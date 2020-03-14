 Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы упростили процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий", - объясняет Гончаренко.
"Сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий. Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", - отметил нардеп.
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
-а скільки тестів провели?
-три
А ще кажуть, що порохоботи не тупі
Хотілось би його "турботу" про Україну почути.... як так?
прігоженська школа?
А ти не коментаторів коментуй, а "новину". Мене коментувати не треба.
Тому, будь любезнячий пройти на.... і не плутатись під ногами. Дякую.
Для мене він просто президент...
Нічого доброго не зробить - переоберемо...
Це ж не так, як у вас на рососії
Але поки що відсидиться в Іспанії. Епідемія ж, власне здоров'ячко важливіше. Та й на допити ходити не треба...
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Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
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не спроста))))