 "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед зданием Офиса Президента звучат призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".
Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.
На данный момент ожидается представитель ОП для передачи ему озвученных требований.
Фото - Олег Богачук
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******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·21 ч
В Киев едет ректор **** Решетников,который любит порассуждать, что украинцы недонация, а путен бох. И карантин вроде как для этого мероприятия по массовому психоанализу не помеха - нарид должен беспрепятственно получить порцию кремлядського дерьма в уши.
***** не неси
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