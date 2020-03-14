EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1868  46
Материалы по теме:
Все про:карантин (287) МАУ (182) 14 отдельная танковая бригада (2) COVID-19 (879)

 МАУ планирует дополнительные рейсы для возвращения украинцев на родину

В ближайшие двое суток, оставшиеся до закрытия границ, компания "Международные авиалинии Украины" собирается организовать несколько дополнительных рейсов для возвращения украинцев на родину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящее время МАУ планирует выполнение на протяжении ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно заявлению президента Украины в 00:00 17 марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до этого срока, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения. Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами "МАУ", которые будут выполняться до конца суток 16 марта", - напоминает авиакомпания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

В "МАУ" подчеркивают, что авиакомпания окажет максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой.

"Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс", - указывается в сообщении.

Чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцев эвакуируют из Италии

"Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го - 16-го марта, нужно обратиться в украинские консульства за рубежом. По заявлению президента Украины, власть будет организовывать специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан домой. Мы как авиакомпания "МАУ" заверяем, что будем оказывать всяческую поддержку органам государственной власти по возвращению домой наших сограждан", - подчеркивают в авиакомпании.

Источник: https://censor.net.ua/n3181497
 
 
 Топ комментарии
 
Беня бабла бюджетного срубит не мало...тут и маме римме не ходи...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А як же ж тендер на пасажирські перевезення? Вже пройшов? Чи може коломойський задурно поверне українців?
 показать весь комментарий
 
 
Беня бабла бюджетного срубит не мало...тут и маме римме не ходи...
 показать весь комментарий
 
 
Щоб заразити українців.Я наприклад би не їхав.
 показать весь комментарий
 
 
Беня даже во время пандемии не упустит свой гешефт. Только вдумайтесь сколько заряженых вирусом украинцев он собирается привести в Украину своими самолетами, вместо того чтобы перекрыть границы?
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь на этом никто не собирается наживаться.
 показать весь комментарий
 
 
а не хотят спросить этих самых "командировочных" какого лешего они за границей до сей поры ? по тупизне ? ….. нет , сугубо меркантильный интерес .
 показать весь комментарий
 
 
МАУ Коломойського і зробить короновірус в Україні пандемією, Про це будуть писати і підтручниках історії через 10 і 20 років...
 показать весь комментарий
 
 
А в МАУ є людина, яка буде опитувати громадян щодо того як вони голосували на президентських виборах?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ці українці голосували за Порошенка, то невідомо що може трапитися на цих рейсах🧐
 показать весь комментарий
 
Знизу сам Бєня, бо від нього тікають нормальні люди.
 показать весь комментарий
 
 
Тобі вже треба до психіатрично-вірусної резервації..
Треба ж до такого додуматися!
Якщо не гнилий сарказм, звісно...🤔
 показать весь комментарий
 
Це я вам можу запропонувати, бо є родич який лікує важкохворих зебобіків.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ви це вже казали і рекомендували всім , хто проти ПРошенка, ще коли зелюків і в проєкті не було!
Знайомий психіатр, якщо не помиляюся в Дніпрі??
Співчуття Вашому досвіду.. Класно Вам моск промили..
))
 показать весь комментарий
 
У Києві психіатр. І він не знайомий, а мій родич. Для вас знижка 10 відсотків на лікування, а на ліки прийдеться вам все заплатити. Буду я йому допомагати безкоштовно вас заспокоювати.😲😁
 показать весь комментарий
 
 
Ви вже Своєю рекламою, пстхіатрічною, зарекомендували багатьох на форумі вже
декілька років..
Таке враження-що постите звідти..
Лікуйтеся далі , швидше Вам до нормального життя і хай щастить! Бувайте! 😁
 показать весь комментарий
 
Дякую, але поки психічне здоров'я в порядку. Бажаю і вам не хворіти.
 показать весь комментарий
 
 
Бени ничего не жалко даже растраты МАУ дополнительно на возврат людей главное он позже получит хаос от эпидемии с Италии дефолт землю итд
 показать весь комментарий
 
 
А ще в польоті можна буде дивитися 95 квартал чи Сватів на вибір, але при виході з літака треба буде розповісти все що дивився.
 показать весь комментарий
 
 
Одягніть зелені окуляри..
І прозрієте..😂😂
 показать весь комментарий
 
Порохоботи не мають право літати на чудових і найкращих літаках бєні.🤢
 показать весь комментарий
 
Тільки на самопадах!!
Та прикалуюсь...😁
 показать весь комментарий
 
 
А я серйозно, бо кожен прихильних Зе може з дивану одним пуком вбити десяток порохоботів.😓
 показать весь комментарий
 
Аггга, нююю , если с Африки или некоторых арабий..
В нормальных демократиях помогут и подлечат качественее.. нефик спешить.. тем более -обіцянки=цяцянки..
 показать весь комментарий
 
Хто без страховки буде там лікувати? Якщо не маєте розуму, то і не буде, якщо тільки це не гнилий сарказм.🤔
 показать весь комментарий
 
А Я про що??
Ви логіку від методички Можете відрізнити?
А є ще -просто Людяність!
Нормальна країна не буде питати Ваш паспорт та враховувати Ваш колір шкіри... тільки потім... коли Ви оклигаєте..
😁
 показать весь комментарий
 
Людяність? Я тільки з АТБ, а там бігають сказання порохоботи і все закуповують, а в аптеках нема захисних масок...
 показать весь комментарий
 
Министр здравоохранения сказал же, что должны умереть все пенсионеры.
 показать весь комментарий
 
 
Було. Я теж про це давав його пряму мову.
 показать весь комментарий
 
 
Прочитал его биографию, и считаю что он сказал как для врачебного сообщества, а не для простого обывателя, он не смог еще стать политиком, что бы красиво говорить о смерти потому что он Настоящий Врач.
 показать весь комментарий
 
Справжній лікар не має право таке говорити. Повірте цьому, бо у моєму роду вже відомо про 5 поколінь лікарів.
 показать весь комментарий
 
 
Даже если сам Сатана станет министром, зеленые и его оправдают.
 показать весь комментарий
 
 
не прочитал в википедии, серьезный врач, не политик, а врачи могут правду матку рубить, там где надо обманывать.
 показать весь комментарий
 
Це для пацієнтів, а для народу його за язик не смикали.
 показать весь комментарий
 
он еще не научился врать как политики, уже наверное и не успеет, он же тоже пенсионер.
 показать весь комментарий
 
Коломойский готов любыми способами привезти потенциально зараженных граждан в Украину , лишь бы количество пенсионеров уменьшить . Чем меньше пенсионеров, тем больше в кармане у Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Є підозри, що найбільшу загрозу коронавірус становить для ідіотів.
Вся Sangiaria тепер намагається рятуватися від віруса, виспівуючи гімн з вікон та балконів, а наші хочуть всіх своїх встигнути позвозити на батьківщину, "поки не почалося".
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-51886547/coronavirus-italians-sing-from-their-windows-to-boost-morale?

Цікаво, як там наша славна патріотка, яка не схотіла покинути песика і залишилася відбувати карантин серед китайських вуханів - жаліє, що не повернулася, чи навпаки - безмірно вдячна своєму чотирилапому другові? МАУ планирует дополнительные рейсы для возвращения украинцев на родину - Цензор.НЕТ 1257
 показать весь комментарий
 
А на прихильників Зе короновірус не становить загрозу, бо світлий образ СН є оберегом від цієї хвороби.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх