 Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы упростили процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий", - объясняет Гончаренко.

"Сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий. Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую ​​инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", - отметил нардеп.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.