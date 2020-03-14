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 В Госпогранслужбе рассказали, кого пустят на свою территорию поляки. ИНФОГРАФИКА

Запрет на въезд иностранцев начинает действовать в Польше с полуночи 15 марта. В страну будут допускать только отдельные категории иностранных граждан.

Соответствующее сообщение Госпогранслужба разместила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Польшу с полуночи можно будет попасть только на легковом транспорте. Внутрь страны пустят лишь:

- граждан Польши;

- мужей и жен граждан Польши;

- иностранцев, у которых есть карта постоянного или временного пребывания на территории Польши;

- иностранцев с Картой Поляка;

- дипломатов и сотрудников дипучреждений;

- иностранцев, у которых есть разрешение на работу в Польше;

- иностранных водителей, перевозящих грузы.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО

Госпогранслужба также опубликовала список пунктов пересечения границы с Польшей, движение в которых останавливается с полуночи 15 марта.

В Госпогранслужбе рассказали, кого пустят на свою территорию поляки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181500
 
 
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- иностранцев, у которых есть карта постоянного или временного пребывания на территории Польши;
- иностранцев, у которых есть разрешение на работу в Польше;Источник: https://censor.net.ua/n3181500

гастарбай

гастарбайтеры могут расслабится
Источник: https://censor.net.ua/n3181500
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