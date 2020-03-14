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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1477) Донбасс (20928) Ермак Андрей (144) Европейская Солидарность (294)

 На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко

Документы, которые согласовали представители президента Зеленского на последней встрече ТКГ в Минске, впервые с начала российской агрессии против Украины не содержат компонента безопасности.

Об этом после эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на своей странице в Facebook еще раз напомнила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В эфире она жестко раскритиковала главу офиса президента Зеленского Андрея Ермака за подписанные 11 марта протоколы, которые выводят Россию из-под ответственности и делают ее "наблюдателем".

"11 марта впервые за все годы минского процесса там был подписан документ, в котором нет ни слова о ключевом блоке безопасности. На фронте - эскалация конфликта, горячая фаза войны, 15 убитых только в марте. И на этом фоне - ни слова и пункта о безопасности, зато снова о разведении войск. Ни слова о невыполнении РФ всех договоренностей последнего нормандского саммита, в частности, установление режима тишины и устойчивого перемирия", - подчеркивает Геращенко.

"В таких протоколах очень важны не только содержание, но и форма, и впервые персонажи из ОРДЛО названы там "полномочные представители", и под этим трэшем стоит подпись главы Офиса президента "согласен", что они "представители", - отметила нардеп.

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"Консультативный совет - это реализация сценария Кремля о прямых переговорах Киева и оккупированных Донецка и Луганска. Это реабилитация Москвы, выведение ее на уровень медиаторов, посредников. Это ослабление дипломатических позиций Украины", - убеждена Геращенко.

Она отметила, что попытка новой власти переложить все на предшественников не выдерживает никакой критики, ведь команда президента Порошенко усилила международные позиции Украины, тогда как последние подписанные в Минске протоколы являются дипломатическим поражением.

"В Минске мы информировали визави о принятых ВР законах: и они уже приняты. Что мы еще собираемся согласовывать? С кем? С боевиками? Это фактически передача части нашего суверенитета, что неприемлемо. И ключевое - кто же является участниками конфликта?" - пишет Геращенко.

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Нардеп также обратила внимание на то, что действия представителей Зеленского свидетельствуют о несогласованности с европейскими партнерами.

"Мы всегда отстаивали так называемую дорожную карту Минска, где первый блок был посвящен безопасности, затем гуманитарный и только потом политический. Сейчас все перевернуто с ног на голову", - констатирует Геращенко.

Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3181494
 
   
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Привыкаем - сначала погружение в зеленый мир, из которого плавно - в русский мир.
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Життя 15 убитих український Героїв в обмін на одну Зєліну хотєлку. Чи не занадто?
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путін намагається зірвати обмін полоненими за допомоги обстрілів, а Зеленський хоче досягнути якогось прогресу в переговорах і навіть йде на умови путіна по спільним комісіям з представниками ОРДЛО, тільки щоб витягнути українських полонених з російського терористичного полону! путін грає в довгу гру, намагаючись за полонених виторгувати максимум політичних перемог для наступного наступу, а Зеленський грає в коротку гру, намагаючись отримати перемогу зі звільнення полонених вже і зараз! Обидва гравця користуються різною логікою і обидва йдуть до свого успіху - Зеленський до короткочасного, путін до довготривалого! Перед Зеленський лежить гордієв вузол війни який неможливо розв'язати переговорами і тому Зеленський абсолютно розумно шукає інші напрямки де можна отримати перемогу, навіть короткочасну! Але Зеленському не потрібно забувати що Олександр Македонський розрубав гордієв вузол мечем і це було правильне рішення!
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Зєйло - скотиняка,і не потрібно обілювати його. Горбатого лише довічне виправить. І то, він сидітеме, а вже сотні з його вини захиблих Героїв лежатимуть в сирій землі.
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Зеленський грає на стороні )(уйла, вдаючи, що грає за Україну.
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Путин готовит блицриг. 22 числа пройдет "голосование" за новую конституцию, он получит полную власть, а потом начнет! сейчас только пристреливаются...
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и конечно же он хочет успеть до прихода Байдена в Белый Дом
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На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5594 Igor L
Вот ответь на один вопрос.Ты пять лет тут моник слюнтявил. ВСЁ ВРЕМЯ кричал ,зачем Порошенко подписывал Минские Угоды, выгодные россии. Если они были им выгодны,то зачем ВЧЕРА зелёные мрази их умножили на ноль и слились козломордым??? Где ваша ЛОГИКА,зелебобики??? Вы враги хуже кацапов....и такие же идиоты,сделанные на сеновале за 5 минут по скоротухе. Лучше Анатолия палочкой из норки выковыряй...и на фронт советы бывалых дрыщей завезите.
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А пишешь ты красиво.
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Порошенко за 5 лет превратил Украину в копию сраной Раши
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свічка

Покараний за неповагу до Прищедента в фейсбучних дописах,майор ЗСУ Ковальов,якщо пам'ятаєте.

На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5699
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Ермак заговорился у Шустера, так и не разъяснив,что это будут за "представители" и что они там будут "обговаривать"
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_Да какая нахер разница что врут для убаюкивания преданной страны иуды? Важно что они делают!
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Служанка трёх господ, а спроси у боса, зачем он ту хрень придумал и подписал.
"Альтернативы минским нет"(с)
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З її вуст це звучить дуже цинічно...
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живите долго - клована не будет - хоть вы улыбон мне повесите...
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папередники гады... - паслидовники хлебают - ето точно не они...
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та упаси боже - и дышать буду через раз - шо б какую гадость не вдохнуть....
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Ты бы еще помолчала. Ты сначала расскажи что творили Вы со своим Порошенко.
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Кто породил минские соглашения, пани Ирина? И где же была тогда безопасность, когда граница должна отойти Украине только после выборов в ОРДЛО? Я помню, как за это на вас "наседала" Самопомич, а вы их обзывали "рукой Кремля". Где логика пани Геращенко?
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Побрехушка. - Про таких говорят. Ты шо сделала когда была ? С медведчуком и новинским сейфилась. Зеленский мудак. Но я не собираюсь старых и новых мудаков слушать. Короче - если олигархов и рыгов не изведете - то вы все с ними за одно. Этого не делал ни первый,ни второй. Тогда шило на мыло ?
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Так эта же ***** вместе с Главмародером и принимала участие в составлении этих документов!!!!
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На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности/ для кодлана Коломойского Украина только место зарабатывания денег. По определению четыреждыуклониста -германская порноактриса. Это про историческую родину кодлан говорит с придыханием, восторженно цокая языком и поднимая глаза к верху.
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Пускай эта ***** лесом пойдёт со своими позициями жирной жопы, что она мелет, при этих ********* сдали Углегорск и потом Дебальцево, сотни погибших, раненые брошенные в снегу умирать, ****, завали *****, пацаны полегли, а эта курва попивала кофе, и расказывала, шо ******* петя переможно "эвокуював" с котла нашу армию, цэ була ихня перемога, перемога сотней гробов, вам ещё прилетит твари...............................
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