пліч знов зарази хить,
Завжди змітала наша ненька
І з допомогой Бога вмить
Очищена і знов рідненька.

Оця важка і легка мить,
Як вічна невсипуща варта,
Заради неї варто жить
І помирати також варто.

14.03.2020
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А где Порошенко? Говорят он свалил за бугор, Рябошапки нет, теперь он боится за свою свободу.
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изик вы можете все свалить вместе с каломыйским. главное что патриоты остались!
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Ну так с Зеленского и Ермака станется. Возможно один из пунктов их тайных договоренностей с Кремлем - это арест Порошенко с самыми разными возможными последствиями: замаскированное убийство, выдача в ОРДЛО, обвинение в развязывании "гражданской войны" и т.д. При наличии таких угроз очень разумно себя обезопасить на время до разрешения нынешнего нарастающего кризиса в Украине.
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ДОЧЬ ГЛОЖЕТ МАТЬ
Сергей Ирза
Они твердят - гражданская война…
Вот только, что за «граждане» воюют?
На ком лежит вторжения вина?
Откуда ветры этой бойни дуют?
Откуда ложь смердит, несёт гнильём?
Кто диверсантов чествует «в зелёном»?
Кто отнял Крым?... - Вина за всё на нём!
Вон, как Донбасс железом жжёт калёным!
Вон, Украина в зареве войны,
А кто воюет?... - «граждане» России!
Он не признает собственной вины,
Но мы-то знаем, кто виной насилью,
Кто истязает Киевскую Русь:
Дочь гложет Мать - Москва рвёт в клочья Киев!
Так, где же здесь гражданская война?
14/07/2014
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а кто такой порошенко, чтобы что-то требовать? вчерашняя накипь на чайнике?
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кто давал директиву Ермаку? Ей Богу как дети. ***** и его пацан Козак
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Ти чим краще за зелю ? Чи не ти відряджав кучму з мертвечуком на переговори із сепаратистами у мінську, пропхав у ВР особливий статус лугандонівської ракової пухлини з амністією для бойовиків ? А зелений клоун сьогодні впроваджує саме твій доробок
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Будьте объективны...ситуация 2014-16-го кардинально отличалась от нынешней.
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М-дя...от Порошенко лично я не ожидал ничего хорошего. И он обманул мои ожидания. От Зеленского же я ожидал только плохого. И он превзошел мои самые мрачные прогнозы. Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку - Цензор.НЕТ 8515
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Петру Олексійовичу! Директиви йому дав Зеленський і путін! А ще 73% попутних ідіотів, які зараз сидять тихо і сопуть в дві дирочки. Частина зрозуміла, що натворила, а части так і не зрозуміла. Якщо немає розуму, то біда, вже не виправиш.
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