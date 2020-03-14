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Все про:Житомирщина (815) похороны (1052) смерть (6524) COVID-19 (879)

 Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников

В Радомышле на Житомирщине похоронили 71-летнюю женщину, которая умерла от осложнений, возникших в результате заражения коронавирусом. Родственников на похороны не пустили.

Об этом "Укринформу" рассказал радомышльский городской голова Владимир Тетерский, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", — сказал Тетерский.

По его словам, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

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Зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181493
 
 
 Топ комментарии
 
Оце все, що треба знати про повагу до українців від зеленої влади. Прикопали і все.
Скоро будуть трпи валятися вулицями їх збиратимуть и вивозитимуть скидаючи у великі ями.
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Дебилы бля ,скоро начнут ведьм ловить и тащить на костёр .... Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников - Цензор.НЕТ 8962
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В РФ скоро будет даже не Ухань...


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
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І священника не було? Горітимуть у пеклі, дебільні злочинці... це попри те, що до того їх перевішають....
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Священник был, когда она в церкви после итальянских туристов иконы целовала.....
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Оце все, що треба знати про повагу до українців від зеленої влади. Прикопали і все.
Скоро будуть трпи валятися вулицями їх збиратимуть и вивозитимуть скидаючи у великі ями.
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Можеш на біс перезахоронити,пальмомасловим дебілам дозволяєця! З РАШЕНським попом кірілкою навіть!
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может её с почестями похоронить ? в Китае вообще кремируют , изверги наверное .
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нормально все - по зеленому жить, по зеленому и хоронить.
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Дебилы *** ,скоро начнут ведьм ловить и тащить на костёр ....
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Срочно надо девушкам вес набирать! Меньше 50 кило - ведьма))
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Считалось, что именно 50 кг - максимальная грузоподъёмность метлы. Таким образом, вес ведьмы представлял весьма важное указание её виновности. Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников - Цензор.НЕТ 393
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так средневековые ведьмы же умели левитировать и сбрасывать свой вес, поэтому их топили по Кодексу Молот Ведьм - если всплыла - значит антигравитация, магия и ведьма, если утонула - не виновата - достанут и отпоют, а всплывшую без веса на костер
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Та если бы я их не выбрал барыга бы уже старые носки у народа украл и хоронили бы не только без родственников ,но и голышом ...
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"Подозреваемой женщине привязывали правую руку к левой ступне, а левую руку к правой ступне так, чтобы она не могла пошевелиться и бросали в реку или близлежащий водоём. Если подозреваемая всплывала, то она была однозначно ведьма, если она тонула, то её вытаскивали за верёвку на берег и она считалась оправданой..."
https://qwer147.wordpress.com/2012/01/20/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B-%D0%B2/
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В РФ скоро будет даже не Ухань...


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие - это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него - будем считать потом. Это допустимые потери.
Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?
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Зебилы как они есть, она что радиоактивна?
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Для этого надо иметь крематорий. Непозволительная роскошь для Украины. У нас по стране их всего несколько штук.
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инструкции от высшего руководсва видимо пришли...
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а что делать, сложный тут выбор, другого варианта не видно
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если не знаешь, что делать, поступай по закону. нет такого закона, который запрещает по-человечески хоронить. если есть, нужно громко объявить его номер и номер статьи.
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Не думаю, что кто-то физически запрещал присутствовать родственникам, насильно сдерживая, скорее это их выбор был
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а я думаю. скорее всего всё же их не связывали, но...
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Считай что я дал тебе виртуальную оплеуху.
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А работники кладбища в костюмах чумных докторов средневековья были? Я даже не могу госпидаров венить в этом после Санжар и крестных ходов, их выбирают совковые недобитки и потомки пролов.
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Хлоркой наверное засыпали скоты...по самые края ямы..
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Теперь только успевай копать... Или жечь. Такие времена настали.
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А Зе почему не пустили попрощаться?Не плохой бы пиар ход был такой вроде -президент герой,не боится коронавируса,лично присутствовал.
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ускоглазые уроды, как вам летучие мышки на вкус? нажрались? Лучшиб вы говно ели как русские
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Соя вчера вообще сжечь предлогала, сегодня орут, что похоронили не так.
Дебилы блд.
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Сжечь можно по разному...можно в крематории...в присутствии священика...в присутствии родных и знакомых...именно это и предоагали нормальные люди...
А у зебилья тупого другие мысли...закопать как собаку...сжечь как собаку..
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На, мурло стецька, почитай комменты

https://censor.net.ua/news/3181388/vlasti_jitomirschiny_jdut_instruktsiyi_po_zahoroneniyu_umersheyi_ot_koronavirusa_jenschiny
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Зачем мне что-то читать? У меня есть свое мнение и оно состоит в том, что ты вата.
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Та похрен на твое мнение, вообще похрен. Убейсяапстену))))
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Ніхто ще не знає що собою являє цей вірус,тому і перестраховуються.
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Вирус он и в Африке вирус...если покойника в засос не целовать...то он из покойника сам не выпрыгнет...
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Це як чума яка зберігається в похованнях сотні років.
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Сказано, що родичі знаходяться на обсервації, та й поховати потрібно знати, чи це безпечно, або потрібно вдягати захисний костюм та маску з окулярами. А тут уже глотки рвуть, що щось не по-християнськи, такі часи, що неясно як будуть далі ховати...
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нужно было её труп в Верховную Раду, на Банковую, в офис ОПЗЖ и в посольство Рашки привезти.. пусть хоть какую-то пользу принесет бабулька..
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Только,что прочитал. Маски не помогают,-даже маска N95. НО! Помогает ОЗОНИРОВАНИЕ! А у меня озонатор есть.Дешевый,китайский,-но есть!Следовательно,хоть какая-то защита для дезинфекции одежды,обуви,аксессуаров при возвращении домой из города -есть.Ну и конечно вода и мыло.
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Провітрювати частіше приміщення мити руки частіше і головне не бздєть. Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 8185
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Маструбируй на свой озонатор. Который будет стоять у тебя ДОМА.
Ну да. Если вообще никуда не выходить, а сидеть дома с озонатором, то да, выживешь. Пенсіонерку з Радомишля, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів - Цензор.НЕТ 2950
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