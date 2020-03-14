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 С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Соответствующее сообщение размещено на сайте СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", — сказано в сообщении.

При этом СНБО просит всех граждан Украины вернуться на родину до 17 марта 2020 года.

"В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами", — сообщили в СНБО.

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С 16 марта на 2 недели прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением тех, у кого есть вид на жительство и дипломатов.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua", — добавили в СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3181499
 
 
 Топ комментарии
 
Завайте вже надзвичайний стан вводьте, бо 19 березня 2020 хтось надумав здавати Україну і боїться людей.
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Бачите, як просто, виявляється, закрити кордон для росіян і КПВВ на лінії зіткнення. Достатньо лише загрози, реальної не лише для демосу, а й для істеблішменту.
Щойно запахло смаленим і всі розмови про гуманізм, про "наших людей", про "мільйони заробітчан в Росії" змінилися на коротке та зрозуміле "ми закриваємо кордони". Щойно виявилося, що від загрози не застрахована ні Банкова, ні Грушевського, ні Іванковичі з Козиним, все стало на свої місця.
Можете зробити правильний вибір, панове політики, можете. Шкода, що лише тоді, коли припече вам особисто. А якби ви закрили кордон від Росії та ОРДЛО не зараз, а шість, п'ять чи навіть рік тому, було б набагато краще, адже вірус "русского мира" дає більшу летальність, ніж всі інші разом.
Як ви там кажете, пане Президент - "у питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно"? Золоті слова. Виріжте їх Єрмаку з Кучмою на лобі. І собі заодно.
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НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ЦИКЛОНОМ Б И В КРЕМАТОРИЙ!
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Завайте вже надзвичайний стан вводьте, бо 19 березня 2020 хтось надумав здавати Україну і боїться людей.
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Всі ці заборони на авіа та жд сполучення незаконні, поки немає Воєнного стану! Потрібен Воєнний стан на 4 роки до кінця терміну Зеленського!
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тут все незаконно. но никто не кричит громко номер закона, который нарушают.
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НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ЦИКЛОНОМ Б И В КРЕМАТОРИЙ!
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Зеленський- вісник Апокаліпсису. А супутники його- Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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Так ещё в 2014 наглухо закрыли, а с расией даже забор поставили!
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"Стена" называется. Реально очень сербезная система. С насмешками кукарекает только ЗЕбыдлота, которая из своей зассанной хрущевки не вылазит, и не видело нихрена.
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А кто выехал без автомобиля может пойти за ним на автосвалку к дяде Моне:
С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО - Цензор.НЕТ 8900
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Бачите, як просто, виявляється, закрити кордон для росіян і КПВВ на лінії зіткнення. Достатньо лише загрози, реальної не лише для демосу, а й для істеблішменту.
Щойно запахло смаленим і всі розмови про гуманізм, про "наших людей", про "мільйони заробітчан в Росії" змінилися на коротке та зрозуміле "ми закриваємо кордони". Щойно виявилося, що від загрози не застрахована ні Банкова, ні Грушевського, ні Іванковичі з Козиним, все стало на свої місця.
Можете зробити правильний вибір, панове політики, можете. Шкода, що лише тоді, коли припече вам особисто. А якби ви закрили кордон від Росії та ОРДЛО не зараз, а шість, п'ять чи навіть рік тому, було б набагато краще, адже вірус "русского мира" дає більшу летальність, ніж всі інші разом.
Як ви там кажете, пане Президент - "у питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно"? Золоті слова. Виріжте їх Єрмаку з Кучмою на лобі. І собі заодно.
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Забыли про воздушный шар. я на нем полечу, если что. 2 гражданства нельзя, 3 можно. Типа того.
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по топографическим картам до 1992 года. через села минимум 5 км от заставы. можешь не благодарить.
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естественно, не с рюкзаком за плечами. деньги на карту банка или в карман. спокойно идешь, рот на замке.
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если у пассажира такой вопрос возник, он не хочет общаться с погранцами. Тогда еще вариант слиться с местными - сесть на лисапед.
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З місцевими не вийде, в нього паспорт іншої області буде, якщо пішки йде місцевий це одне, якщо з іншої області тя як мінімум питання?
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щоб не було питань, треба лиш виглядати, як мiсцевий, або найти такого другана трiшки до кордону, або йти так, щоб бачили тiльки у штатив, но були сумнiви що до затримання, через вигляд, як мiсцевий тощо..а вiн йде собi той час, йде...
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Вы же сейчас экономику и гривню ********, шваль Коломойская и Ахметовская соскучилась по рабам за 200 баксов и по списанию долгов. Рынок рухнет - скупят по дешовке пол страны.
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Так уже "итальянцев" со всего мира не будут к нам везти?! Мало, кто там работает... И тебе русские, и тебе молдоване, и тебе доминиканцы... Ну слава Богу!) Спасибо.
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