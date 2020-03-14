 Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", — сказано в сообщении.
Так, таможенная служба должна будет оперативно оформить груз пассажиров и членов экипажа самолета, который будет осуществлять эвакуацию.
Пограничники должны будут обеспечить первоочередной контроль во время пересечения границы.
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Вот так всегда. Уехали здоровыми куда получше. а нам возвращают уже нездоровых. А у них вообще спросили, хотят ли они? Возможно! Но попозже. К Пасхе. А не сейчас. Подарки, как итальянские украинцы выразились, они везут родственникам из солнечной Италии))) Хорошо подарочки)) И будут ли их ждать дома с такими дарами?))
Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников
0.2% коек в больницах на население
в китае 0.3
германия 0.8%
Аааааа! До меня дошло! Сори, если что. Видвть, в Италии пенсионеров не осталовь. Ведь именно за ними ухаживали наши дамы там! Теперь будут за нашими несчастными бабулями-дедулями насильно приглядывать?? БЕСПЛАТНО!! Офигеть можно!
(( Шкода що влада в нас така тупа....