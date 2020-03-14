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 Политика Украины
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 Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий упрощение процедуры закупки оборудования и медицинских материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы упростили процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий", - объясняет Гончаренко.

"Сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий. Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую ​​инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", - отметил нардеп.

Нардеп от ЕС Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом 01

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181477
 
 
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-ми провели тести і виявили трьох хворих на коронавірус в Україні
-а скільки тестів провели?
-три
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Як гадаєш, це Льошик від щирого серця робить, чи лобіює чиїсь інтереси? Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4888
А ще кажуть, що порохоботи не тупі Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1631
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Тебе сьогодні привітали з 8 березня. Бачила?
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власть это сборище фееричных идиотов! Об этом нужно было думать еще в самом начале распространения, а не сечас! Да и законов не нужно никаких в таких случаях, есть МОЗ и именно министерство должно было продумать все до мелочей... а то сначала все вывезли за границу, а теперь нужно покупать по высоким ценам.. пипец идиоты...
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Как же без Лёшика обойтись. Правда кабмин уже отменил процедуру тендеров на закупку, но пиара много не бывает.
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не для того фармамафія Супрун видавлювала, щоб спрощувати закупівлю
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льоша, а де батько нації??
Хотілось би його "турботу" про Україну почути.... як так?
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з яких це пір він "Льоша" для засранців під німецьким прапором?
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Вибачте, дійсно, він не Льоша, він - Льошик! Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4553
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перевзувсь? молодець, швидко мімікруєш!
прігоженська школа?
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то є моя справа льоша він, чи льошик костусєв.
А ти не коментаторів коментуй, а "новину". Мене коментувати не треба.

Тому, будь любезнячий пройти на.... Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1805 і не плутатись під ногами. Дякую.
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І ще він самий найкращий президент, просто дайте йому час
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Щодо найкращого - це зайве...
Для мене він просто президент...
Нічого доброго не зробить - переоберемо...
Це ж не так, як у вас на рососії
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Скоро путч, буде скидувати зелену шмарклю разом з усіма тутешніми порохоботами.
Але поки що відсидиться в Іспанії. Епідемія ж, власне здоров'ячко важливіше. Та й на допити ходити не треба...
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
.
.


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чей то гавчеренко стал гиперактивным???
не спроста))))
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Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина"."Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он. Если нет, пусть выходит и скажет, что этого не было", - сказал Пальчевский. https://gordonua.com/news/politics/radutskij-palchevskomu-nadejus-gospoda-kotorye-rasprostranjali-lozh-o-fejkovoj-prodazhe-masok-za-granitsu-izvinjatsja-1491033.html
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