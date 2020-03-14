 Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.
"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - написали в сообщении.
Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
тогда я сам не заметил, но сказал пророческую вещь: если сосредоточить всех солдат на Востоке, фронт прорвут на Западе.
на жаль,короновірус не визнає кордонів,расових,статевих і навіть вікових "різниць"...
обнулись,это же сейчас модно в зажопии
евреи тоже из рашки поуезжали,потому что их там евреями называли...
и шо?теперь в израиле таких называют русскими
я спокоен ибо попы как помолятся, так вирус и помрет... правда не спешат молиться почему-то
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Лахтінський Волинянин.. Попереджую.. віднині ти в мене будеш майже "на автоматі" вилітати на..уй у бан !
Посмотрите график (выберете "Италия").
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/13/7243436/
Китай тупо сфальсифицировал статистику!
смешно же шо красножопым верила даже ВОЗ.... мдаааа. и еще есть скоты, наезжающие на Гитлера - да хоть сотона бы был, но если мочишь коммунистов - то ты святой человек.
Они у них там либо тоже сфальсифицированы, либо их медицина в полной заднице и всех данных тупо нет.
походу к аятоллам может прибежать полярная лисичка)
Є і така конспірологія...
Оба случая не излечимы, но во в тором тебя хоть пожалеть можно.
Страну 30 лет тупо разворовывали...
а кто допустил это?.... ээээ
а зато у нас членозем, то есть черножеп, ой, "чернозем" же!111
Да хрен там - заробитчане свои заробитки везут домой.
Или ты предлагаешь граждан Украины не пускать домой?
Вон одни уже застряли между Италией и Словакией - ни туда ни сюда. Давай на границе между Украиной и Польшей (Венгрией, Румынией) граждан в поле держать.
Каже - усе позакривалось, роботи немає, чого сидіти, гроші проїдати, їдемо додому.
Україна НЕ ЗДАТНА Правильно організувати карантин для кількох сотень людей ?
НІ?
бавимось у "часткові перекриття кордонів з вимірюванням температурки.
МОЗ,так і заявіть...
тоді розпочинамо федералізацію і перекриття кордоів між областями..
НА ЧАСІ рішеннями облрад створення загонів самооборони і роздача зброї..
Натовп має "курячі мізки"...
ДО НАРОДУ ЩЕ НЕ ДІЙШЛО ((