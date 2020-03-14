 С начала суток на Донбассе - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска выпустили 3 мины с миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах вблизи Новолуганское.

После 2-х часов ночи на позициях подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы разорвались 6 мин 120-го и 24 мины 82-го калибров, противник также применил пулемет большого калибра.

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На Донецком направлении оккупанты после 6 утра со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли защитников Березовой.

А около 9 утра выпустили 5 мин калибра 82 мм по нашим позициям в районе Старогнатовка.

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.

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