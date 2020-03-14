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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18699) марш (561) добровольцы (683) Богачук Олег (988)

 Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади собрались ветераны войны на Донбассе и простые украинцы, чтобы пройти по центру столицы до Офиса Президента и передать список требований.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пройдем через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Небесной Сотни. В рамках мероприятия мы передадим следующие требования к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде:

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.

Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 01
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 02
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 03
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 04
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 05
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 06
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 07
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 08
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 09
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 10
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 11Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 12

Фото/видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3181480
 
   
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Доброволець на марші сказав (від себе): "Це остання мирна акція ...". Мабуть так і є.
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Ждем Киевскую область обратно. А пока похрюкайте на мове.
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Кароче Х0хлики если у вас красивая жена или дочке, или обе, то приму их на содержание за еду. Хоть их спасите.
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Пиши на нормальном языке, ваши гоблинские нахрюки не понимаю.
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А гривна наскок ***********? Можете ее европе как туалетку отдать.
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Україна з вами!!! Зеленського і його зрадників геть! Бий росію, рятуй Україну!!!
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Молодцы!Мы готовы выносить зеЛеных мразей в любое время.только скажите!Вся Украина с вами!
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Хоть кто то думает о своих детях.Остальные ждуны жлобы и быдло ну в общем нормальные люди.Маемо те ще маемо.
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