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 Политика Украины
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 COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал на 12:00 внеочередное закрытое заседание правительства.

Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер предупредил, что заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку "будут рассматриваться документы с ограниченным доступом". При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.

Среди вопросов, которые рассмотрят, такие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.

Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовления тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины для передачиу Минздраву, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.

На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью для организации борьбы с COVID-19.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181483
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Нащо? Нужно просто пєрєстать болєть.
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Всі ці ініціативи Зеленського будуть в правовому полі тільки якщо буде введений особливий правовий режим Надзвичайного або Воєнного стану! І я молю Бога щоб у влади вистачило мужності та сміливості нарешті виконати вимоги Конституції України і ввести Воєнний стан на 4-5 років! Так є ризики обвалу гривні та економіки, так є ризики що наступне різдвяне олів'є буде без м'яса та ковбаси а на столі буде військова тушонка та сухпай, але ми нарешті маємо народитись як нація яка не боїться ворога, а наша Україна має нарешті в муках стати правовою країною і повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! Нарешті прийшов час сказати - всі переговори з ворогом не дали результатів, ворог вбиває наших солдат та цивільних на фронті та на окупованих територіях! Зараз в ОРДЛО неконтрольовано розповсюджується коронавірус, який вбиває наших громадян при повній бездіяльності окупантів! Тому влада України, розуміючи свою відповідальність перед Богом і перед народом України вводить Воєнний стан і починає звільняти окуповані території Донбасу та Криму!
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Всё у нас с пандемией хорошо, разгорится не хуже, чем у других ((
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Не настільки, як хочуть показати. Прос о потрібно відволікти увагу від здачі національних інтересів і запобігти обмеженнями протесьному руху.
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Не сміши. Який там протестний рух. ********* бажають протестувати? Та хто вас тримає. Збирайтесь до купки і волайте "зрада, усьо пропало".
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Тобто тебе усе задовольняє? Як тут писав один - "низкий поклон Зеленскому за восстановление СССР", так?
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Китайские власти оправили своих оппозиционеров подыхать от коронавируса.

https://www.youtube.com/watch?v=DA18-ZXopyc
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вот...голубая мечта ***** и его последователей в Украине.
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"При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского"

Ну тоді нам всім жопа...
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половина зебобов онемеет, вторая половина зависнет
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А еще преЗЕдент бил себя пяткой в грудь и обещал наказать виновных в поджоге дома гонтаревой... COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 4016
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ну так жеж есть фотодоказательства против дубинского и его кореша портнова
тут даже не надо биться копытами в грудь
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Что и требовалось доказать. Олигофрены между собой всегда договорятся. Не зря же Петя тоже ниодного рыга не посадил.
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уже договорились...в прошлом году,21 апреля
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Россияне массово прикладываются к иконам, надеясь спастись от эпидемии коронавируса...
Сотни людей прямо сейчас прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет!

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 8219

COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6100
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зачем всем на машинах, одного бы отправили инфицированного, почем всем зря разьезжать.
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Реальный случай. Заходишь по ссылю и читаешь. Это так сложно?
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Уважаемый Денис, США закупает нефть по рекордно низким ценам, в пылу борьбы с вирусом нам бы тоже не мешали хорошие запасы, это стратегическое сырье, что бы потом не сетовать на то какое топливо дорогое, но мы не в силах противостоять росту цен в мире.
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Американцы могут напечатать сколько угодно зеленых бумажек, чтобы прикупить подешевевшей нефти. Украина этого сделать не может. Ну и потом, если через неделю нефть нефть будет по 15$, то кто первый тут будет вопить "зрада, почему мы покупали по 30$"?
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потому и херово живем, что так думаем, они сами обвалили, и покупают, это для нас сигнал, а вопили всегда, собака лает, караван идет.
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У вас было столько времени!!!! А вы даже не знаете что делать с телами! Что делать с масками врачей, как что утилизировать!!!
Все ********* и *************!!! За то у вас котеджи икрузаки по 5 штук!!!!
А вообще Украина - это рай!!! С нами или без нас!!!!
Слава Украине!!! Да прибудет с нами сила!!!
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Офигезная, власть, проводит одни совещания, балоболят и пугает !!! Вот она наша власть, выбрала УРА !!!
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COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина

А Вова ещё месяц назад говорил, что мы всем заряжены и ко всему готовы. Так это он пи2дел, как обычно? COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6444
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У вас зайвий знак вопрісу в кінці речення.
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Просто я вежливый и не категоричный..
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а ситуація з гривнею не потребує екстрених засідань..?
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Ага, зеля велікий страте смішити публіку, на інше воно не здатне.
г
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Путн показал миру Новичок- но нет , никто не понял на ,что способны эти ироды!!!!
А ведь у них сотни тонн этой гадости!!!!
Один Вектор чего стоит!!!
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Будут читать молитву. Китайская муйня обойди стороной меня
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Нужно решать, какие лекарства перспективны на данный момент. Ведь страшна именно вирусно-бактериальная пневмония, которую одними антибиотиками не вылечить.
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А говорил что закрытых заседаний не будет больше. От народа скрывают даже правду про епидемию. Неужели кто то еще думает что вам скажут про капитуляцию
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Китай празднует победу: временная больница выписала последнего пациента и закрылась
За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.

Читай больше на: https://noi.md/ru/v-mire/kitaj-prazdnuet-pobedu-vremennaya-bolinica-vypisala-poslednego-pacienta-i-zakrylasi?fbclid=IwAR0F-ahwKvKSO-M5rfr2Gt5UcHPUiZgow_Qn7KrsY_K9asiaI8KBvDoplQ0
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как уже за*бали эти говноправители и шобла зебубочки. это все надо было делать еще как минимум месяц назад.Господи, спаси Украину от зеленых имбецилов. угробят страну окончательно.
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першим питанням треба поставити термінове будівництво крематоріїв для спалювання трупів пенсіонерів,бо новий міністр охорони здоров'я сказав ,що вони всі помруть
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