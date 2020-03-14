 Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что прокуратура ходатайствовала об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако 13 марта суд избрал двум из них более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.
"Органы прокуратуры будут принципиально реагировать на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людей. Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. В настоящее время есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия. Тем, кто пренебрегает этими общепринятыми правилами, будет дана принципиальная оценка и виновные лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству," - подчеркнул прокурор Киева Сергей Юлдашев.
Как известно, ранее суд отправил под круглосуточный домашний арест "азовцев" Сашу Волкова и Сергея Тамарина.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Ніякого прінуждєнія.
Може від недоїдання.
Може шнурки розв'язалися.
І взагалі, він член РНБО і на люди вийшов без батальону аваківців, а якщо його вкрадуть і в орду вивезуть? "Руслани" для його транспортування в каців є
А о себе он ничего рассказать не хочет?
как его самого или его предков завезли когда то на московском поезде в Украину....?
Да это и так понятно....
Или уж так сильно хочется лизнуть зелёной власти?
По словам главзебила и начальника снбо это была личная инициатива алкаша сивухи..
А раз личная инициатива...то назревает вопрос...а за чей счет был этот банкет???
Кто оплачивал помещение...технику??
И не за бюджетные ли деньги была оплачена личная прихоть алкаша сивухи?.
Що ви чекали..
твоє зелене цмо робить провокації, творить зраду і користується мусорами наче повіями, обороняючись від суспільства.
тактика віхтора хведоровича..
Сувуха как перекрытие на блиндаж хорош..
или: моим друзьям можно все, а остальные живите по закону??
Тарифы. Зарплаты и пенсии. Медицина. Цены. Коррупцяи. Желание продать землю......
ЭТО НЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ??
Главное без барыги...
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