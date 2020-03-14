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 Общество
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 Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

В условиях особого режима работы МИД и диппредставительств Украины за рубежом горячая телефонная линия перегружена обращениями. Министерство просит украинцев не только звонить, но также писать на мейл и в соцсети.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его текст полностью.

"Уважаемые граждане Украины!

Многие из вас в последние дни не могли дозвониться на горячие линии были вынуждены долго ждать. Выражаем свои извинения за эти неудобства. Прорабатываются абсолютно все. К сожалению, очередь может быть длинной, потому что линии перегружены их количеством.

Что делать?

Если вы в Украине, напишите электронное письмо на эту почту: cons_or@mfa.gov.ua. Нет, это не адрес, где письма исчезают. Это электронный адрес, где них действительно отвечают.

Если вы за границей, зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Вы можете написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц. Даже на выходных. Даже вечером или ночью.

Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД.

Наконец, хоть и очереди, но телефон горячей линии также продолжает работать:

+38 (044) 238-16-57".

Также на Цензор.НЕТ: В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3181484
 
 
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Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

Правильно. И перевозить граждан в Украину тоже по Скайпу.
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гиперлупом, в следствии огромной скорости вирус останется позади.
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Наша служба і опасна і трудна. В соцсєтях она как-будто нє відна. Єслі только на ємейл пролєзєт враг - тєлєфон звєніт в натружених руках!
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Закриття дипмісій на карантин незаконне і абсурдне, дипмісії мають працювати з громадянами України в посиленому цілодобовому режимі, щоб надавати допомогу саме зараз, коли вона конче потрібна українцям які перебувають за кордоном!
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Если честно, то и до вируса было очень(!!!) трудно дозвониться в консульство да и на e-mail писать было бесполезно=>проще было/есть самому приехать и выстоять в очереди.........
Надеюсь, что хоть в этой ситуации не будет никаких проблем.......
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