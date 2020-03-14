 COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина

Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Премьер предупредил, что заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку "будут рассматриваться документы с ограниченным доступом". При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.
Среди вопросов, которые рассмотрят, такие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.
Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовления тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины для передачиу Минздраву, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.
На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью для организации борьбы с COVID-19.
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=DA18-ZXopyc
Ну тоді нам всім жопа...
тут даже не надо биться копытами в грудь
Сотни людей прямо сейчас прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет!
Все ********* и *************!!! За то у вас котеджи икрузаки по 5 штук!!!!
А вообще Украина - это рай!!! С нами или без нас!!!!
Слава Украине!!! Да прибудет с нами сила!!!
А Вова ещё месяц назад говорил, что мы всем заряжены и ко всему готовы. Так это он пи2дел, как обычно?
г
А ведь у них сотни тонн этой гадости!!!!
Один Вектор чего стоит!!!
За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.
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