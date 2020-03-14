 Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы пройдем через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Небесной Сотни. В рамках мероприятия мы передадим следующие требования к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде:
1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.
Фото/видео - Олег Богачук
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !