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 Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов

Коронавирус мутирует, он мало изучен, болеют и умирают не только пожилые люди, но и молодежь. А экспресс-тесты дают надежный результат только на определенный день болезни, так что их лучше время от времени повторять.

Об этом "Громадському радіо" рассказала врач-инфекционист из Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказывания людей в интернете о том, что "от гриппа умирает больше людей, поэтому не паникуйте" — это, можно сказать, бессмысленная глупость", — сказала она.

По словам Кобевко, сравнивать COVID-19 с гриппом нельзя.

"У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев от пневмоний, которые были вызваны гриппом A/H1N1. Это основной момент, который мы должны понимать", — пояснила врач.

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То, что от коронавируса умирают только пожилые люди — миф, считает инфекционист.

"Сейчас мы должны забыть о том, что болеют только люди старшего возраста. Очень много почему-то украинских ученых, работающих в университетах, говорят такую ​​вещь. Я читала сегодня о Румынии, там заболели две девушки, которым по 23 года. Мы не можем точно утверждать, что вирус поражает только пожилых людей. Но у пожилых людей больше сопутствующей патологии. У них может быть ухудшение или обострение хронических патологий", — рассказала она.

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Экспресс-тесты на коронавирус, по словам Кобевко, не являются точным методом диагностики.

"Есть большая разница между экспресс-тестами и тестами на полимеразной цепной реакции. ПЦР-тесты определяют частичку РНК, генетическую частичку вируса, они являются более точными, чем те, которые делаются в Киеве и во всем мире. Экспресс-тесты — на антитела, белки, которые выделяются после инфицирования. Они могут выделяться на определенный день. Так как вирус не изучен, мы не можем точно утверждать, это может быть и 3, и 6 день заболевания. Отрицательный экспресс-тест не дает 100% гарантии", — пояснила она.

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Кобевко говорит, что Минздрав и местные чиновники от медицины опоздали с реакцией на коронавирус.

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. — Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", — рассказала врач.

Источник: https://censor.net.ua/n3181488
 
   
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ПреЗЕденту и Скалецкой посвящается.... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1744

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. - Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", - рассказала врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488
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_Голос разума, профессионала. Луч света в тёмном царстве невежественного и идиотского шапкозакидательства.
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зе конечно мудак, но врачи и педагоги еще те "невыносители сора наружу" и до последнего пытаются замалчивать.
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ПреЗЕденту и Скалецкой посвящается.... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1744

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. - Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", - рассказала врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488
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зе конечно мудак, но врачи и педагоги еще те "невыносители сора наружу" и до последнего пытаются замалчивать.
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В Україні немає медицини як системи, це давно зрозуміло всім розумним людям і тому наслідки будь якої інфекції в Україні будуть гірші ніж в розвинутих країнах де є потужна медицина! Тому владі потрібно надіятись не на медицину, а на обмеження пересування людей громадським транспортом, обмеження перебування людей в закритих погановентильованих приміщеннях на роботі! Влада зараз має зробити мудрий крок і стимулювати віддалену роботу людей через Інтернет! Для успішної роботи держчиновників та працівників держустанов через Інтернет, потрібно видати їм ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням, а до місць проживання держчиновників та працівників державних установ подати захищені Інтернет канали, щоб ворог не зміг через неліцензійний домашній софт та старі комп'ютери отримати доступ до документів з обмеженим доступом!
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Смешно. Одна закупка тех ноутбуков со всеми согласованиями займет минимум пол года. А в процессе еще будет несколько коррупционных скандалов и судов, плюс ливень помоев в интернете.
Именно так работает госбюрократия. И по другому она просто не способна работать.
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Врачи и педагоги всегда очень быстро выполняют указания своих министерств, если они поступают... Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 2749
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Персонал больниц - это строгая иерархия и концлагерные правила. Моя родственница писала статью об одной Винницкой больничке, упомянула там слова старшей медсестры, которая про между прочим заявила, что на неработающий корпус больницы регулярно списываются деньги.

Видимо, потом сообразила, начала звонить моей родственнице с угрозами "Зачем вы об этом написали??? Я это сказала вскольз, не для прессы! Вы понимаете что у меня будут проблемы из-за этого высказывания, а потом и у вас! Если за вас возьмется главврач, вас уволят!"
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А я від головного вигріб за оцю картинку у себе на сторінці:
Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 6805
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ты свое гадалово в портянку левую запхни - я слишком хорошо вас псов кацапских знаю, шоb вестись на такое примитивное ********* разводилово....
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Слухай, шест для стриптизу, веди себе пристойно!
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это типа "слава тебе,Господи,наконец то свершилось?"
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а в чём смысл делать тест на коронавирус? лечения нет!
только для того чтобы самовыпилиться из общества? ну так - почувствовали недомогание - выпиливайтесь!
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_Голос разума, профессионала. Луч света в тёмном царстве невежественного и идиотского шапкозакидательства.
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Что-то вы, ребята, много тумана напустили.
Тяжёлые вирусные инфекции имеют чёткие клинические картины; у каждого вируса она своя. Вместо того чтобы бормотать о "непрерывных мутациях", лучше распишите по дням: что и как происходит. Например, у кори такая чёткая картина есть, и у ветрянки есть.
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рекомендации воз почитайте, там чётко написано: сразу проблемы с пищеварением, потом температура с головной болью. В 80% случаев всё проходит без особого недомогания, в 15-17% - плохое самочувствие, но не требующее реанимационных мероприятий, и в 2-3% - тяжелое состояние, требующее реанимационные мероприятия. Болезнь усугубляется при наличии тяжелых хронических заболеваний
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Именно этот документ и настораживает. Рассказанная картина совершенно непохожа на то как протекают тяжёлые вирусные инфекции. Если человек заболел корью, то картина всегда одна и та же: четыре дня температура 38 (несбиваемая аспирином), тахикардия и симтомы сильного ОРВИ; на пятый день температура поднимается до 39-40, появляется сыпь на голове; далее она распространяется с головы до ног, и всё это время держится температура и тахикардия; когда сыпь дошла до ног, и если человек не помер, температура падает, и начинается медленное выздоровление. Так же чёткие картины есть у ветрянки, полиомиелита и т.д. А тут - прям разнообразие: от "апчхи", до смертельного исхода. Так не бывает.
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так не буває, щоб ти припинив ахінею постити))
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Столько идиотов всплыло на поверхность. Интересно, они всегда такими были или деградировали за год Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 1623
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Экстремальные ситуации извлекают идиотов из обычного болота на поверхность.
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Ну хорош уже пифдеть! Вы уже говорили, что ничего страшного не будет, получилось наоброт! Нет смерти!?? Умете лечить, нет смерти от гриппа!? Ты идиот? Только в США ежегодно умирает от гриппа 250 т.чел!!! У нас в г. Покровск в январе умерла 21 летняя девочка, и ее ребенок тоже умер в утробе, раньше ее на 4 недели... Нихера вы лечить не можете! Хорош врать народу! Признайте , что вы бездари врачи..
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"У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев от пневмоний, которые были вызваны гриппом A/H1N1. Это основной момент, который мы должны понимать", - пояснила врач.Источник: https://censor.net.ua/n3181488

Да? Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 7040
А 60 человек в Украине в этот гриппозный сезон от чего умерли? От якобы "имеющегося у нас специфического лечения"?
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До речі, цілком можливо, що дехто з них помер від коронавірусу, просто його не діагностували, бо тестів не було...
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Теоретически во Вселенной есть планеты, населенные гуманоидами.
Но это не отменяет феерии высказанного. И хотелось подробнее про "имеющееся у нас СПЕЦИФИЧЕСКОЕ лечение" гриппа. Может, всему миру обратиться за ним?
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ну,измерение температуры на кпп тоже не дает никаких гарантий,тем более дистанционное зимой.
но тем не менее,позволяет отделить от основной массы некоторую часть потенциально опасных заболевших.
тоже самое и экспресс-тесты.
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это касается на мой взгляд(скомороха доктора Комаровского...) ну везде он куда не зайди на шоу и сайт... такой педиатр -терапевт Вумный. прямо прохфесор. только не профессор... ну всё знает везде эксперт. так его раскрутили на телевидении за эти годы.что с каждого утюга он вещает! а Супрун критиковал и другие тоже...так у той хоть американское мед. образование и знает о чём говорит. он же и толдычит что короновирус безобиднее чем простой грип, расхваливал советскую медицину и врачей недавно на шоу у шустера аж с трусов выпрыгивал. а вчера там же по скайпу когда совдеповскую медицину разнёс СААКАШВИЛИ. то он поддакивал и критиковал её... я то смотрю и помню кто что говорит... балабол редкий...((
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Ещё одно существо решило попиариться нагадив всем. Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов - Цензор.НЕТ 6681
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за епідемії грипу кордони не закривались.
ви не думали, що коронавірус набагато небезпечніший, а нам просто мало розповідають ?
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Не знаком с инфекционистом из обласной больницы Кобевко \пардон это не матюк\. Но слова - У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев и тд и тп. Но какой пафос и авторитет высказываний у простой мадам Ольги из области Черновца. Попутать процент заражения и смертность - это шедевр. Ну и кто мог подумать что - у пожилых людей больше сопутствующей патологии. Этой даме лучше помолчать - чем сеять панику.
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В селі померла жінка 41 року. Родина не бідна. Але вперто не хотіла лікуватися в лікарні. В передостанній день її, лежачу, таки відвезли до лікарні. Ті переправили до тубдиспансеру. Там же й помарла. Діагноз - інтоксикація. Родичі не розбиралися, що там до чого, бо людину не оживиш, треба поховати. Ось такий факт. Хронічних хвороб не було. Потім занедужала. Протягом двух тижнів згоріла. Зовсім не стара жінка. Медицині головне, зіпхнути, щоб не було ніяких розслідувань. Пишуть - що попав. Аби не били.
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Тому й потрібне посилене інформування про можливі наслідки, щоб родичі не забили повідомити про відомі симптоми й вірусних хворих ізолювали.
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Всего один банальный вопрос на эту тему- За чей счет весь этот банкет с КАРЕНО/КАРИНО/КАРОНА/вирусом? Ответ напрашивается сам собой.
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