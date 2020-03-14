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 Паники из-за коронавируса в Радомышле нет, продуктов хватает, - мэр Тетерский

В Радомышле на Житомирщине, где зафиксирован первый в Украине смертельный случай заболевания коронавирусом, ситуация спокойная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" рассказал радомышльский городской голова Владимир Тетерский.

"Я с полной ответственностью могу сказать, что паники в Радомышле нет. Сейчас жизнь в центре города не отличается от обычного дня. Не сказал бы, что людей здесь значительно меньше", - подчеркнул Тетерский.

По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщения с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".

Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

Источник: https://censor.net.ua/n3181503
 
 
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А скільки в районній лікарні Радомишля апаратів штучної вентиляції легенів?
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а тетерев в достаточном количестве на полках, фио мера это случайное совпадение?
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Просто сегодня на заседании кабмина прозвучала фраза: "Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры". А так да, паники никакой нет и никто ее не раздувает. ))
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блин, а как же все рады за Радомышль... - а с бубой шо?
ленка курячими ножками запаслася? - могу поделится....
от переживаю за бубу и фсе....
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