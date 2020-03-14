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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18699) марш (561) добровольцы (683) Богачук Олег (988)

 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ФОТОрепортаж

Ветераны войны на Донбассе прошлись Маршем патриотов по центру Киева и достигли финальной точки маршрута - Офиса Президента, где они хотят передать список требований главе государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента звучат призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

На данный момент ожидается представитель ОП для передачи ему озвученных требований.

Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 01
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 02
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 03
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 04

Смотрите также: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 05
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 06
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 07Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 08
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 09

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3181490
 
   
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Зеленський має лише один шанс врятуватися. Він має звільнити Єрмака і відкликати підпис Кучми
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"Что,блеяди, не ждали?" " Кто там временные, выходи!"
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Похоже у него шансов нет - кроме отставки. Кончились прокуроры, экономисты и Аваков тихо по ночам точит кинджал... И если шо, он не повторит ошибки Захарченко - он таки получит письменный приказ на применение Беркута. Янукович многих многому научил.
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Ну почему же. Можно еще трусливо втихую сдриснуть в Испанию, как Порошенко сделал.
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Та до чого тут Порошенко, тролю ?
В тебе методичка ?
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И прекращать выполнять всемирный план Земля в смартфоне. Тотчас и коронавирус исчезнет)
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да ща...когда это в последний раз было,шоб он к людям вышел?
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Крысы бояться выходить - деруться как из-за еды за длинную спичку...
Похоже выйдет уборщица Нюра, и без маски - самый смелый человек года 2020
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Вийде Мандель і скаже що це провокація.
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Экс министр обороны Загороднюк обвинил Зеленскага и Ермака в предательстве.
Ексміністр оборони Загороднюк прокоментував анонсоване створення консультаційної ради у Мінську
"Це не "внутрішній конфлікт".Це-агресія РФ.Росія намагалася стати посередником,а не єдиною причиною війни
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Чуть спортив аоздух, фрайер, как иллюзионист, под стук колес мгновенно испарился.... клован, ти де????
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******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·21 ч

В Киев едет ректор **** Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.


Марш патриотов прибыл под Офис Президента для передачи требований Зеленскому - Цензор.НЕТ 8571
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Порошенко придумал, написал и предложил ***** план прекращения активного сопротивления и сбежал за границу. Его шавки вместо того, чтобы стоять на фронте, разжигают конфликт внутри Украины. А виноват конечно Зеленский. Это называется "патриотизм".
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Данні давайщо на фронті зараз ТІЛЬКИ прихильники ********* зєлєнського
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Дааа, очевидно же что Белецкий - порохобот.
***** не неси
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Все-же давно поняли что дело не в шмаркале или ермаке,-а в песиденте голопызьдько.Который и назначает откровенных предателей.С передачей им в руки всех гостайн и управления.
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любопытно, а где сейчас платные горлодралы Семен Семенченко, Коханивский, Егорка Соболев, Бубенчик, Виногородский, батальон "Торнадо", и другие платные проститутки на службе ФСБ?!
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А де хвалена ..*евр ..солідарність * ?
Чому не видно ПЕСиків ?
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Цікаво, скільки і хто з них галасувало заЗе в минулому році? Хоч признаються?
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