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 В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ

Опубликован документ с разъяснением, какие иностранные граждане смогут въехать в Украину с 00:01 понедельника, 16 марта.

Официальное письмо Министерства иностранных дел, адресованное диппредставительствам и представительствам международных организаций, опубликовал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 00 час. 01 мин. (по киевскому времени) 16 марта 2020 в течение двух недель не будет осуществляться пропуск через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Украину, в т.ч. в рамках транзитного проезда", — сказано в документе.

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Отмечается, что ограничение не касается иностранцев и лиц без гражданства двух категорий:

"- сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, а также членов их семей;- лиц, документированные видами на постоянное или временное проживание в Украине", — гласит текст документа.

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Решение об ограничении въезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины было принято на заседании СНБО в пятницу, 13 марта. Въезд ограничивают, чтобы остановить распространение коронавируса.

В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений 01
В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181479
 
 
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Спасибо Антону, а почему мид пасет задних, и не довел развернутую информацию гражданам.
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Отмечается, что ограничение не касается иностранцев и лиц без гражданства двух категорий:
"- сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных , а также членов их семей;- лиц, документированные видами на постоянное или временное проживание, то есть у них выраженный иммунитет и они не могут быть переносчиками коронавируса?
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у них в Украине - дом, поэтому их нельзя не пускать.
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и у тех кт купил вид на жительство, когда херово сразу вспоминают какой же хороший родной дом.
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идиот, украинский вид на жительство не покупают, он нужен только тем кто тут работает - семьи дипломатов, и они его получают бесплатно.
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