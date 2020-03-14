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 COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5429 – летальные, выздоровели 71 694 человека.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 17 660, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек; Испании - 5232, выздоровели – 193, умерли 133; Германии – 3675, выздоровели - 46, умерло - 8; Франции – 3667, выздоровели – 12, умерли 79.

В материковом Китае - 80 971 больных (скончались 3193), Иране - 11 364 (514), Южной Корее - 8086 (72).

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине 01

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181472
 
 
 Топ комментарии
 
Китайские комуняки занизили смертность, а по Италии можно увидеть какой реальный процент
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Украина на сегодня- одно из самых безопасных мест в мире
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На фоне данных из Европы, данные про смертность от коронавируса в Китае, выглядят как то заниженными... Или же китайцы какие то более здоровые.
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Об 1 случае, у нас, можно было бы говорить, если бы были проведены анализы, по всем умершим от гриппа, примерно с осени. А так - ложь.
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А один німець пропонував їхати до Гішпанії. Краще нехай сам хворіє в своїй Німеччині.
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Знайома прислала фото з Гішпанії. Пусті полиці магазинів, на вулиці нікого. Каже Апокаліпсіс.
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Оце в тебе побажання!
Ти взагалі-то з розумом товаришуєш? COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине - Цензор.НЕТ 2143
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і що цікаво, отакі побажання українцям від самих "етнічних" і "щирих" представників нації. COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 8183
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У нас в день вымирает (не путать с умирает) 740 человек, дела никому нет. А тут вирус. О! ООО!
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Украина на сегодня- одно из самых безопасных мест в мире
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Одна наша подружка из Словакии меня троллила "Держись", и я ответила, что и они не избежат... Сейчас, вижу, они с семьёй уже в Украине.
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У нас все спокойно, нет никакой паники( телевизор не в счёт), продукты и лекарства никто не сгребает. Гривна просела, так в этом рашка виновата. Снижение цены на нефть нам, как потребителям, очень выгодно. Ждём проплывания трупа нарассеи
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І точно!
Добро, що пороховірус не заразний COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 2504
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Хоть я и в одном из самых пораженных регионов Англии, но думаю, что безопасность в Украине иллюзорна.
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Желаю Украине, чтобы было по-вашему. COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 9590
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На фоне данных из Европы, данные про смертность от коронавируса в Китае, выглядят как то заниженными... Или же китайцы какие то более здоровые.
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Китайские комуняки занизили смертность, а по Италии можно увидеть какой реальный процент
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Вы от выздоровевших считайте)
А не от всех заболевших)
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У них 1500 человек только в одном Ухане занимались поисками контактов инфицированных. И карантин объявили после 4000 выявленных инфицированных. В Европе нет такого количества людей и ресурсов
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Особенно Франция, умерших в 7 раз больше, чем тех, кто выздоровел
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ні . в них ще совок і як за звичай у совкові владі данні дуже занижені, думаю китаюську статистику можна мноєити на 10 сміливо...
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В Китае скончалось 3 193 тыс.? Больше 3 000 0000 человек? Откуда у Цензара такая информация? Кто китайский инсайдер?
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Отсюда https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Китай больше не эпицентр пандемии
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У вас в Италии с организацией да и походу вообще с медициной оказалась полная жопа. Если по всей Европе так, придется европейцам пережидать эпидемию как чуму в средние века. Пока самой не надоест убивать.
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Весь світ носить маски, а наші крадуни продали 100 тон масок в Китай і нам чешуть, що вони "неефективні".
Робіть маски власноруч. Зелені чмирі тільки шкодити і красти вміють.
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Супруга только с магазина, -картошки-нет,лука-нет,муки-нет. Говорят пенсионеры сметают все,наверное узнали,что Додон сказал,что не нужно особо беспокоится,-ведь умрут в основном пенсионеры...
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У нас ничего не сметают. Правда, с рынка видела тащат на тачках по мешку картошки. И то не глобально. Я думаю, с голода никто не умрет, это точно.
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До сих пор под впечатлением от видоса итальянской семейки с трупом в доме. Мужик умоляет власти забрать от них труп с вирусом. Это ******. Неудивительно, в Европе еще многим придется подохнуть.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів доларів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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100 мільярдів. А работать не пробовали?
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