 Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Первый вопрос – мандат. Кто вас уполномочил? Какой у вас есть мандат обсуждать такие вопросы? Второй вопрос – вы действительно являетесь официальной делегацией или вы просто за собственные деньги поехали?" - спросил Арахамия, уточнив, что пока депутаты ездили в Москву, телеканалы Медведчука подавали это как "визит официальной делегации Верховной Рады".
Он подчеркнул, что есть специальный пункт об этом в регламенте Верховной Рады. Согласно ему, даже если депутат едет куда-то за собственные деньги, он должен написать заявление на имя главы Верховной Рады, а тот должен предоставить на это разрешение.
"И третье – вы находились в стране, где есть высокий риск заражения коронавирусом. Вопрос: когда вы вернулись, проходили ли вы проверку? Я настаиваю на том, чтобы вы прошли срочное обследование", - резюмировал Давид Арахамия.
В ответ депутат от "Опоплатформы" Нестор Шуфрич предложил, чтобы Госпогранслужба предоставила полный перечень депутатов, которые в последние 5 дней вернулись из-за границы.
Напомним, народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
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Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
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С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
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НО !!.
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Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
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!!!!!!!!!!!.
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Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
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Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
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Ну-ну.... Ничего, надо ещё дать бубочкам время
Дякуємо тобі Петро, дякуємо...
Повірте мені, це дуже пов'язані речі...
Олигофрены, *********, Зрадныки и Жиды - всего около 15% от избирателей Украины.
гавкнул тявкнулпроблеял ара-хамия....
что...нет никаких других рычагов, чтоб запереть этих инфицированных руцким миром (во всех смыслах) уж если не в Лукьяновское СИЗО...тогда хотя бы на карантин (от двух недель)... и желательно туда же ))))
у нас карантин или как? проверьте этих пути-шественников...они ж перезаражают нам фсё !