 COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина

Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер предупредил, что заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку "будут рассматриваться документы с ограниченным доступом". При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.

Среди вопросов, которые рассмотрят, такие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.

Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовления тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины для передачиу Минздраву, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.

На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью для организации борьбы с COVID-19.

Читайте также: COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине. ИНФОГРАФИКА

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.