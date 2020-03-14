 Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон еще должен пройти общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.

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Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.