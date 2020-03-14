 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента звучали призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Командир штурмовой роты батальона ВСУ "Айдар" Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник "предательских законов" о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.

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Фото - Олег Богачук