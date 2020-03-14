 Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль

Об этом Зеркаль написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Печально, даже хуже. Вместо тщательной работы по объединению общества его продолжают разрывать на куски и последовательно насаждать нарративы российской пропаганды. Сознательно ли это делается? Уже понятно, что да", — считает Зеркаль.
Экс-дипломат уверена, что попытки добиться мира, подменив оккупацию Крыма и востока Украины "внутренним конфликтом" будут иметь трагические последствия для украинского общества и государства.
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"Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. У нас разные политические культуры. Именно поэтому и возникает постоянное противостояние дискурса свободы и дискурса никак свободы, которое является ценностным противостоянием двух систем, двух разных образов жизни и различных систем, которые находятся в остром столкновении", — написала Зеркаль.
"Россия — это не проблемный сосед, с которым можно договориться, "просто перестав стрелять", а "экзистенциальный враг", целью которого является полное уничтожение украинского государства", — добавила она.
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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
1. Закон об особом статуе отдельных районов Донбасса.. так вот я как юрист могу обратить внимание на один существенный нюанс.. выборы на части Донбасса ОРЛДО были назначены на 7 декабря 2014 года однако в результате наступления РОССИИ ЕЕ ВОЙСК начал интервенции выборы были сорваны... вот вам ответ КАК СИЛЬНО Путин типа хочет мирной жизни в ОРЛДО..ага счась..
2 После несостоявшихся выборов закон по сути утратил свою функцию и значение надо было писать новый закон но все как то устаканилось в причинах Путин и Порошенко перестали практически общаться никаких контактов.. Минск это полулегальное сборище..
3. Аспект исходя из вчерашнего уведомления что создан Неки йклуб алкоголиков в Минске и поносы от Ермака и так далее так вот Законом о статусе ОРЛДО прямо прописано что все контакты будут с представителя местной власти-КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗБРАТЬ (НО не избрали по вине России) 7 декабря 2014 года и именно избранные местные власти имеют имели право создавать отряды народной милиции...4. Вывод ссылаться в Минске на Закон 2014 года и Закон 2017 года глупо как минимум вписывать туда растолкованную Россией Лавровым и Путиным формулу *Штанмайера такая же циничная глупость и перевертывание с ног на голову..
5. Также вчерашний Договрняк в Минске с неким Консультативным органом имени Ху..ла есть со стороны КУЧМЫ ЕРМАКА И ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ и не может априори быть упихнуто только разве ногами в правовое поле Украины и международное право... ПРОСТИТУТКИ ОБСЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПОШЛИ НА ...УЙ... КАК И ПУТИН УБЛЮДОК КАК И КУЧМА КАК И ЕРВМАК КАК И ЗЕЛЕНСКИЙ..их вполне обоснованно народ Украины имеет право посадить довично или повесить или расстрелять...
Alex N Alex Noyt 19 мин. ·
В карми дуже витончене почуття гумору: вже є зрада, сивий алкаш, доктор-смерть і мародьор - барига, на якого ФБР видала ордер. Все про що волали зелені - мають...
Absolutely!