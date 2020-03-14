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 Общество
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Все про:Аваков (2998) карантин (287) COVID-19 (879)

 "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Ограничительные меры должны замедлить распространение коронавируса в Украине и дать системе здравоохранения качественно отработать случаи поражения вирусом. В ближайшие время они могут быть ужесточены.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", — написал он.

Аваков пообещал, что в ближайшее время аптеки и больницы будут насыщены масками и антисептиками.

"Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда. (Для справки - вчера в США введен режим чрезвычайной ситуации – и даже там, в богатейшей стране мира, масок на местах обеспечения для медиков и пациентов по их же источникам – только 1%.. – 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.. то есть в случае пандемии не более 2х недельного запаса только в больницах)", — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов

Глава МВД призвал отнестись к ситуации со всей серьезностью.

"Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма - спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать", — написал он.

Министр пообещал, что медики будут публиковать инструкции, а полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия обеспечат помощь и порядок.

"Оставайтесь оптимистами — прорвемся!" — подытожил Аваков.

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Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - Аваков 01Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - Аваков 02
Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - Аваков 03
Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/n3181492
 
   
 Топ комментарии
 
а чому про це говорить авакян, а не міністр охорони здоров'я ?
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Аваков и Зе с коллаборантами коронавирусом прикрываются, чтобы их не распяли за гос измену в Минске и слив Украины Путину.
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Арсен Барисыч!.. если вы посадите Зеленскавага, Ермака и ОПЗЖ и Каломойского, под карантин лет на пятнадцать, а сами проведете государственные реформы, то Украина вам буде сильно благодарна!
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Потрібен Воєнний стан, бо без нього всі ці рішення влади відмінить суд, бо вони обмежують права закріплені в Конституції України і прямо протирічать Конституції України! Без Воєнного стану вже ніяк не обійтись, скільки б влада не петляла від відповідальності!
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О чем ты? А как же мирный процесс? Как же, просто перестать стрелять? А ты про военное положение?
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игорек переобувается "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 5593.но как то вяло,не снимая штанов
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Спочатку наступ та звільнення територій, а потім мирні ініціативи.
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який наступ,якшо воно навіть на облаштованих позіціях встояти невзмозі? "Імовірно, незабаром обмежувальні заходи будуть ще жорсткішими", - Аваков - Цензор.НЕТ 5008
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******* тактика передбачає активне пересування під час бою, відступ це стандартна вправа ******** тактики, для того щоб виманити ворога з укриття і накрити ворога артвогнем.
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О це діло. Дави Гига, Ігоре, військовою наукою.
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ага...ну його нафіг ту стретегію,у якій бобочка не петрить,будемо тактично відступати.може ворог самовиманеться з укриттів
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Оголошено мобілізацію диванних військ ********** в зону ООС. Україна врятована!
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вона так і була врятована,у 2014-2015.для тебе це дивно?
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Воєнний стан буде введено для того, щоб запхати лугандон в Україну, та щоб патріоти не могли цьому заважати. А коронавірус використають - для прикриття цієї операції Кремля.
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Воєнний стан покладає всю повноту відповідальності на Президента і за зраду України також! Тому якщо під час дії Воєнного стану будуть відбуватись зрадницькі дії, Президент піде під військовий трибунал і буде засуджений до виключної міри покарання!
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а ты юморист
Если во время действий военного положения зе будет действовать как предатель, то к исключительной мере приговорят патриотов.
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Якщо під час Воєнного стану Президент буде співпрацювати з ворогом, армія буде мати всі права для усунення зрадницького командування, але Воєнний стан ніхто відміняти не буде і він буде законно діяти ще кілька років! Тому влада і боїться вводити Воєнний стан, щоб не нести відповідальності за свої дії! Без легітимно обраної влади не можна законно ввести Воєнний стан і влада на цьому паразитує. Якщо у влади є яйця і якщо влада не боїться відповідальності - вона введе Воєнний стан!
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а чому про це говорить авакян, а не міністр охорони здоров'я ?
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Не заглянув в источник, сможете назвать имя и фамилию министра? У меня не получилось.
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Щоб ви знали, в чиїх руках ваше здоров'я. Виткнув носа на вулицю - отримав пігулку від Авакова. За кашіль у тролейбусі - таблетку від патруля.
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Репетирует-почувствовал себя на гребне волны
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Чем ближе голосование непопулярных законов - тем жестче карантин . Судя по риторике - чрезвычайное положение не за горами .
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О, наконец-то мусорня мусристая, доберётся до власти абсолютной.
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Арсен Барисыч!.. если вы посадите Зеленскавага, Ермака и ОПЗЖ и Каломойского, под карантин лет на пятнадцать, а сами проведете государственные реформы, то Украина вам буде сильно благодарна!
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агов Шрек "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 928, тебя что "Короновирус" немного" шардобахнул...- он в "обойме"... "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 3618
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Подобную инфу должен озвучивать и контролировать выполнение министр здравоохранения, но....Лучше прочитать это от Авакова, чем не прочитать вообще от руководства... "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 9417
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Маргиналов колбасит не по-детски! "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 2176
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О, вот и фан группа Собакова у зебилов образовалась. А сколько было свисту )))
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ну в отличие от остального мира, у нас пока что летальность составляет 33%
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Аваков и Зе с коллаборантами коронавирусом прикрываются, чтобы их не распяли за гос измену в Минске и слив Украины Путину.
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Давай Раду на карантин разом з Брехуном оманським.
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Да конечно, падла мусорская. Это ж твоя мечта всех на колени перед полицаями поставить.
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Я даже знаю, какие в первую очередь. Но люди боятся за свою никчемную жизнь, а думать головой отвыкли.
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головні "Короновіруси" в Україні це ви - білякоритні, та та кількість про-кАцапського рЮзького "міру"
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Ну, да прекрасний привід, під цей шумок по тихому капітулювати та здати державні інтереси і кинути Україну в черговий раз в лапи агресора.
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Аваков- ворог України гірший за зєлю
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Естественно, ведь землю еще не разпродали.
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хлопцы, аккуратнее там - вязалово развязалось...
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Етить колотить.. Предлагают всем самоизолироваться ( три недели это так на раскачку, а по факту в лучшем случае до середины июня и то если повезет, не наш случай точно) Как это сделать физически. Мусор нужно вынести ( а значит подъезд, лифт , люди) каждый день, через день. Воду нужно купить , а значит все тоже самое плюс "здоровый" ли развозчик ( вопрос), потому что пить воду из крана это умереть от дизентерии быстрее чем от вируса еще и в дер..е Продукты, лекарства ну сколько можно запастись, на на пару недель и то без учета хлеба и т.д. А еще почта, банк., работа., больница, тот же хлеб. Пусть бы рассказали как это по факту возможно "самоизолироватьтся" . Легче рассказать, чем сделать.
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Що за маячня про воду з крана? Перекип'ятив і все, пий скільки потрібно, не боржомі само собою, але...
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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как при юле - всем раздали маски, но никто их не носил и носить не будет
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Тобто,якщо роздали маски, але дибіли не хочуть їх одівати, то винна влада???
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"даже немного стра... шо?? "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 3915 ..сь!"

И о погоде))) Про изоляцию. Если каждый из нас это может, тогда, плиз, изолируйте верховную раду куда-нить подальше от нормальных людей!
Изоляция - это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать Источник: https://censor.net.ua/n3181492

Вот и делайте. Изолируйте их всех, дездельников.
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Арахамия вроде как то говорил, что Аваков эффективно управляет улицей и потому его не будут отправлять в отставку!

А управляет он улицей при помощи Азова! Азов должен приходить со своей сценой на все митинги и со своим микрофоном и использовать манипуляции массами, чтобы люди разошлись! Они начинают музыкальные концерты делать вместо речей и требований с отставкой Зе или вообще требованием взять под арест Зеленского и всех его сообщников по гос измене. Потом Аваковские псы начинают говорить про марш и уводить людей с площади и ведут их под АП и потом говорят речь, что если Рада будет принимать предательские законы, то они выйдут на бессрочные акции, хотя люди вышли вообще по другому поводу - это из за гос измены подписанной в Минске и предательства и слива Украины. И потом Азов говорит про землю и потом поют гимн и говорят акция завершена и расходитесь люди. Вот так управляет Аваков улицей и разгоняет майдан своими мусорами-тихарями и двойными агентами из Азова. Люди не ведитесь на Азов! Люди нельзя уходить с Майдана и нельзя вестись на Азов! Пусть Азов уходит сами! Надо от них отдельно быть!
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Король популистов, вангую ему великое будущее в стране наивных и тупованых избирателей. Запрет на авиа сообщение вместо того чтобы организовать качественный контроль, и прочие популистские и рукожопые методы положат экономику которая и так дышит на ладан. Хотел бы я посмотреть как быстро он на посту пьемера угандонил бы страну и оказался бы как каддафи с черенком от лопаты в жопе, наблюдая за этим откуда-нибудь с весеннего Мюнхена, попивая HB.
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А че ГлавСвин в Испании рванул??
Кинул всех адептов!
Влезь снова на бульдозер и смети эту власть¡!
Или снова -"сливки" 💰💰 собрать, потом¿?
Мне вся власть , бывшая и нинешняя, ПОХ!
Такі самі радлюки...
😃
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..самі падлюки...sorry...))
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а чо ,те,кто выбирал зеленую плесень,не будут участвовать в сметении?опять порох вам нужен?
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А звідки воно та його партєйка БПП з'явилися??
З НІЗВІДКИ !! Як і ці...
Одного поля ягідки!
Достойна зміна папіредників!!
😃
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я тебя о чем спросил?отвечай на вопрос,а не фсеаниадинакавые
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Не забувай про 65% за Свина..
Яких він зараз кинув, втікши за поребрик!
😃
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Ойц, ненада тут доминировать!
Какой вопрос -така і відповідь!
Не на допросе..😃
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Порошенко сбежал - порохоботов стало гораздо меньше,потому, что зарплату им отменили...
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Але бісяться нєпадєткі...)))
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Пам"ятаємо Авакова ще коли він, принаймні старався бути патріотом України. Зараз він - патріотКА.
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"Изоляция - это то, что каждому из нас просто сделать"
А на роботу людям їздити не потрібно? Це пенси сидітимуть вдома купивши мішок муки і будуть пекти хліб, маючи всіх на увазі.
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самое первое,что нужно сделать-отправить Раду на карантин.дабы не было зуду порешать свои и ********** проблемы,пока народ ограничен карантином.
если это будет сделано-тогда хоть какое то доверие появится.
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и кто будет законы принимать? шоколадные двортерьеры?
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З Іспанії кісточки в шакаладі будуть висилати..))
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какие нафиг законы ?все на карантине,исполнять все равно некому.после карантина и напринимают,турбовентиляторы
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а чего ж при таких угрозах...не закарантинили пути-шественников мацковских ????
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цель бо другая.....
цель не кацапы - цель украинцы )))
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....на росии тоже НАГНАЛИ космонавтов , людей ПАКУЮТ ))))за низа чьто (((((
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Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами...
Вчера я так и не смог купить ни в одной аптеке антисептик для рук.. О масках вообще молчу..

"Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 4000
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В похоронной конторе все есть!
От судьби не уйдешь!
У Меня родственники, харрошия,в аптечном
бизнесе...Не поверишь-ни Одной маски и антисептика
Не взял/приобрел!😁
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Гарна свиня на дві матки .!..Що *мальдівську *. що *оманську * !
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мабуть, воно себе й насправді невтопляємим марить
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Аваков ,если что Украину и сгубит так это не вирусы а такие кадры,как ты .... "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков - Цензор.НЕТ 2593
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100% ограничения коснутся только лохобанов,
мусорские, судейские, депутатские и прочие мрази
будут иметь куда больше прав, чем лохобаны
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Шоб он так с вирусом коррупции боролся...хотя, сам себя он не "ограничит"...
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Дебіли... ви нахрен ганяєте на робото вчителів, бібліотекарів, вихователів дитячих садочків, препадів в універах, якщо там не має дітей і відвідувачів??? Йолопи.... Мало того що кордони до 17 березня відкриті, так ще нашось ці категорії працівників на роботу ходять... Дебіли!!! Працювати мають лише конче необхідні виробництва і структури... ВСЕ!
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Четко и по делу. Слушайтесь своего президента и министра.
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Раду- на карантин!!! Щоб не приймали законів під "шум короновіру" по злиттю України!!! Прикрилися карантином НЕ задля збереження українців від зарази, а задля прийняття злочинних законів про мову, державність...Виродки зєлєбєніни!!! ЗДАЙТЕ коломойшу американському правосуддю, який видав ордер на АРЕШТ цього злодюги, що ховається в Україні , а продажні суди "прощають" йому вкрадене в кожного з нас!!! Українофобська істерія і путлєровські швондєри рулять зараз державою, торгуючи країною, як німецькою порноактрисою, що і казав цей зєлєбєня в кварталі...
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а что надо статью в Уголовный Кодекс принять -за отрицание каронавируса - 5 лет лишения свободы
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Там прийшли виганяти зеленуватого віруса Єрмака, що зраджує Україні, а рюкзаков нам чеше про китайський вірус. Тіпа, нічого не сталося. То там не до них прийшли люди.
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Ага...трощки страхуясь..так можно пенсионеров уже прямо сейчас начинать отстреливать...министр здравоохранения сказал все равно все пенсы умрут...
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аваков просто намекает -что быдлу кнут
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