 Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", - отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу.

S&P добавляет, что не ясными в настоящее время являются последствия недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

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