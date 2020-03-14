 "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха

Тем, кто уже забронировал поездки, Кулеба рекомендует отдельно договариваться с туроператорами, заявил он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей 24.
По его словам, стоит отказаться от путешествий, пока мир лихорадит от коронавируса.
Дипломат также заверил, что правительство будет сотрудничать с туристическими компаниями для того, чтобы они себя цивилизованно вели. Кулеба предположил, что туркомпании все же будут прибегать к нечестным шагам и не возвращать деньги. Но, по его словам, надо бороться за свои права.
"Не время сейчас наживаться на гражданах – мор по миру пошел. Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", – подчеркнул глава МИД.
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Весь мир был готов и только у нас паника.
де реакція?
Тому, я вважаю тебе ольгінцем!
І не пелікай мені у відповідь про твій патріотизм... Не повірю...
До чого вже порохоботи опустилися....
А де зараз "батько нації"??? Де хетьман сивочолий???
Мене бісять подвійні стандарти. І у Петі, і у Зе свого часу був бізнес в рашці (у Зе - взагалі до 2018 року), і у Петі, і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, в Зе - в Італії, Петя на Мальдіви літав, а Зе - в Оман!
Ну, і чим Зе тоді краще? Я взагалі не розумію наших людей: не подобається Петя - в 1 турі були Гриценко, Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, навщо Зе обирати???
обратно только через карантин
и все будет гуд
интересно, где этот ублюдок и его семейка обычно отдыхает ?
"В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества - планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.( ***до речі цифри такого ж порядку дають НА ДАНИЙ МОМЕНТ і статистичні закони -від 16 до 68 млн )
Я сейчас в шоке", - сообщил кум провидицы Сергей Косторной.
Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году.
Согласно пророчеству Ванги, лекарство от коронавируса изобретут в течение года, примерно через три месяця после пика заболевания.