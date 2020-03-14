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 Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение

В Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При этом, пункты пропуска на границе будут открыты, и иностранцы смогут покинуть страну.

Международное авиа и железнодорожное сообщение будет приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.

По словам премьер-министра, случаи заболевания коронавирусом в Польше были привезены извне, потому власти принимают настолько радикальные меры, чтобы вирус и дальше не проникал в страну.

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При этом, дефицита товаров в стране быть не должно, так как грузовые перевозки будут осуществлять в обычном режиме. Внутреннее авиа и железнодорожное сообщение также останется без изменений.

Польская граница также будет открыта для самих поляков, которые будут возвращаться в страну на личных автомобилях. Но после пересечения границы они обязаны пройти 14-дневный карантин.

В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, банки, аптеки, магазины со средствами личной гигиены.

Рестораны, клубы, пабы, бары и казино также будут закрыты. Массовые собрания ограничат до 50 людей.

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181469
 
 
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ну ты это.... толсто.вато уже чет "шутишь". Пригожину - салям
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это херово...
гастрабайтеры все сюда ломанутся раньше времени
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вот как раз хотел поехать, и вот вам и тебе - НА Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение - Цензор.НЕТ 4604
вот прям на курорт в этом, Мариенбурге хотел поехать, но увы.
удачи вам, "братья", и жаль что почти всегда огребали от московитов.(сорри, чет как всегда за историю вспомнил)
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Так а зекоманда через два дні і то літунів !
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А зеленьіе раскрьівают пошире границу с оккупированной территорией.
Херсонские избиратели Зе и соседних областей радьі?

Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич.



https://censor.net.ua/news/3181446/predlagaem_otkryt_apteki_dlya_krymchan_v_hersonskoyi_oblasti_na_granitse_s_okkupirovannym_poluostrovom



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