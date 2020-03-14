EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  41  0
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6362) обстрел (8801) Донбасс (20928) операция Объединенных сил (2196)

 С начала суток на Донбассе - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, ведя огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска выпустили 3 мины с миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах вблизи Новолуганское.

После 2-х часов ночи на позициях подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы разорвались 6 мин 120-го и 24 мины 82-го калибров, противник также применил пулемет большого калибра.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!", - бойцы ДУК "Правый сектор" поздравили украинцев с Днем добровольца. ВИДЕО

На Донецком направлении оккупанты после 6 утра со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли защитников Березовой.

А около 9 утра выпустили 5 мин калибра 82 мм по нашим позициям в районе Старогнатовка.

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.

Также на Цензор.НЕТ: Женщину, подозреваемую в причастности к "ЛДНР", задержали на Донбассе, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3181491
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх