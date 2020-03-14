 Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Все пять лет моя команда прилагала неимоверные усилия, чтобы Россия понесла международную ответственность за преступление агрессии, которую она развязала против Украины, против украинского народа. Благодаря этим усилиям весь цивилизованный мир официально признал Россию агрессором ... Однако новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это", — написал Порошенко.
По мнению лидера "ЕС", теперешняя власть готова снять с России ответственность за агрессию против нашей страны, взяв на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом "внутреннем конфликте".
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль
"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками — это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив — равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", — написал Порошенко.
"ЕС" требует от Зеленского предоставить информацию о том, на каком основании руководитель его Офиса поставил подпись под протоколом заседания ТКГ 11 марта. А если речь идет о самодеятельности — то немедленно отправить Ермака в отставку.
Также на Цензор.НЕТ: "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук
"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью", — написал Порошенко.
"Спрятаться от ответственности под покровом карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции", — добавил он.
Смотрите также: "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
льотчикгетьман з нами )
Оккупацию Крима и Донбасса. Новороссия. Помнишь?
Путин - ***** ! ПТН-ПНХ !
Помнишь?
не видишь, как сдают интересы Украины? и что Ермак заговорил мацковскими словами тоже не смущаИт?
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Рынок земли отложен. Нет МВФ, нет, как бы падения рейтинга. Но девальвация и инфляция, сделавшие украинцев бедными, обнуляют рейтинг Зеленского и Слуг народа.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Минский процесс приводит к интеграции ОРДЛО в Украину.
27. Деньги на восстановление региона дает Россия. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.
28. Интеграция ОРДЛО и получение денег от РФ становятся еще большим раздражителем для обедневших украинцев.29. Начинаются протесты, перерастающие к концу осени в полноценный Майдан.
30. Но на этом Майдане уже десятки тысяч людей, прошедших АТО. С оружием.
31. А дальше завершается то, что не было завершено в 2013-2014 году...Это один из сценариев. Могут быть и другие. Важно ответить на вопрос, кто выиграет от дефолта.1. Коломойский? Нет МВФ - нет Антиколомойского закона. Есть ПриватБанк - есть капитал для скупки подешевевших украинских активов.2. Зеленский? Нет МВФ - нет рынка земли. Нет рынка земли - можно удержать падающий рейтинг. Очень временно.3. Россия? Кидок западных кредиторов отвернет от Украины партнеров. Нет партнеров - нет препятствий в реализации своих планов на "этой территории неудачников".Возвращенное в Украину на условиях РФ ОРДЛО, станет ярмом на шее Украины, украинского бюджета и создаст еще большее напряжение внутри страны.
Выиграет ли украинский народ? Ответьте сами.
Від "Зека геть!" до "Зелю геть!",
Кружляє кола Україна,
І знов вона долає смерть,
І знов освячує калина.
Прийшли лихиї знов часи,
Запаморочилася пам'ять,
І знову - Господи спаси!
Всі ангели знов Бога славлять.
Пліч-о-пліч знов зарази хить,
Завжди змітала наша ненька
І з допомогой Бога вмить
Очищена і знов рідненька.
Оця важка і легка мить,
Як вічна невсипуща варта,
Заради неї варто жить
І помирати також варто.
14.03.2020
Сергей Ирза
Они твердят - гражданская война…
Вот только, что за «граждане» воюют?
На ком лежит вторжения вина?
Откуда ветры этой бойни дуют?
Откуда ложь смердит, несёт гнильём?
Кто диверсантов чествует «в зелёном»?
Кто отнял Крым?... - Вина за всё на нём!
Вон, как Донбасс железом жжёт калёным!
Вон, Украина в зареве войны,
А кто воюет?... - «граждане» России!
Он не признает собственной вины,
Но мы-то знаем, кто виной насилью,
Кто истязает Киевскую Русь:
Дочь гложет Мать - Москва рвёт в клочья Киев!
Так, где же здесь гражданская война?
14/07/2014