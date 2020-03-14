EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  4014  89
Все про:прокуратура (3892) домашний арест (75) Сивохо (57) Тамарин Сергей (2)

 Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых

Прокуратура Киева подаст в Печерский районный суд столицы апелляционные жалобы с требованием ужесточить меры пресечения для двух подозреваемых в хулиганских действиях в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура ходатайствовала об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако 13 марта суд избрал двум из них более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

"Органы прокуратуры будут принципиально реагировать на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людей. Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. В настоящее время есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия. Тем, кто пренебрегает этими общепринятыми правилами, будет дана принципиальная оценка и виновные лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству," - подчеркнул прокурор Киева Сергей Юлдашев.

Как известно, ранее суд отправил под круглосуточный домашний арест "азовцев" Сашу Волкова и Сергея Тамарина

Смотрите также: Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Источник: https://censor.net.ua/n3181501
 
 
 Топ комментарии
 
А прокуратура не желает оценить вояж жопоблока в московию на поклон к хуйлу? Не подпадают ли такие действия украинских (?!!) парламентариев под действие статьи УК о госизмене?!!
 показать весь комментарий
 
Неймется уродам . В природе любое действие рождает противодействие .
 показать весь комментарий
 
а против сивохо возбудили дело за сепаратизм ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Неймется уродам . В природе любое действие рождает противодействие .
 показать весь комментарий
 
 
У Сивохи с подозреваемыми внутренний конфликт и гражданская война. Оставьте их в покое , пусть они с сивохой сами разбираются.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Давай отменим уголовный кодекс, пусть люди сами разбираются....
 показать весь комментарий
 
Да уж лучше пусть сами, чем такой позор.
 показать весь комментарий
 
 
А прокуратура не желает оценить вояж жопоблока в московию на поклон к *****? Не подпадают ли такие действия украинских (?!!) парламентариев под действие статьи УК о госизмене?!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, там же жоппоблок падав перед кацапами добровольно, і по обоюдному согласію.
Ніякого прінуждєнія.
 показать весь комментарий
 
 
А Сивуха від чого впав?
Може від недоїдання.
Може шнурки розв'язалися.
І взагалі, він член РНБО і на люди вийшов без батальону аваківців, а якщо його вкрадуть і в орду вивезуть? "Руслани" для його транспортування в каців є Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 1410
 показать весь комментарий
 
прокурор Киева Сергей Юлдашев-- коррупционер вымогатель и взяточник которому место в СИЗО с конфискацией до 3 го колена занимаеться судилищем патриотов !!! Блин когда этот цирк закончиться просто просто мозги закипают от этого беспредела !!! А к сепару продажному за измену претензий НЕТ Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 8680
 показать весь комментарий
 
 
Если были бы у нас патриоты то Сивохо и Юлдашев давно бы уже рыб кормили в водохранилище!
 показать весь комментарий
 
 
призначені Рябошапкою ("1100% своїм") та його "чесним замом" Чумаком... Дивись есе Бутусова на головній.
 показать весь комментарий
 
 
Эта прокуратура уже подчиняется ФСБ !
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук там на встрече с полудурком володиным такое нес, что в нормальной стране за измену его трижды бы расстреляли. И ничего!
 показать весь комментарий
 
Интересно а что такого жопоблок нарушил? Вроде законами Украины не запрещено общаться с РФ
 показать весь комментарий
 
Юлдашев?
А о себе он ничего рассказать не хочет? Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 6666
 показать весь комментарий
 
 
Он уже рассказал тем "кому надо" и их его рассказ вполне устроил... Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 9693
 показать весь комментарий
 
 
а что вы хотите услышать?
как его самого или его предков завезли когда то на московском поезде в Украину....?
Да это и так понятно....
 показать весь комментарий
 
 
самоизоляции на две недели думаю будет достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
а против сивохо возбудили дело за сепаратизм ?
 показать весь комментарий
 
 
Кто там на фото сивохе втирает? Надя Савченко отпустила бороду?
 показать весь комментарий
 
 
Почему этого Сивохо не посадить за госизену?
 показать весь комментарий
 
 
вероятно,по мнению юлдашева,все его высказывания в правовом поле Украинского законодательства
 показать весь комментарий
 
"Азов" и НацКорпус должны проверить законность восстановления Юлдашева на должности..
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Юлдашев был уволен в 2015 по закону о люстрации.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь с особим рвением отрабативает....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ЕСПЧ в 2020 г. признал люстрацию в Украине незаконной.
 показать весь комментарий
 
Большой ошибкой было в 2014 -ом году , не переловить прокуроров ,судей и не наказать .Ихние семьи вместе с их ублюдочными с детьми мажорными подонками. .
 показать весь комментарий
 
 
Все выглядит как начало конца зеленых властей, легитимность всех ветвей власти под вопросом, а значит единственной легитимной властью становится воля народа в лице толпы) Уверен всем этим судьям, прокурорским, неприкасаемым богам на земле очень понравится суд основанный не на витиеватых и труднопонимаемых законах, а на очевидной справедливости. Петля и фонарь - вот какой будет ответ на все их ужесточения!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
уже полгода о начале конца читаю
 показать весь комментарий
 
 
но все равно он начнется для тебя внезапно Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 9550.а ты читай,читай...
 показать весь комментарий
 
окак.. я уже зеленая власть? вот же дурачёк, соевый.. аби ляпнути.. Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 2852
 показать весь комментарий
 
 
Сивохо, как провокатора, тоже не мешало бы к ответственности привлечь.
 показать весь комментарий
 
 
А какого рожна внештатный Сивохо со своей "личной" платформой всюду лепит "СНБО"?! Выгоните его из СНБО, и пусть потом все эти "платформы" лепит от своего имени! Зеленский собирается сделать ГПУ юриста, специализирующегося в области защиты интеллектуальной собственности - вот пусть прокуроры и дадут по сусалам этому Сивохе за незаконное использование ЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА (СНБО) для собственной (Сивохи) продукции - "платформы"....
 показать весь комментарий
 
 
Вот! Хермак всех успокаивает, что все это просто бумажки, а другие трещат о СНБОшности Сивохи.
 показать весь комментарий
 
Так-с, от тобі й ЗЕкривосуддя ! Відколи це висловлення громадянської позиції перетворилося на *********** ? А, Партнов так считает .
 показать весь комментарий
 
 
В общем так: Если что брать в облогу не только правительственный квартал, но и в первую очередь три канала Медведчука и Интер. Эти Гебельс-ТВ должны прекратить свою пропаганду навсегда. Да, и не забыть про Г+Г. Если последнему надо просто на время закрыть рот, то другие необходимо просто сжечь дотла.
 показать весь комментарий
 
 
Юлдашева поставить - все равно Портнова вернуть, а затем слушать его украинофобскую блевотину
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хулиганы должны ответить по закону!
 показать весь комментарий
 
 
Петушило, там нет состава преступления. От слова совсем. Посмотри видос. рыговско-зебильные прокуроры хотят натянуть сову на глобус при помощи карманных судов. В любой цивилизованной стране одного слушания было бы достаточно чтобы закрыть дело из-за отсутствия состава преступления
 показать весь комментарий
 
Обратите внимание, у порновско-ишаковской прокуратуры нет претензий к убийцам евромайдановцев, коррупционерам из нынешней и рыговской власти, зато масса вопросов к волонтерам и воинам - тем кто остановил кацапско-фашистскую чуму на Добассе.
 показать весь комментарий
 
 
В прокуратуре "внутреннего конфликта" с головой нет?
Или уж так сильно хочется лизнуть зелёной власти?
 показать весь комментарий
 
 
А сама типа презентация сивухи была законной?
По словам главзебила и начальника снбо это была личная инициатива алкаша сивухи..
А раз личная инициатива...то назревает вопрос...а за чей счет был этот банкет???
Кто оплачивал помещение...технику??
И не за бюджетные ли деньги была оплачена личная прихоть алкаша сивухи?.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы они Сивоху отправили к Мотороле. Ато и себя подставили и пшик вышел с ваших митингов
 показать весь комментарий
 
зеЛя и его банда ватников зеленых кончат плохо и скоро
 показать весь комментарий
 
 
Конечно окуеть, за то что стреляют, взрывают, воруют и т.д. отпускают без всякого домашнего ареста, а за то что ткнули, объяснили Сивохе ху из ху - посадят.. ОХРЕНЕТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
А ка же! Потому что их враг - украинцы. Не путлер и его пешки.
 показать весь комментарий
 
Прокурватура антимайданівська.
Що ви чекали..
 показать весь комментарий
 
 
прокуратура всегда была такая как и все мусора , так что не нужно петь про антимайдановскую.
 показать весь комментарий
 
какая такая ?
твоє зелене цмо робить провокації, творить зраду і користується мусорами наче повіями, обороняючись від суспільства.
тактика віхтора хведоровича..
 показать весь комментарий
 
Сивуху вместе с озабоченными прокурорами в окопы на передовую , пусть там порешают "внутренний конфликт" .
 показать весь комментарий
 
 
Сивуху в окоп нельзя...эта жирная туша туда не поместится...
Сувуха как перекрытие на блиндаж хорош..
 показать весь комментарий
 
 
да хоть на мясо собакам , как то пох.
 показать весь комментарий
 
 
да-да, бери і тих прокурорів, і сівуху, і єрмака, і навіть зелю, разом з собою - і організовуйте добробат "зебіли". А ми - подивимось, як багато навоюєте. Галасуали же ви всі разом, 73/43%зебіли...
 показать весь комментарий
 
аааа , удмурт нарисовался, сторожид сайтовский с номером регистрации 444917 . Ты там в каком окопе письма строчишь на ветку ? Или может ты хворэ и тебе нельзя в ВСУ ?
 показать весь комментарий
 
я своє відвоював, зебіл-зрадник ти, наволоч. В мене були свої окопи.
 показать весь комментарий
 
а сивоху он не хочет привлечь к ответственности за госизмену???
или: моим друзьям можно все, а остальные живите по закону??
 показать весь комментарий
 
 
Засмерділо "законами" від 16 січня 2014 року...
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то должен сидеть в тюрьме Сивохо за антиукраинскую диверсионно-подрывную деятельность в пользу внешнего врага России.
 показать весь комментарий
 
 
И дермак! И зелепут. И каломойша. И гудок. Имя им - легион.
 показать весь комментарий
 
когда речь идет о применении насилия в отношении людей Источник: https://censor.net.ua/n3181501

Тарифы. Зарплаты и пенсии. Медицина. Цены. Коррупцяи. Желание продать землю......
ЭТО НЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ??
 показать весь комментарий
 
 
стоп. не понял. а что падшая многослойная сивуха не виновата в мыролюбности?
 показать весь комментарий
 
 
Что там с твоими лямами, люстрированый ????
 показать весь комментарий
 
Предателям и капитулянтам - всё! Несогласным - "закон"!
Главное без барыги...
 показать весь комментарий
 
 
кто такой барыги? это винницкий мыролюбный реформист ?
 показать весь комментарий
 
Такой мирный, что дебилов с кацапами до сих пор трясёт от его упоминания.
 показать весь комментарий
 
не пиши сегодня. тебе нельзя. у тебя шаббат и винницкая безальтернативность.
 показать весь комментарий
 
Суды и прокуроры вернулись времен Януковича и люди те же - это коллаборанты портновы, адвокаты януковича в ДБР и Богданы, и т.д. Полностью Мафия Януковича пришла к власти с Зеленским! Это уже настал полный кабздец! Уже дошли до края! Хуже уже некуда!
 показать весь комментарий
 
 
и обратите внимание опять 'печорский суд' там потрновские судьи сидят.всех их нужно первыми гнать после гонения зеленЫх мразей на ростов
 показать весь комментарий
 
 
пора кардинально міняти устої права.
 показать весь комментарий
 
Суки...Де та сила права??????Гниди,сракуаваку по цій силі права давно розстріляти пора!!!! Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 7796
 показать весь комментарий
 
 
я тоже тебя тереть не буду. давай на удмурт проперди про вяличие твоей на мордовии сидя на бутылке.
 показать весь комментарий
 
парням хоть административка светит надеюсь им посягательство не пришьют ...
 показать весь комментарий
 
Сивоха , ти тільки скажи зарані , коли там буде ще одна твоя презентація .. Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 3867 .
Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 80 .
 показать весь комментарий
 
 
Тут они впереди всех а как кернеса садить заболевают по 18 человек сразу.
 показать весь комментарий
 
Когда будем гнать зеленыХ на ростов.больше не будем панькатся с этими ватниками/шарийцами судьями и прркурорами. и прочей нечестью.выводы сделаны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх