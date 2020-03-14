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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4884) добровольцы (683)

 Зеленский поздравил украинских добровольцев: "Вы те, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения с Днем украинского добровольца и призвал Кабинет министров Украины разработать ведомственную награду.

Об этом говорится в обращении, обнародованном в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул он.

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Зеленский напомнил, что подписал принятый Верховной Радой в декабре 2019 года закон, предоставляющий добровольцам статус участников боевых действий, и отметил, что первые добровольцы уже получили удостоверения.

"Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", - заявил президент.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска", - добавил он.

Зеленский также призвал Кабинет министров активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины.

"Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - заявил президент.

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День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".

Зеленский поздравил украинских добровольцев: Вы те, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины 01
Зеленский поздравил украинских добровольцев: Вы те, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181478
 
   
 Топ комментарии
 
И тебя, тоже выкинем на мороз, как до этого проффесора шапкоснимательных наук! Готовься, мудило ссыкливое!
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Крыса. На словах говорит одно а делает все наоборот
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тоб1 теж не завадить купити соб1 мозок . Зрозум1лО мокшане ?
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Ви би хоч ніки міняли, кацапня-не так палились би.
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я тут 11 лет , зачем мне менять ники ? Не нужно просто следовать логике , кто за Пепу , тот за Украину . Пепа просрал свои шансы и наши надежды . Опять предстоит борьба и нам это надо , для окончательной очистки . Надеюсь в этот раз не сделаем тех ошибок , что в 14 году .
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А Зеленский тот, кто насрал на добровольцев и сделал первый шаг к капитуляции.
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Силового варіанту не можна допустити. Тоді захід нас зільє пуйлу, а пуйло заведе в Київ своїх миротворчиків. Треба масові вимоги негайної і добровільної відставки російського шпигуна Зєлі.
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если быстро и красиво .то можно . У Запада проблемы . да и они офигели от выходки ***** насчет обнуления ,да и по нефти движение идет . картина меняется и сейчас все можно .
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Иди нах. козломордый. не надо нас пугать своим ******. Уже 6 лет мы шли на поводу и ***** и запада в итоге потеряли почти все а завтра еще и остальное с помощью таких миролюбцев как ты и Зелупа
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Для него это равносильно пуле в лоб. Всё равно Беня в живых не оставит.
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І саме тому ,ця падла ,кидає добровольців і волонтерів за грати ,чи заводить на них кримінальні справи,бо вони не дали з України зробити малоросію і це його бісить .
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Ортодоксальный четырежды уклонист поздравляет ДОБРОВОЛЬЦЕВ !?
Это всё равно, что зэк с трибуны поздравляет судей и прокуроров с их профессиональным праздником и подчёркивает, что они вместе утверждают законность в стране.....
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Дебил реально думает, что то, что он чем то раньше помог добровольцам даёт ему право предать Украину и украинский народ, который посадил шута на трон.
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*******, лучше расскажи как ты убиваешь наших добровольцев, запретив им стрелять по врагу и запретив защищать нашу землю.
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Награда должна быть мягкой, скользкой и без острых углов - так ее обязательно вернут взад...
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Президент смерти для Украины - зеленский.
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У добровольцев иллюзий не осталось! Справедливый суд Артеменко и Клименко! Фальсификаторов на нары! Даже под нары!
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Ермак разнес Арахамию и сказал, если еще хоть один депутат откроет рот, то дорого ему это обойдется. Арахамия пытается успокоить депутатов.
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дорого обойдется-это в конверте меньше получит??
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Десятки нардепов от Слуги народа выступили против прямых переговоров с российскими боевиками: из них ни одного одесского
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Шось не чути облизувачів зеленого гімна)))
Агов,зебуіни))) Ви де поділися?))
Паскуди так само ховаються як і їхнє створіння клован нелох.
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вроде оба шоумэна Зеленский и покойный Скрябин, и оба внесли свою лепту( зе не особо пытался) в 2014 когда волонтерство только-только, но почемуто сразу видно кто патриот а кто совковый малоросс....
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Рік минув Зеленський пора вже розібратись в своєму оточені,і погнати підсрачниками в в буцигарню всіх зрадників аля сівох ермаків і т д.Бо тут ти вітаєш добровольців а на ділі їх по тюрмах закриваєш і шось пазл не складається.Мені це нагадує московію де ***** каже що в них супер демократія а на ділі вагони людей по тюрмах сидить!Задумайся хлопе,щоб не було пізно..
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чотири. Причому, не кроки, а чотири рази.

Втім, не важливо, скільки.
Головне - дезертир. Тавро - на все життя.
Але ж його - 73/43% галасували... Бо - голобородько на екрані...
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Так у нас внутренний конфликт или война с рахой? Короче - речь ему секретарша напечатала.
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Добровольцы как раз собрались в центре Киева. Пусть он их в лицо поздравит, если не сцыкун Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України" - Цензор.НЕТ 5331
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С учетом того, что «окружение» преЗедента, да и сам преЗедент, делают прорАссийские закидоны (Сивуха с «платформой»; Ермак с «подписью»; водичка в Крым и пр.) и преЗедент еще ни разу(!!!) по этому поводу что-то сказал - считаю, что у него(преЗедента) нет морального права поздравлять добровольцев/защитников Украины........
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Тобі краще мовчати. Ти привітав добровольців "зоною", які сидять по надуманих справах для підняття рейтингу ворогів України.
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Грьобаний іуда! Говорить одне, робить все навпаки.
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Крыса ЗЕлёная привела с собой в команде всех сепаров и врагов Украины и теперь с довольной ухмылкой издеваеца..тролит. Молю Бога об одном что б вы не успели сбежать....
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Добровольцы сделали первый шаг к защите Украины, а Зеленский к ее предательству
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Цікаво, чи Антоненку і Кузьменко надіслав персонального привітання... прям в камеру...
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«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», - цитата..

Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України" - Цензор.НЕТ 9532

...
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