 МАУ планирует дополнительные рейсы для возвращения украинцев на родину

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"В настоящее время МАУ планирует выполнение на протяжении ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, согласно заявлению президента Украины в 00:00 17 марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.
"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до этого срока, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения. Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами "МАУ", которые будут выполняться до конца суток 16 марта", - напоминает авиакомпания.
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В "МАУ" подчеркивают, что авиакомпания окажет максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой.
"Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс", - указывается в сообщении.
Чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение в Украину.
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"Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го - 16-го марта, нужно обратиться в украинские консульства за рубежом. По заявлению президента Украины, власть будет организовывать специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан домой. Мы как авиакомпания "МАУ" заверяем, что будем оказывать всяческую поддержку органам государственной власти по возвращению домой наших сограждан", - подчеркивают в авиакомпании.
Треба ж до такого додуматися!
Якщо не гнилий сарказм, звісно...🤔
Знайомий психіатр, якщо не помиляюся в Дніпрі??
Співчуття Вашому досвіду.. Класно Вам моск промили..
))
декілька років..
Таке враження-що постите звідти..
Лікуйтеся далі , швидше Вам до нормального життя і хай щастить! Бувайте! 😁
І прозрієте..😂😂
Та прикалуюсь...😁
В нормальных демократиях помогут и подлечат качественее.. нефик спешить.. тем более -обіцянки=цяцянки..
Ви логіку від методички Можете відрізнити?
А є ще -просто Людяність!
Нормальна країна не буде питати Ваш паспорт та враховувати Ваш колір шкіри... тільки потім... коли Ви оклигаєте..
😁
Вся Sangiaria тепер намагається рятуватися від віруса, виспівуючи гімн з вікон та балконів, а наші хочуть всіх своїх встигнути позвозити на батьківщину, "поки не почалося".
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51886547/coronavirus-italians-sing-from-their-windows-to-boost-morale?
Цікаво, як там наша славна патріотка, яка не схотіла покинути песика і залишилася відбувати карантин серед китайських вуханів - жаліє, що не повернулася, чи навпаки - безмірно вдячна своєму чотирилапому другові?