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Все про:закон (2746) Путин (25493) Россия (75180)

 Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые позволят ему снова избираться на уже занимаемую должность.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон еще должен пройти общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.

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Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3181502
 
 
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Интересно, какую военную авантюру затеет злобный московский карлик, чтобы отвлечь внимание "глубинного народа" от этой масштабной аферы с конституцией?
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Так подавляющая масса и так всё проглотит.
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Сподіваюсь що він нападе на коронавірус
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По этой афёре, в апреле пройдёт всенародный референдум.
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Молодец!
Следующий шаг, это ввести крепостное право. Не затягивай, *****!
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Узаконить нужно, так же как царствование, через госдуру.
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папа кацапский подписал себе пожизненное папство - хто бы сомневался
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маразм и госпереворот в России крепчал...
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***** совсем своих холопов за стадо послушных баранов держит
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В космос летали: Белка, Стрелка и Валька Терешкова.. две собаки-космонавта и одна ****..
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Планета Абизян: "Обнуление сроков. Царь Абизян."

Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки - Цензор.НЕТ 2976
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кацы - дырка на похезать вам теперь официально подписано - и даже не колыхайтесь!
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Ну теперь нужно ждать закона о передаче власти по наследству, а там глядишь и до официального рабовладельческого строя дойдут..........
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Пока они вполне готовы вернуть крепостное право...
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"***** жило, ***** живо, ***** будет жить"
в.в.*****
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Как то насрать. Как будто могло быть по другому. Лучше посмотрите какой в Украине пиз***дец творят власти
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ну шо,кацапня форумная,праздравляю Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки - Цензор.НЕТ 3889.надеюсь этого счастья хватит и вам,и вашим детям,и внукам достанется.а уж двойников гэбня насобирает правдоподобных
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его наверное наша делегация вдохновила на такой шаг, ( пока живут на свете дураки, удачу мы не выпустим из рук).
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Krychek

А вот и первая благодарность кремлёвского старца "Космической обнуляторше".
В России засекретили информацию о недвижимости Терешковой после того, как она выступила с инициативой в ГосДуме про обнуление сроков президенства.

Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки - Цензор.НЕТ 864
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Что значит суверенитет? Если один чоловек под себя меняет все законы. Руским нравится чтобы кто то думал за них. А думать сложно, есть водка, есть телевизионное величие больше ничего не надо. Извините, но это действительно биомасса. Так им и положено
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Царь в России есть, бояре тоже кой-какие имеются, с холопами беда,еще не оформлены по всей форме. Вот чем и займется нулевой царь.
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Старая российская забава переклеивать на продуктах срок годности, сегодня вышла на новый, государственный уровень
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Молодец старая моль - поставил рашку в стойло. Пусть теперь вопят - Рассея третий Рым. Болото оно было и будет навеки.
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пагадите...пагадите...а которого из х.лов обнулили??? ну чисто гипотетически ))))))
Путин подписал поправки в Конституцию, обнуляющие его президентские сроки - Цензор.НЕТ 9641

...
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Такое ощущение что люди не были к этому готовы и не знали что так и будет.
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Нам тоже нужны такие поправки в Конституцию. Только вначале вернуть Петра Порошенко в Президенты!
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Это что такое "обнуление"?
Путин - чучело!

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