 На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко

Об этом после эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на своей странице в Facebook еще раз напомнила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
В эфире она жестко раскритиковала главу офиса президента Зеленского Андрея Ермака за подписанные 11 марта протоколы, которые выводят Россию из-под ответственности и делают ее "наблюдателем".
"11 марта впервые за все годы минского процесса там был подписан документ, в котором нет ни слова о ключевом блоке безопасности. На фронте - эскалация конфликта, горячая фаза войны, 15 убитых только в марте. И на этом фоне - ни слова и пункта о безопасности, зато снова о разведении войск. Ни слова о невыполнении РФ всех договоренностей последнего нормандского саммита, в частности, установление режима тишины и устойчивого перемирия", - подчеркивает Геращенко.
"В таких протоколах очень важны не только содержание, но и форма, и впервые персонажи из ОРДЛО названы там "полномочные представители", и под этим трэшем стоит подпись главы Офиса президента "согласен", что они "представители", - отметила нардеп.
"Консультативный совет - это реализация сценария Кремля о прямых переговорах Киева и оккупированных Донецка и Луганска. Это реабилитация Москвы, выведение ее на уровень медиаторов, посредников. Это ослабление дипломатических позиций Украины", - убеждена Геращенко.
Она отметила, что попытка новой власти переложить все на предшественников не выдерживает никакой критики, ведь команда президента Порошенко усилила международные позиции Украины, тогда как последние подписанные в Минске протоколы являются дипломатическим поражением.
"В Минске мы информировали визави о принятых ВР законах: и они уже приняты. Что мы еще собираемся согласовывать? С кем? С боевиками? Это фактически передача части нашего суверенитета, что неприемлемо. И ключевое - кто же является участниками конфликта?" - пишет Геращенко.
Нардеп также обратила внимание на то, что действия представителей Зеленского свидетельствуют о несогласованности с европейскими партнерами.
"Мы всегда отстаивали так называемую дорожную карту Минска, где первый блок был посвящен безопасности, затем гуманитарный и только потом политический. Сейчас все перевернуто с ног на голову", - констатирует Геращенко.
Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Вот ответь на один вопрос.Ты пять лет тут моник слюнтявил. ВСЁ ВРЕМЯ кричал ,зачем Порошенко подписывал Минские Угоды, выгодные россии. Если они были им выгодны,то зачем ВЧЕРА зелёные мрази их умножили на ноль и слились козломордым??? Где ваша ЛОГИКА,зелебобики??? Вы враги хуже кацапов....и такие же идиоты,сделанные на сеновале за 5 минут по скоротухе. Лучше Анатолия палочкой из норки выковыряй...и на фронт советы бывалых дрыщей завезите.
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А пишешь ты красиво.
свічка
Покараний за неповагу до Прищедента в фейсбучних дописах,майор ЗСУ Ковальов,якщо пам'ятаєте.
"Альтернативы минским нет"(с)