 Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников

Об этом "Укринформу" рассказал радомышльский городской голова Владимир Тетерский, информирует Цензор.НЕТ.
"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", — сказал Тетерский.
По его словам, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.
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Зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.
Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.
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Скоро будуть трпи валятися вулицями їх збиратимуть и вивозитимуть скидаючи у великі ями.
https://qwer147.wordpress.com/2012/01/20/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B-%D0%B2/
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".
Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
Дебилы блд.
А у зебилья тупого другие мысли...закопать как собаку...сжечь как собаку..
https://censor.net.ua/news/3181388/vlasti_jitomirschiny_jdut_instruktsiyi_po_zahoroneniyu_umersheyi_ot_koronavirusa_jenschiny
Ну да. Если вообще никуда не выходить, а сидеть дома с озонатором, то да, выживешь.