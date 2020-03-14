 Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была минская встреча Трехсторонней контактной группы. Я там был не как представитель ТКГ, и Козак там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, потому что в течение 3 месяцев там ничего не происходило. Встречи в Минске были, но многое из того, про что договорились президенты во время Парижского саммита не было выполнено. Поэтому я решил лично проверить, что там происходит. Отправил такое приглашение французам, немцам и россиянам. Из-за коронавируса немцы и французы приехать не смогли, был только Козак.
Приехав, мы увидели, что нет никаких тенденций к развитию, особенно меня интересовало, почему не проводится освобождение наших пленных. Также это были вопросы новых мест разведения сил. Пока этих мест не существует", - рассказал Ермак.
Он напомнил, что в минские соглашения содержат обязательство Украины согласовать ряд законопроектов с "представителями территорий".
"По Консультационному совету. Есть Минские соглашения, которые поддержал Совбез ООН, этот документ лежит в основе санкционной политики стран-партнеров. Партнеры нам говорят, что если вы не собираетесь выполнять Минские соглашения, это повлияет на продление санкций против РФ. В Минских документах есть четкое условие, что Украина должна согласовать 3 документа, новых законадательных акта, с представителями территорий. Что это такое? Там так написано.
В течение 6 лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых ЛНР/ДНР. С которыми мы, как власть говорить не собирались и не собираемся, потому что они не признаны даже Россией", - пояснил глава ОП.
"Несколько месяцев назад президент Зеленский заявил о том, что мы не согласны с тем, что эти люди являются представителями территорий. Единственный, с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но проживают на неподконтрольных территориях. Мы считаем, что представителями территорий ОРДЛО должны быть как люди с оккупированных территорий, так и люди с территорий, который контролируются правительством Украины", - добавил Ермак.
Руководитель ОП подчеркнул, что подписанный в Минске на встрече ТКГ документ не имеют юридической силы и является декларацией о намерениях.
"Мы говорили с партнерами по Нормандскому формату, как этот механизм реализовать, чтобы он работал. Протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению. Есть планы и желание, чтобы этот Консультационный совет был создан, но для этого должны быть подписаны соответсвующие документы. На сегодня это только декларация. Это может быть 25 числа, если будет следующая встреча в Минске", - сказал Ермак.
Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Покажу, де повно є гілляк -
Ти хотів когось там вішать, Вовка?
Починай із букви "є" - Єрмак. 🐸
поставили подписи на одном документе с человеком, находящимся в розыске СБУ за терроризм и попытку захвата государственной власти...
С чем, собственно, их и приветствуем...
Рукописи, как говорится... не горят...
-Состоялось.
-Ты был участником ?
-Нет.
-А подписывал ты декларацию составленную для участников заседания как кто?
...
P.S. Блин, я тоже хочу поставить там свою подпись и ,видимо, имею право.
Для таких как Ермак надо вернуть смертную казнь. И для Педро за Минские соглашения.
Stugna UA
@StugnaU
10 ч
25 марта подписывается капитуляции Украины. Через два месяца в июне-июле с России снимают санкции... В Украине начинается бардак и досрочные выборы. Медведчук - Президент Украины.
А дальше нет Украины а есть 9й федеральный округ РФ. Вуаля... Ну что друзья проглотим?