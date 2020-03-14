 Паники из-за коронавируса в Радомышле нет, продуктов хватает, - мэр Тетерский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" рассказал радомышльский городской голова Владимир Тетерский.

"Я с полной ответственностью могу сказать, что паники в Радомышле нет. Сейчас жизнь в центре города не отличается от обычного дня. Не сказал бы, что людей здесь значительно меньше", - подчеркнул Тетерский.

По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщения с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".

Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.