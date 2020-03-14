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 Экономика
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Все про:рейтинг (1289)

 Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", краткосрочные рейтинги "B" и рейтинги по национальной шкале "uaA", прогноз по ним "стабильный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", - отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу.

S&P добавляет, что не ясными в настоящее время являются последствия недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181459
 
 
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З якого російсько міста ведете пропаганду?
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... со стабильным прогнозом коронавируса Cоvid-19
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Цей нікчемний рейтинг української економіки ми маємо завдяки антиукраїнським діям зевлади.
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