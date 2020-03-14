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 Политика Украины, Общество
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 "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских граждан не поддаваться соблазну туристических компаний, продающих горящие туры.

Тем, кто уже забронировал поездки, Кулеба рекомендует отдельно договариваться с туроператорами, заявил он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей 24.

По его словам, стоит отказаться от путешествий, пока мир лихорадит от коронавируса.

Дипломат также заверил, что правительство будет сотрудничать с туристическими компаниями для того, чтобы они себя цивилизованно вели. Кулеба предположил, что туркомпании все же будут прибегать к нечестным шагам и не возвращать деньги. Но, по его словам, надо бороться за свои права.

"Не время сейчас наживаться на гражданах – мор по миру пошел. Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", – подчеркнул глава МИД.

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Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181470
 
 
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а українці закликали уряд відмовитись від курсу на зраду
де реакція?
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краще в гішпанію, говорить петро. "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 9453

До чого вже порохоботи опустилися....
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Мир не пошел по миру. Мир готовился, хотя об этом и не трубили на каждом шагу(наверное потому, что у них нет Трубы). А вы в течение многих месяцев занимались очковтирательством, устраивали представления и делали вид, что все нормально. Это разные, Кулеба, вещи.
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Та, да!
Весь мир был готов и только у нас паника.
"Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 786
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а українці закликали уряд відмовитись від курсу на зраду
де реакція?
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Рекомендация эксперта! "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 7120
"Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 8158
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Ти, щойно, народ України назвав повними придурками!
Тому, я вважаю тебе ольгінцем!
І не пелікай мені у відповідь про твій патріотизм... Не повірю...
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У нас уже был эксперимент по объединению должности барыги миллиардера и президентской должности в беднейшей европейской стране .Результат - страна стала ещё беднее , а миллиардер ещё богаче .Теперь вот проводим эксперимент с актером комиком
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не всі,а лише ті,хто пройшов "Курси інтенсивної терапії Зеленського" в Інфекційних лікарнях "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку - Цензор.НЕТ 64
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Не купуйтеся на ці дешеві горящі туру, а купуйтеся на тури в Оман, говорить Кулєба.
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краще в гішпанію, говорить петро. "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 9453

До чого вже порохоботи опустилися....
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Так давай, бо у тебе ж Німеччини легко доїхати. Щоб тебе не бачили в Україні, прихильник Зе.
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Вони не опускалися - вони постійно там...
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Чувак, а ти бачиш різницю між поїздкою Петі на Мальдіви і Зе в Оман??? По-моєму, один фіг!
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Добре, чувак. Нехай буде 1:1.
А де зараз "батько нації"??? Де хетьман сивочолий???
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Та мені плювати якось, де він... Я не є його палким прихильником, бо підтримую праві сили

Мене бісять подвійні стандарти. І у Петі, і у Зе свого часу був бізнес в рашці (у Зе - взагалі до 2018 року), і у Петі, і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, в Зе - в Італії, Петя на Мальдіви літав, а Зе - в Оман!
Ну, і чим Зе тоді краще? Я взагалі не розумію наших людей: не подобається Петя - в 1 турі були Гриценко, Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, навщо Зе обирати???
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Всегда пожалуйста . Там китайские улыбчивые бизнесмены всегда вам рады !
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пусть едут
обратно только через карантин
и все будет гуд
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После приезда ваших 230 тыс из италии о каком карантине ты говоришь?
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ублюдок Кулеба наторговался водой с российскими оккупантами и теперь поучает лохобанов,
интересно, где этот ублюдок и его семейка обычно отдыхает ?
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пока баранов колотит от коронавируса можно по горящим турам оттохнуть или пусть гаспадин Кулеба платит нам нормальные зарплаты тогда и будем нормально отдыхать
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хто ж тобі боронить(за винятком урядів купи закритих на карантин країн) !?
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з НЕНАУКОВОГО щодо короновірусу.. "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку - Цензор.НЕТ 1641



"В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества - планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.( ***до речі цифри такого ж порядку дають НА ДАНИЙ МОМЕНТ і статистичні закони -від 16 до 68 млн )
Я сейчас в шоке", - сообщил кум провидицы Сергей Косторной.


Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году.

Согласно пророчеству Ванги, лекарство от коронавируса изобретут в течение года, примерно через три месяця после пика заболевания.
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А Петрусь уже в Испании в маетке спасается от короновируса. Спасибо за пять лет развития медицины Украины.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів доларів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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