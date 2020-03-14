EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  5596  44
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (406) вирус (467) COVID-19 (879)

 Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области вечером 13 марта в больницу госпитализировали мать и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии.

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - написали в сообщении.

Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Читайте также: COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине. ИНФОГРАФИКА

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181474
 
 
 Топ комментарии
 
Да,разносите заразу по всей стране,у таких комментаторов мозга нет,от слова совсем!
 показать весь комментарий
 
Смертность от этой срани под 50%.
Посмотрите график (выберете "Италия").

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/13/7243436/

Китай тупо сфальсифицировал статистику!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нет. но позиция этих хуторян получила на Цензоре большую поддержку. о некоторых вещах полезно напоминать.
тогда я сам не заметил, но сказал пророческую вещь: если сосредоточить всех солдат на Востоке, фронт прорвут на Западе.
 показать весь комментарий
 
 
вот думаю к вечеру появятся плакаты.... убей туриста, гастарбайтера... Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 5750 Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 8061 Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 1143
 показать весь комментарий
 
 
Если бы прислушались к мнению санжарцев и перекрыли бы на...й все границы ещё тогда, то может и женщина осталась бы здорова с детьми. Были за границей? Сладко ели, пили зарабатывали? Ну так и лечитесь там!
 показать весь комментарий
 
 
Хоч би у людей не підтвердився той клятий вірус! Українці, ми повинні вижити і не дати ніякого шансу русні плодитися надалі, займаючи все більше простору. Русня повинна сгинути разом з коронавірусом!!!
 показать весь комментарий
 
 
УДАРИМО ПАТРІОТРИЗМОМ ПО ВІРУСУ !?

на жаль,короновірус не визнає кордонів,расових,статевих і навіть вікових "різниць"...
 показать весь комментарий
 
 
Да,разносите заразу по всей стране,у таких комментаторов мозга нет,от слова совсем!
 показать весь комментарий
 
 
Ти вже побіг бачу.краще ви не бегите оставайтесь за бугром
 показать весь комментарий
 
 
Не исключено,все под Богом ходим.Все понос закончился!?
 показать весь комментарий
 
кацапа,ты не панику сеешь тут, как тебе кажется...ты тупость демонстрируешь Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на Covid-19 - Цензор.НЕТ 928.
обнулись,это же сейчас модно в зажопии
 показать весь комментарий
 
 
та да...заметно Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на Covid-19 - Цензор.НЕТ 1711.
евреи тоже из рашки поуезжали,потому что их там евреями называли...
и шо?теперь в израиле таких называют русскими
 показать весь комментарий
 
 
Хрень ти несеш Тарас, Чернівці хоч закрили автобусне сполучення між містами і Калинку.
 показать весь комментарий
 
 
вирус не пройdeath!!!!
я спокоен ибо попы как помолятся, так вирус и помрет... правда не спешат молиться почему-то
 показать весь комментарий
 
 
куди ? Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 1344
-------------
Лахтінський Волинянин.. Попереджую.. віднині ти в мене будеш майже "на автоматі" вилітати на..уй у бан !
 показать весь комментарий
 
Смертность от этой срани под 50%.
Посмотрите график (выберете "Италия").

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/13/7243436/

Китай тупо сфальсифицировал статистику!
 показать весь комментарий
 
 
коммунист = ложь.
смешно же шо красножопым верила даже ВОЗ.... мдаааа. и еще есть скоты, наезжающие на Гитлера - да хоть сотона бы был, но если мочишь коммунистов - то ты святой человек.
 показать весь комментарий
 
 
Еще вызывают сомнения данные из Ирана.
Они у них там либо тоже сфальсифицированы, либо их медицина в полной заднице и всех данных тупо нет.
 показать весь комментарий
 
 
а они там же мусульманутые - если кто-то помер, то мона записать - "маловерил".
походу к аятоллам может прибежать полярная лисичка)
 показать весь комментарий
 
а сам вірус в Ухань занесло Цру(варіант-ФСБ).

Є і така конспірологія... Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 2297
 показать весь комментарий
 
 
Ты или абсолютно беспринципный лгун или абсолютно тупой
Оба случая не излечимы, но во в тором тебя хоть пожалеть можно.
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что уже через 2-3 недели на фоне пандемии избрание президентом В.А.Зеленского президентом Украины покажется нам мелкой неприятностью. Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на Covid-19 - Цензор.НЕТ 9247
 показать весь комментарий
 
 
А влада ніяк не хоче перекрити кордони.... Чкають 17 числа... Навіщо??? Зеля не тупи, давай активізовуй своїх клоунів і прямо зараз закрийте кордон, так як це зробили поляки!!! Півняйсь на Польщу, раз сам не далекий ...
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего ж в стране не готово для карантина!
Страну 30 лет тупо разворовывали...
 показать весь комментарий
 
 
вам жалко?
а кто допустил это?.... ээээ Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус - Цензор.НЕТ 4276
а зато у нас членозем, то есть черножеп, ой, "чернозем" же!111
 показать весь комментарий
 
А толку с перекрытия? Ты хочешь сказать нас иностранцы заражают?
Да хрен там - заробитчане свои заробитки везут домой.
Или ты предлагаешь граждан Украины не пускать домой?
Вон одни уже застряли между Италией и Словакией - ни туда ни сюда. Давай на границе между Украиной и Польшей (Венгрией, Румынией) граждан в поле держать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот скажите, почему до этих пор не закрыта наглухо граница? Почему люди такие тупые что едут с эпицентра вируса в свои семьи? Ну люди понятно, всегда большинство депилы, но власть же должна как то лучше башкой варить!
 показать весь комментарий
 
 
Ну учора такого по ТВ показували.
Каже - усе позакривалось, роботи немає, чого сидіти, гроші проїдати, їдемо додому.
 показать весь комментарий
 
 
Как вариант прямо на границе открыть еще 2 недели назад нужно было резервации и там держать минимум 2 недели тех кто Италии едет но точно ж не разрешать в семьи ехать.
 показать весь комментарий
 
 
у мене інше питання..
Україна НЕ ЗДАТНА Правильно організувати карантин для кількох сотень людей ?

НІ?
бавимось у "часткові перекриття кордонів з вимірюванням температурки.

МОЗ,так і заявіть...
тоді розпочинамо федералізацію і перекриття кордоів між областями..
НА ЧАСІ рішеннями облрад створення загонів самооборони і роздача зброї.. Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 - Цензор.НЕТ 1546
 показать весь комментарий
 
народ в принципі(у середньому) непоінформований(бо інші,"шлункові " інтереси)..
Натовп має "курячі мізки"...
 показать весь комментарий
 
Хай видужають але кордон треба закрити на глухо.
 показать весь комментарий
 
Киев ул Ревуцкого , ярмарка полным ходом . В то время когда мир думает что делать ,мы устраиваем ярмарки . Бл в голове просто не укладывается!!
 показать весь комментарий
 
 
ось би де знадобився Спецназ з кийками..
ДО НАРОДУ ЩЕ НЕ ДІЙШЛО ((
 показать весь комментарий
 
Компетентность власти 0 ,жажда наживы 100
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх