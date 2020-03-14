 Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его текст полностью.

"Уважаемые граждане Украины!

Многие из вас в последние дни не могли дозвониться на горячие линии были вынуждены долго ждать. Выражаем свои извинения за эти неудобства. Прорабатываются абсолютно все. К сожалению, очередь может быть длинной, потому что линии перегружены их количеством.

Что делать?

Если вы в Украине, напишите электронное письмо на эту почту: cons_or@mfa.gov.ua. Нет, это не адрес, где письма исчезают. Это электронный адрес, где них действительно отвечают.

Если вы за границей, зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Вы можете написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц. Даже на выходных. Даже вечером или ночью.

Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД.

Наконец, хоть и очереди, но телефон горячей линии также продолжает работать:

+38 (044) 238-16-57".

Также на Цензор.НЕТ: В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ