 "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", — написал он.
Аваков пообещал, что в ближайшее время аптеки и больницы будут насыщены масками и антисептиками.
"Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда. (Для справки - вчера в США введен режим чрезвычайной ситуации – и даже там, в богатейшей стране мира, масок на местах обеспечения для медиков и пациентов по их же источникам – только 1%.. – 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.. то есть в случае пандемии не более 2х недельного запаса только в больницах)", — написал он.
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Глава МВД призвал отнестись к ситуации со всей серьезностью.
"Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма - спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать", — написал он.
Министр пообещал, что медики будут публиковать инструкции, а полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия обеспечат помощь и порядок.
"Оставайтесь оптимистами — прорвемся!" — подытожил Аваков.
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Если во время действий военного положения зе будет действовать как предатель, то к исключительной мере приговорят патриотов.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
И о погоде))) Про изоляцию. Если каждый из нас это может, тогда, плиз, изолируйте верховную раду куда-нить подальше от нормальных людей!
Изоляция - это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать Источник: https://censor.net.ua/n3181492
Вот и делайте. Изолируйте их всех, дездельников.
А управляет он улицей при помощи Азова! Азов должен приходить со своей сценой на все митинги и со своим микрофоном и использовать манипуляции массами, чтобы люди разошлись! Они начинают музыкальные концерты делать вместо речей и требований с отставкой Зе или вообще требованием взять под арест Зеленского и всех его сообщников по гос измене. Потом Аваковские псы начинают говорить про марш и уводить людей с площади и ведут их под АП и потом говорят речь, что если Рада будет принимать предательские законы, то они выйдут на бессрочные акции, хотя люди вышли вообще по другому поводу - это из за гос измены подписанной в Минске и предательства и слива Украины. И потом Азов говорит про землю и потом поют гимн и говорят акция завершена и расходитесь люди. Вот так управляет Аваков улицей и разгоняет майдан своими мусорами-тихарями и двойными агентами из Азова. Люди не ведитесь на Азов! Люди нельзя уходить с Майдана и нельзя вестись на Азов! Пусть Азов уходит сами! Надо от них отдельно быть!
Кинул всех адептов!
Влезь снова на бульдозер и смети эту власть¡!
Или снова -"сливки" 💰💰 собрать, потом¿?
Мне вся власть , бывшая и нинешняя, ПОХ!
Такі самі радлюки...
😃
З НІЗВІДКИ !! Як і ці...
Одного поля ягідки!
Достойна зміна папіредників!!
😃
Яких він зараз кинув, втікши за поребрик!
😃
Какой вопрос -така і відповідь!
Не на допросе..😃
А на роботу людям їздити не потрібно? Це пенси сидітимуть вдома купивши мішок муки і будуть пекти хліб, маючи всіх на увазі.
если это будет сделано-тогда хоть какое то доверие появится.
цель не кацапы - цель украинцы )))
Вчера я так и не смог купить ни в одной аптеке антисептик для рук.. О масках вообще молчу..
От судьби не уйдешь!
У Меня родственники, харрошия,в аптечном
бизнесе...Не поверишь-ни Одной маски и антисептика
Не взял/приобрел!😁
мусорские, судейские, депутатские и прочие мрази
будут иметь куда больше прав, чем лохобаны