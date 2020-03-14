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 Политика Украины
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Все про:Москва (2701) Арахамия (267) Оппозиционная платформа - За життя (52)

 Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ

После поездки депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Москву к ним остается целый ряд вопросов. Они касаются как политического аспекта полномочий такой "делегации", так и угрозы привезти из России коронавирус.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Первый вопрос – мандат. Кто вас уполномочил? Какой у вас есть мандат обсуждать такие вопросы? Второй вопрос – вы действительно являетесь официальной делегацией или вы просто за собственные деньги поехали?" - спросил Арахамия, уточнив, что пока депутаты ездили в Москву, телеканалы Медведчука подавали это как "визит официальной делегации Верховной Рады".

Он подчеркнул, что есть специальный пункт об этом в регламенте Верховной Рады. Согласно ему, даже если депутат едет куда-то за собственные деньги, он должен написать заявление на имя главы Верховной Рады, а тот должен предоставить на это разрешение.

"И третье – вы находились в стране, где есть высокий риск заражения коронавирусом. Вопрос: когда вы вернулись, проходили ли вы проверку? Я настаиваю на том, чтобы вы прошли срочное обследование", - резюмировал Давид Арахамия.

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В ответ депутат от "Опоплатформы" Нестор Шуфрич предложил, чтобы Госпогранслужба предоставила полный перечень депутатов, которые в последние 5 дней вернулись из-за границы.

Напомним, народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

Источник: https://censor.net.ua/n3181473
 
 
 Топ комментарии
 
А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
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Ревнует. Наперегонки с Зажопинцами очко Хуйлу вылизывают
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до конца полномочий...и слуг вместе с ними,но в отдельном помещении. Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1271
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Петиків. Вони із опезежниками давні друзі
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Взагалі-то всю Раду треба, а ще Кабмін і преЗедента - бо всі з ними контактувати у приміщенні Ради!
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Судя по содержанию комментария не волынянин вы, а московит. Или ещё хуже.
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Не треба, тур їм до Венеції і одразу на день победобесія.
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Ревнует. Наперегонки с Зажопинцами очко ***** вылизывают
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
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порошенке, просто для бизнеса было выгодно быть проукраинским президентом-не обольщайтесь на предмет высоких моральных качеств сиго индивидума
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Томас , ну тот самый который ваш Осел Членограй еще термосом называл , каким образом мог быть выгоден ему в бизнесе ?
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И для бизнеса НЕ выгодно.Он им и не был .Он был обыкновенным хапугой нацеленным на деньги и авторитарную власть . Мова и вышиванка для него были просто самыми простыми и ДЕШЕВЫМИ ! способами эту власть удерживать .Но это НЕ сработало и он остался без власти .Прикиньте как обидно тому кто об***ывал страну все 5 лет и считал себя умнее Папы римского в одно прекрасное утро осознать что об***али его самого .И не кто то конкретный .Конкурент по дерибану например .А 73 % тех кого он и за людей не считал .Считая что им вместо достойной жизни и гражданских прав можно предложить стеклянные бусы , свежий воздух , ихнюю мову и ихнюю же вышиванку
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Именно такими рассуждениями Зелена Шмаркля и развел лохов в количестве 73%. Признать собственную ошибку лох не в состоянии. А что теперь делать - лох не знает. И продолжает повторять: "Во всем виноват Порошенко".
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Безусловно ПеПо был хороший царь. Но у него были плохие бояре.
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в Москве вспышка коронавируса... эти ляди могут нам его привезти из Москвы
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Тоесть вопрос о том, что эти чмошники делали в стране, которая против нас ведёт войну, он так и не задал?
Ну-ну.... Ничего, надо ещё дать бубочкам время
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Давайте всі подякуємо Петрові за те, що повернув до політичного життя Мертветчука!!!
Дякуємо тобі Петро, дякуємо...
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Вибач, раніше не зміг тебе привітати, вітаю!

Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6590
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З підор@сами нема бажання спілкуватися...
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особенная благодарность зеленскому за то что он его сделал депутатом
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А Медведчук хіба в падав з політичного життя? Ві буде у політичному житті доти, доки будуть існувати ті 10 відсотків, які за нього голосують. Він лише обличчя тої касти. Не буде його обличчя, буде інше. Але відсоток залишиться. Тому не маніпулюй. Вивести Медведчук з політичного життя може лише в парування його симпатиків.
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Про скраплений газ потрібно нагадувати?
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Знаю, що кажу...
Повірте мені, це дуже пов'язані речі...
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Давайте скажем ему спасибо за то что он визы за 5 лет так и не ввел с рашей .И теперь жОППа ездит к мышебратьям безвиз .Очень удобно же
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Они применяют фишку погавкивать друг на друга для создания вида "несогласия" - постанавочные шоу. Вчерашний "демарш" слуг против ермака доказал это, но зебараны хавают.
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Борьба нанайских мальчиков... но нелохи схавают.
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Жоппаблоковцы сами по себе-вирус. Вирус ватанизма,беспринципности,продажности и отсутствия морали. Хотя и различные арахамии со своими хозяевами недалеко ускакали.
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засунуть падлюк в резервацию, можно со скалецкой
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Куда СБУ смотрит,почему эти твари до сих пор не арестованы?Зачем вообще СБУ тогда кормить,если она не работает?
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Как кто уполномачивал?
Олигофрены, *********, Зрадныки и Жиды - всего около 15% от избирателей Украины.
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Соглашаясь на приманку в виде оперативного обмена пленными, Зеленский попадает в ловушку на весь период дальнейших переговоров с КремлемКто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8297
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мысль разумная. Хороший контпример порохоботскому фейкалометанию в Зеленского.
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как то слабенько гавкнул тявкнул проблеял ара-хамия....
что...нет никаких других рычагов, чтоб запереть этих инфицированных руцким миром (во всех смыслах) уж если не в Лукьяновское СИЗО...тогда хотя бы на карантин (от двух недель)... и желательно туда же ))))
у нас карантин или как? проверьте этих пути-шественников...они ж перезаражают нам фсё !
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Арахамія - мєжду здєсь і тут. Ще не врубився, до красивих йому, чи до розумних.
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Агрохимия слегка поттявкивает на своих друзей из жопоблока по заданию своего родного ФСБ. Им надо показать лохам "противоречия" между двумя отрядами одной партии Ху*ла в Украине. А зебилы радостно блеют о том, что он "защищает Украину". Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2086
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да то недоразумение (арахамия) тявкает когда ему позволят!ермак ругался с подписантами,а то чмо и слова не сказал.
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нахрена их впускали обратно ??? пусть бы жили там куда их тянет..
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Зебилов начала душить ЖАБА , бо кто то другой у ***** может стать любимой женой , а на эту должность Осел Оманский-Членограй метит.
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Слуга котить бочку на своїх партньоров?
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