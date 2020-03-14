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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2773) Зеркаль (258)

 Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины, ныне советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль озвучила мнение об идее создания координационного совета с террористами.

Об этом Зеркаль написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Печально, даже хуже. Вместо тщательной работы по объединению общества его продолжают разрывать на куски и последовательно насаждать нарративы российской пропаганды. Сознательно ли это делается? Уже понятно, что да", — считает Зеркаль.

Экс-дипломат уверена, что попытки добиться мира, подменив оккупацию Крыма и востока Украины "внутренним конфликтом" будут иметь трагические последствия для украинского общества и государства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. У нас разные политические культуры. Именно поэтому и возникает постоянное противостояние дискурса свободы и дискурса никак свободы, которое является ценностным противостоянием двух систем, двух разных образов жизни и различных систем, которые находятся в остром столкновении", — написала Зеркаль.

"Россия — это не проблемный сосед, с которым можно договориться, "просто перестав стрелять", а "экзистенциальный враг", целью которого является полное уничтожение украинского государства", — добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Россия - не проблемный сосед, а экзистенциальный враг, ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181481
 
   
 Топ комментарии
 
вот только 73% макак этого не понимают!!!!!
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Министр иностранных дел Украины? - далеко не предел у етой девушки....
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Поимел вас плешивый, а вы ржали когда вам говорили что будут мчногоходовочки. Шредера, Берлускони, Трампа, Земана, Додона, Средне азиатских царьков назначил, а вас будет на бую вертеть пока копыта не откинет, и не факт что после него еще упырь хуже не нарисуется.
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ЕСТЬ ОДИН АСПЕКТ КОТОРЫЙ лежит на поверхности -но его никто не замечает или игнорирует...
1. Закон об особом статуе отдельных районов Донбасса.. так вот я как юрист могу обратить внимание на один существенный нюанс.. выборы на части Донбасса ОРЛДО были назначены на 7 декабря 2014 года однако в результате наступления РОССИИ ЕЕ ВОЙСК начал интервенции выборы были сорваны... вот вам ответ КАК СИЛЬНО Путин типа хочет мирной жизни в ОРЛДО..ага счась..
2 После несостоявшихся выборов закон по сути утратил свою функцию и значение надо было писать новый закон но все как то устаканилось в причинах Путин и Порошенко перестали практически общаться никаких контактов.. Минск это полулегальное сборище..
3. Аспект исходя из вчерашнего уведомления что создан Неки йклуб алкоголиков в Минске и поносы от Ермака и так далее так вот Законом о статусе ОРЛДО прямо прописано что все контакты будут с представителя местной власти-КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗБРАТЬ (НО не избрали по вине России) 7 декабря 2014 года и именно избранные местные власти имеют имели право создавать отряды народной милиции...4. Вывод ссылаться в Минске на Закон 2014 года и Закон 2017 года глупо как минимум вписывать туда растолкованную Россией Лавровым и Путиным формулу *Штанмайера такая же циничная глупость и перевертывание с ног на голову..
5. Также вчерашний Договрняк в Минске с неким Консультативным органом имени Ху..ла есть со стороны КУЧМЫ ЕРМАКА И ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ и не может априори быть упихнуто только разве ногами в правовое поле Украины и международное право... ПРОСТИТУТКИ ОБСЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПОШЛИ НА ...УЙ... КАК И ПУТИН УБЛЮДОК КАК И КУЧМА КАК И ЕРВМАК КАК И ЗЕЛЕНСКИЙ..их вполне обоснованно народ Украины имеет право посадить довично или повесить или расстрелять...
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ну хоть бы соло на гениталиями по деревяхе сбацал, а то там где был уже нету, и там где есть один смех,,,,
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А ещё - дважды два четыре. ДАЛЬШЕ ЧТО? Минску альтернативы нет, как говаривал шоколадный президент.
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зеленый сказал ,шо через год отменит минск.дашь ему еще годик?
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Пункт 1 Мінських угод - ПОВНЕ припинення вогню. Якщо не виконано пункт 1, то нічого переходити до відведення військ чи виконання інших пунктів угод!
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Смотрел Флойд Мейвезер-Мэнни Пакьяо? 12 раундов убегать, контратаковать, тянуть время и победить. Альтернативы тоже не было- 300 млн$ призовых. А у ничтожества по другому:
Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8220
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А у зебилов альтернатива на коленях перед куйло дундить. Разницу чувствуешь?(
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Партія капітуляції має відповісти за свої дії перед судом.
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Министр иностранных дел Украины? - далеко не предел у етой девушки....
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Сейчас такие умные не нужны. Нужны прикольные, чтобы весь мир смеялся...
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и смех то горький..... - просыпайтесь уже давайте, задрали в зеленое играть...
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От чим не кандидат в президенти ? Патріот , розумниця і просто красуня.
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Доволі рідке поєднання красоти і розуму.
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Кандидат. Но не сейчас. Только после того как зелебобы увидят превращение гривны в резаную бумагу. Просветление к ним придёт когда они откроют пустой холодильник, и увидят там повесившуюся от голода мышь.
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Бабы перестали рожать, давно уже. Это проблема всех стран 1-го мира.
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52 мил. было не до Пороха, а по состоянию на 2000 год.
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А ще не скомпрометована на відміну від інших претендентів, і це теж має велике значення. Але мудрий ЗЄлєбоб це на хліб не намаже.
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после зеленой срани конешна... - сейчас - тупой мрак....
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к сожалению минимум 75% об этом даже не догадывыются ..
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глоток разума в клоунской пустыне идиотизма..... не глупая женщина.....
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увы, но она "бывший". походу, не выдержала "идиотизма" и ушла.
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я бы сказал так - дистанцировалась от идиотов, для некоторых людей репутация многое значит... но мы её ещё увидим, после клоунов....
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остается только сожалеть, что идиотов больше, чем людей, для которых "репутация много значит".
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Зеркаль прозрела еще будучи в кодлане Коломойского. Это редкость./Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль.23.08.19
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Она, по ее же словам, оставалась а этом кодлане до начала суда над кацапией по захвату наших моряков, после, оставаться не собиралась. Она не прозрела, будучи в этом кодлане, она скорее, сделала выводы, увидев весь идиотизм, что происходил вокруг, как и происходит по ныне.
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Alex N Alex Noyt 19 мин. ·

В карми дуже витончене почуття гумору: вже є зрада, сивий алкаш, доктор-смерть і мародьор - барига, на якого ФБР видала ордер. Все про що волали зелені - мають...
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Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль
Absolutely!
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На чолі держави мають бути 1) патріоти; 2) інтелектуали; 3) високоморальні порядні люди. Поки Зеркаль підпадає під ці критерії, на відміну від нинішньої влади...
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Экзистенциальный враг И не выговоришь
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До речі, одним із основоположників екзистенціоналізму є письменник Альбер Камю, якого прибрало КГБ - підстроїло ДТП...
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І яким боком екзистенціоналізм до дій Зєркаль ?
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Навіть день яснішим став , такий собі світлий промінь в царстві мороку . Лана світла Людина .
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Вот все верно говорит, слов нет. ( грамотная, интересная, патриотичная и это не сарказм) Но после ухода в отставку, было у нее большое интервью на ТВ ( не помню какого канала), и там журналистка задала ей вопрос " А где же делись, те новые лица что пришли с Майдана, в результате революции, кардинальных изменений в стране, молодые политики, журналисты, патриоты что на волне всех событий, включая и нашествие рашистов пришли в политику и во власть.. где они сейчас.." И она ответила, улыбнувшись, все они сейчас хорошо устроились кто где.. например в наблюдательных советах крупных фирм и т.д." ( я тоже слушая от нее это печально скривился, понимая о чем это она..) Но прошло после этого выступления немного времени, ну максимум неделя, и что я узнаю Лана Зеркаль , не долго была без работы после ухода с поста зам министра МИДа, она стала Советником председателя правления ( целого) "Нафтогаза". И тут я уже саркастически улыбнулся...
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Що росія наш ворог розуміють всі крім зедебілів... Вони ще зараз думають що в них президент кіношний Голобородько... Недаром Кооломойський вклав в цей серіал грошенята, він знав що 73% населення це дебіли які проголосують за кіношного персонажа, який буде дбати не про простих українців а за інтереси росії і росіян... Мені соромно за цих людей, в них не критичного мислення ні логіки.... коломийський їх добре прокрутив на своєму хер...і
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Именно благодаря таким людям мы ещё не стали очередной колонией ордынского Масквабада
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даже не сомневаюсь мы, как нарид умный, следующим изберем азирова, бо лопата в вагине, ето вам не просто вагин с лопатой - ето шо либо здесь!
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