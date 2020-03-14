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 Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

"От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи детей, и обязательно обратиться к семейному врачу", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский призвал украинцев предпринимать простые меры личной гигиены: мыть руки с мылом тщательно и не менее 30 секунд: пользоваться дезинфектором; здороваться, не пожимая руки, и не целуя друг друга в щеки; держать дистанцию в один метр.

"Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Необходимы критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалукйста, на провокации Интернет-аферистов, которые за деньги хотят просто посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса", - призвал он.

Президент подчеркнул, что украинцы пережили и их не одолели "птичий грипп, свиной грипп и испанский грипп". "Мы сильные, и у нас все будет хорошо! Желаю вам 36,6. Будьте здоровы, дорогие украинцы!", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3181458
 
 
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зеля гашишная - сам изолируйся! сгинь уже с наших глаз!
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многие живут без сьередений
порши электрические не покупают
на какие гроши самоизолироватся???
или самоликвидироватся???
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Это ему безразлично,сейчас важно,чтоб с законом по земле все гладко прошло.А нескольких кашляющих зомби вылезших на улицу в поисках еды,псы Авакова отважно загрызут.
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Зеля, начни с себя: самоизолируйся. Целее будешь. Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов - Цензор.НЕТ 5073
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ощущение глобального искуственного шухера.
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Є професійні медичні служби, які дають рекомендації. Чому ці команди роздає президент, якщо такі заяви не є його компетенцією?
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Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться...

Все ждут, когда уже наконец ты - холуй пуйла самоизолируешься
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Как сомоизолируются наши люди мы видим по женщине из Житомира.

Как только у нас кто-то заболевает он едва ли думает о других.
Так же он призвал обратиться к семейному, очевидно, чтобы проехать через весь город.
И как такой самоизолированный будет покупать лекарства?

О старика отдельный разговор.
Президент думает, что все они живут без детей в одной квартире, что у всех украинцев есть отдельная жил площадь, хотя у меня в доме 80% живёт с родителями и не каждый может позволить себе отдельную квартиру.
Если дети работают и пользуются общественным транспортом как в общей квартире изолировать стариков.

Оторван от действительности.

Вместо того, чтобы сделать все, чтобы не распространять вирус, сделал все до наоборот, а теперь неадекватные советы раздаёт.
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