 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед зданием Офиса Президента звучали призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".
Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.
Командир штурмовой роты батальона ВСУ "Айдар" Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник "предательских законов" о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.
Фото - Олег Богачук
Ярош уже почистил свое оружие?
Куда он пропал кстати....?
Lamberdi
@Lamberdi2
Как сказал один из амиров Талибана :
"При защите своих земель держите в пистолете 10 пуль.
8 для предателей и 2 для оккупанта".
та то для моей любимой небритой красавицы, багуцкой просто смерть - и так то никому не нада.... - заприте ее еще.
отвергаем немедленно и сразу!
Сами , всё теперь сами, обосранцы заСивошенные
пора уже вылавливать этого чмыря
21.04.2019.
Далі вже мєлочі.
А де ви стільки розових свиньок купите?
Коли Алі експресс на карантині буде?
Від їхнього «Кто угодно только нє Порошенко !!!!», аж у вухах лящало.
Де вони зараз, у смертельний їхніми, у тому числі руками зроблений, для України час?
Ответ таких людей нет Вертуально ( если есть то на подвале или не будут светиться для подвала- ВЫ что не понимаете идиоты )
Все остальные будут с российский паспортом , тут в ОРДЛО имеет 100% контроль полиция рф, ФСБ и ГРУ. В любое время подъедут к твоему дому если ты обидел чем то россиянина по паспорту.
Нема психів, які би запалили протест. На жаль.