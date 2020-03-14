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Все про:Киев (18699) марш (561) добровольцы (683) Богачук Олег (993)

 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны войны на Донбассе прошлись Маршем патриотов по центру Киева и достигли финальной точки маршрута - Офиса Президента, где они хотят передать список требований главе государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента звучали призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Командир штурмовой роты батальона ВСУ "Айдар" Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник "предательских законов" о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.

Смотрите также: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 01
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 02
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 03
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 04
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 05
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 06
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 07
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 08
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 09
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 10
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 11
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 12
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 13
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 14
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 15
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 16
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 17
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 18
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 19
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 20
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 21
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 22
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 23
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 24
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 25
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 26
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 27
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 28
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 29
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 30
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 31
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 32
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 33
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 34
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 35
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 36
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 37
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 38
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 39
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 40
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 41
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 42
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 43
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 44
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 45
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 46

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3181490
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленський має лише один шанс врятуватися. Він має звільнити Єрмака і відкликати підпис Кучми
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слуга, виходь, народ прийшов!
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это сказал Шейх Абдулла Аззам (фото снизу)... "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 9213
Ярош уже почистил свое оружие?
Куда он пропал кстати....?




"Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 8817 Lamberdi

@Lamberdi2


Как сказал один из амиров Талибана :
"При защите своих земель держите в пистолете 10 пуль.
8 для предателей и 2 для оккупанта".

"Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 2629
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какой долбаный карантин?
та то для моей любимой небритой красавицы, багуцкой просто смерть - и так то никому не нада.... - заприте ее еще.
отвергаем немедленно и сразу!
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А шо такое "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 6119? Збилятки обосрались, а петя им должен шмаркли вытирать?
Сами , всё теперь сами, обосранцы заСивошенные "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 6119
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Пишаюся вами, хлопці (і дівчата)- ви гордість Нації. Тільки на вас (на активних УКРАЇНЦІВ) надія, а не на закомплексованих, недолугих, тупих, жадібних малоросів. Розворушіть те смердюче болото! ДЯКУЮ!
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а где там обосраный 'слагу' зеЛя прячется?
пора уже вылавливать этого чмыря "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 2946
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Дивлюся на все це "дійство" "Нацкорпуса", нацжон, "Азова" і думаю - стоє комусь крикнути, що по сусідній вулиці Порошенко іде, кинули б все і погнались би, за звичкою, за Порохом, і репетували б, що він зрадик і корупціонер, що він мародер і ще багато різної херні нагородили б. "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 1383
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...и никто не вышел в поддержку мухи Зе Зе...????
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Кацап, іди в дупу. Від тебе козлятиною смердить.
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В них завдання любим способом «приштопати» Порошенко до сьогоднішнього маршу.
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Справедливости ради - колонна ЕС таки була.
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Так, але вони намагаються використати закладену на рівні підсвідомості за допомогою мас-медіа простенький ланцюжок « Марш-Порошенко-барига- гроші на крові- війна-смерть-страх-покора». В українців на сході страх присутній на генетичному рівні-це відлуння жаху від геноциду, котрий влаштували комуністи. Тепер, нарід бачить , що до влади прийшли онуки вбивць і генетичний страх спрацьовує.
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І якщо ви цікавитесь історією- в 20х роках,в Україні, була дуже подібна ситуація. Популісти-комуністи були дуже про-українські на початку і мало хто розумів всю небезпечність ситуації , тому за незалежність воювали «козаки», «гречкосіі» і «свинопаси» вибрали конформістький шлях і потім їли своїх дітей.
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«Хуже не будет», «какая разница?»-нічого не змінюється в світлині запаморочення свідомості. Потім, може бути чергова катастрофа але буде пізно.
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Цей ланцюжок вже не працюе. Бо суспiльство дуже добре бачить, шо на смену хай i поганому але ж такиiГетьману прiйшов просто зрадник. До речи, чи звернув увагу до того, шо зепропагандонiв на гилци - пивтори калiкi? I це добре, бо навiть упороти вже утримаються вiд пiдтримки Монiцi. I це ще нема року на посадi. А шо буде далi?
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Так але вперто повторюють «аби не Порошенко». Їм треба тупо об'єднуватись, точніше зрозуміти, що окрім як об'єднатись у них немає іншого випадку. В Польщі, Словакіі, Чехії таке не можливе. Там є національно-культурою а більшість, котра не допустить подібної ситуації. Україна була довгий час колонією імперії і це дає про себе знати. Тільки повна відмова від російського контенту спасе націю.
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Ситуація патова- їх вже не так легко забрати і готове до наступу стотисячне військо на східному кордоні цьому доказ. Європа не буде воювати.
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Я ось думав про останню спробу кацапів в ОБСЄ « умова миру для України-повний (як вони там казали?) перегляд історично-культурного напрямку? Це мова психічно хворих фанатиків!
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Ну так. Ця влада мае пiйти геть, але будь-якi массови беспорядкi спрацюють протi Украiнi. Пат.
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Раду у карантин від зрадництва. І китайський вірус тут ні до чого.
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портнова отдать глиномесу портникову - пусть его натянет
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Всіх уклоністів від служби в ЗСУ, ВТІКАЧІВ ВІД ПРИЗОВУ ДЛЯ ЗАХИСТУ БАТЬКІВЩИНИ ПІД ЧАС АГРЕСІЇ ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВЛАДИ І ПОЗБАВИТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ЯК ЗЛОЧИНЦІВ ЯКІ ПОРУШИЛИ ОСНОВИ ДЕРЖАВИ, ОБОВЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА ЗАХИЩАТИ ДЕРЖАВУ. ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩО ОБРАНИМИ ДО ВРУ, ОБІЙМАТИ ПОСАДИ В СИЛОВИХ ОРГАНАХ, БУТИ СУДЯМИ І ПРОКУРОРАМИ МАЮТЬ ПРАВО ТІЛЬКИ ТІ ГРОМАДЯНИ ЯКІ ВІДСЛУЖИЛИ В ВСУ, ЗАХИЩАЛИ ДЕРЖАВУ ВІД СГРЕСОРІВ, БУЛИ ВОЛОНТЕРАМИ. ТОДІ БУДЕ В ДЕРЖАВІ І ВЛАДА ПАТРІОТИЧНА, І БУДЕ ЗАХИСТ ВІД ЗРАДНИКІВ ТА ВОРОГІВ, І БУДЕ МАЙБУТНЄ В ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ.
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Скоро будет голосование по рынку земли . Глотнем потеряем Украину , а нет то есть шанс .
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Ага.
А де ви стільки розових свиньок купите?
Коли Алі експресс на карантині буде?
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они зализывают боевые травмы многослойной сивохе.
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Де ті: хмари, фаріони, саакашвілі, скрипіни, дроздови, садові, тимошенки.... ?
Від їхнього «Кто угодно только нє Порошенко !!!!», аж у вухах лящало.
Де вони зараз, у смертельний їхніми, у тому числі руками зроблений, для України час?
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Они ждут пока из путен об стену размажет, а то они устали от войны.
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Цугцванг. Если не будет акций неповиновения - Зе подпишет капитуляцию. Если будут - то Путин возьмет юго-восток Украины голыми руками. "Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 6330
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Є така фішка. Українці тричі к ряду обирали собі російських шпигунів лідерами. Щоб абинеюлька був. Ну і дообирались...
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и это рассказывает тролль, который сам переметнулся к зе, но потом вернулся к йуле?
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В першому турі був за Юлю, в другому проти Пєці. Що не так?
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Еще ермак уточнил, что единственные, с кем будут говорить - это "люди, которые не связанные с военным конфликтом, но которые сегодня проживают на не подконтрольных территориях".

Ответ таких людей нет Вертуально ( если есть то на подвале или не будут светиться для подвала- ВЫ что не понимаете идиоты )
Все остальные будут с российский паспортом , тут в ОРДЛО имеет 100% контроль полиция рф, ФСБ и ГРУ. В любое время подъедут к твоему дому если ты обидел чем то россиянина по паспорту.
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Действительно, товарищ Зеленский-Украина не рояль.
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БАНДУ РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА ШМАРКЛІ ПІД АРЕШТ!!!
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якось гидко сприймаєця формат мирного маршу та подача петиції з Українською Національною Ідеєю. І оті заяви "якшо ми побачимо ознаки зради, то будемо кричати голосніше" - якісь дєцкі! Зрада вже по всім фронтам!!! Тут вже хазяйнує ***** та його реЗє!дєнтура. Тут тра зі зброєю боротись, а не з плакатиками. Ото дарма стрімер не пішов на Лютеранську - ми б побачили як справді тра готуватись до бою! Там сАбаковські пси в подворотнях ховались - за мить всіх оточили б та скрутили.

"Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог - Цензор.НЕТ 8164
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Все це правильно. Геть зелену пошесть ! Але де ви були з акціями громадянської непокори, коли у 2014 було прочавлене парашенком голосування за особл статус лугандонівської ракової пухлини, коли була здача Іловайська, Дебальцевого і ДАПу, призначення сепарів на вищі держпосади, блокада торгівлі на крові, розгін акції ветеранів війни під ВР, коли сабаківські беркути ставили на коліна атошників 2 роки назад ?
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Это все потому что ни в Иловайске ни в Дебальцево не было тебя! А так- конечно была бы победа!
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Що вам сказати. Походили ми, покричали в стіни адміністрації. Знову *****, які закопували попередню владу заспівали тужливих, що півшишечки нам не страшно, а от далі буде справжнє занепокоєння.
Нема психів, які би запалили протест. На жаль.
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ага, и с такими лозунгами сами карантинный режим нарушают, молодцы, ****
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вчора "спікер зради" Заразамков на якомусь з мертвечуківських каналів розказував що зрада має працювати у "карантин" і приймати "важливі" для "країни" турборішення ...які ви здогадуєтесь самі ...це все що потрібно знати про турбогнідуверховної зради ...допоки ви будете сидіти у карантині слуги ублюдка вирішили влаштувати " пир во время чумы" ...хтось з "політиків" вихвалявся що ця гніда37 один з небагатьох адекватних "слуг" ...ну і де його адекватність ...
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Кучма, Єрмак - фуйло кацапське, на нари довічно.
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Зеленую банду на нары! Ермака под суд за госизмену!
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Они сами не пойдут, а хороводы с маршами ничего не дадут. Тем более, очень хочется увидеть "уставших от войны" под настоящими градами и 120 мм.
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Зе надо выносить, всю эту предательскую. власть, как Яныка! зе и ермаку плевать на этот марш,... 25 марта в Минске подпишет документ предательский, и легализует террористов марионеток кремля....Хотелку путина... Зе и ермак выполнит.
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Пошли бы все вместе и победили бы агрессора, **** вы маршеруете пока другие воюют?
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