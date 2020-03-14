 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента звучат призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

На данный момент ожидается представитель ОП для передачи ему озвученных требований.









Смотрите также: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Фото - Олег Богачук