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 Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии.

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", — сказано в сообщении.

Так, таможенная служба должна будет оперативно оформить груз пассажиров и членов экипажа самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Пограничники должны будут обеспечить первоочередной контроль во время пересечения границы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181495
 
 
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Щас их расселят по всей стране. "Праздник к нам приходит!"

Вот так всегда. Уехали здоровыми куда получше. а нам возвращают уже нездоровых. А у них вообще спросили, хотят ли они? Возможно! Но попозже. К Пасхе. А не сейчас. Подарки, как итальянские украинцы выразились, они везут родственникам из солнечной Италии))) Хорошо подарочки)) И будут ли их ждать дома с такими дарами?))
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шо ты ******????
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Іранці винайшли чудовий спосіб позбутись карантину у власній місцевості - вони спалили місцеву лікарню, призначені для розміщення хворих на коронавірус. Іранці це мудрий нарід, вони знають що таке справді ефективні рішення!
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Маю надію хоч зараз евакуйованих розмістять в Феофанії а не в черговому мухосранську, де немає лікарень та апаратів штучної вентиляції легень?
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Можливо зелені хочуть якнайширше поширити вороновірус в Україні, щоб далі затягнути гайки і мати можливість чинити зраду та беззаконня.
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Да, такое впечатление.Или они специально распространяют вирус или от своей тупости. Думаю больше от тупости, потому что вирусам безразлично кого кушать - простого человека или президента с депутатами.
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Нужен для них карантин на месяц, в Италии вирус бушует сейчас.
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Предлагаю их четвертовать прямо на границе, не? Свидомый и щырый?
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Главное чтобы все остальные не расслабились чересчур
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И вот вопрос.. Зачем???? Сидели бы там пока карантин, нет же, надо перевозить! Идиоты!
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сума сошли, в Италии там им хот помогут, там есть медицина. У нас медицины нет, они обречены, да риск возникновения эпидемии в стране возрастает. Зедибилы что вы творите?
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У них есть Скалецкая-чудотворница. Сядет со всеми в карантин и всё прокатит.
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В Италии медицина не страховая, насколько я знаю.
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а их что, насильно в самолёт сажают ? или может насильно Украина их заставляет сидеть возле старого итальянского пердуна, которого не принимают местные больницы и не хотят сидеть с ним родственники ?
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авиарейсы с италией уже все страны прекратили, а почему Зеидиоты непонимают?
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ещё раз задаю вопрос, кого насильно посадят на этот самолёт ? и в чём виновато государство, что какой то наш хрен заробитчанин захотел поднять больше бабла и досидел там до краёв последних ?
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Есть упертые Зебобики, а есть упоротые. Авиасообщение с Италией должно быть остановлено, как это сделали все страны! Первая это сделала Турция, и сейчас там короновируса нет.
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Италия их выгоняет, а Украина не принимает …. что делать им ?
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в италии ******
0.2% коек в больницах на население
в китае 0.3
германия 0.8%
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Все месяц назад своих по домам развезли, а самые продуманные досиделись, когда уже всё полыхает....
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О, нашару можно будет на Пасху домой слетать.
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Ага... Теперь, если выживут, прийдется им искать работу здесь. В Италию фиг их пустят)).

Аааааа! До меня дошло! Сори, если что. Видвть, в Италии пенсионеров не осталовь. Ведь именно за ними ухаживали наши дамы там! Теперь будут за нашими несчастными бабулями-дедулями насильно приглядывать?? БЕСПЛАТНО!! Офигеть можно!
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похоже угрозы Авакова ужесточить становятся реальней и хочет сделать у нас Италию номер два по эпидемии учитывая нащу медицину и возможности хаос на руку всей Зелени и под предлогом пандемии тут вероятной ужесточить собрание на возможный майдан
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Мечта контрабандиста, тот случай когда таможенники и пограничники будут бежать от туристов как черт от ладана.
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И из Испании прихватите одного. На допросы не ходит, редиска.
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Таки Кулеба вчора не збрехав що вивезуть спецрейсом.
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Везите их в Китай, там больницы освободились, пусть китайцы их лечат от своей заразы.
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А они спросили у Украинцев они хотят домой?Писал сегодня дружбану в Италию.Сидит дома пьет вискарь.Вчера был на роботе.На улицах никого нет.Все закрыто.На родину в неньку и не думает.Пусть сидят по местам,выздоравливают потом приедут.
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Знакомые говорят "мы лучше здесь (в Италии) пересидим"
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Они таки хотят проредить население...вероятно пенсионеров действительно много по их мнению.
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Меньше народу - больше земли продать смогут
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у нас есть только зеленый чай) (так я прочла последнее слово у Вас) Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 2676
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вредители, потратят еще миллины денег на пиар, вы бы спросили людей, если им на карту перечислить деньги, может они там скоротают время и не будут подвергать никого риску?
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Каждого эвакуированного поселить у конкретного депутата ,члена кабмина и президента ,это будет логично ... Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства - Цензор.НЕТ 3473
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До депортации в Италии еще не дошло, а вот обратно могут и не пустить при угрозе вторичного заражения, как в Китае.
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На обсервацию опять в Н.С. или сразу по домам распустят?
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это бред ..что это за такая стремная и невынужденая эвакуация ....те граждане что хотят вернуться в Украину они головой соображают .и скажите еще мне что просто там если б были мои дети то я по другому б говорил ...та нет я б говорил так же и если есть шанс что дети заразят меня короновирусом и я от этого здохну ...то у вас значит инсктиты не все правильно функционируют
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Значить це вже все... В нас повториться ситуація як і в Італії... але з нашою медециною загиблих буде дуже багато.
(( Шкода що влада в нас така тупа....
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Заробитчане эта та категория которая,кричит что хреновая страна,при этом ни фига менять не хотят,готовы задницы мыть,и пытаться въехать в рай на чужем пистоне! Я не хуже их понимаю что такое безденежное состояние,но в этой стране я нашел чем заняться.И понял что все только зависит от тебя! И ежели сидеть и скулить что все хреново,оно так и будет! А сейчас их пытаются вернуть домой!!!Должны понимать,что Украинская медицина не справится с конкретной эпидемией,и вирус в нашей стране будет распространяться со скоростью звука!!!
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Так наших там дофіга.Кого саме вони будуть евакуйовувати?
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Я бы не поехала домой на их месте. Как ни странно в Италии возможно лучше для них будет - там и страна побогаче, и на медицину тратятся побольше и поэффективнее.
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