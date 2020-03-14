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 Политика Украины
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Все про:Минск (1317) Трехсторонняя контактная группа (199) Ермак Андрей (144)

 Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

Подписанный в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению властями Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была минская встреча Трехсторонней контактной группы. Я там был не как представитель ТКГ, и Козак там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, потому что в течение 3 месяцев там ничего не происходило. Встречи в Минске были, но многое из того, про что договорились президенты во время Парижского саммита не было выполнено. Поэтому я решил лично проверить, что там происходит. Отправил такое приглашение французам, немцам и россиянам. Из-за коронавируса немцы и французы приехать не смогли, был только Козак.

Приехав, мы увидели, что нет никаких тенденций к развитию, особенно меня интересовало, почему не проводится освобождение наших пленных. Также это были вопросы новых мест разведения сил. Пока этих мест не существует", - рассказал Ермак.

Он напомнил, что в минские соглашения содержат обязательство Украины согласовать ряд законопроектов с "представителями территорий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча советников в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина: лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле, - Ермак

"По Консультационному совету. Есть Минские соглашения, которые поддержал Совбез ООН, этот документ лежит в основе санкционной политики стран-партнеров. Партнеры нам говорят, что если вы не собираетесь выполнять Минские соглашения, это повлияет на продление санкций против РФ. В Минских документах есть четкое условие, что Украина должна согласовать 3 документа, новых законадательных акта, с представителями территорий. Что это такое? Там так написано.

В течение 6 лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых ЛНР/ДНР. С которыми мы, как власть говорить не собирались и не собираемся, потому что они не признаны даже Россией", - пояснил глава ОП.

"Несколько месяцев назад президент Зеленский заявил о том, что мы не согласны с тем, что эти люди являются представителями территорий. Единственный, с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но проживают на неподконтрольных территориях. Мы считаем, что представителями территорий ОРДЛО должны быть как люди с оккупированных территорий, так и люди с территорий, который контролируются правительством Украины", - добавил Ермак.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Руководитель ОП подчеркнул, что подписанный в Минске на встрече ТКГ документ не имеют юридической силы и является декларацией о намерениях.

"Мы говорили с партнерами по Нормандскому формату, как этот механизм реализовать, чтобы он работал. Протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению. Есть планы и желание, чтобы этот Консультационный совет был создан, но для этого должны быть подписаны соответсвующие документы. На сегодня это только декларация. Это может быть 25 числа, если будет следующая встреча в Минске", - сказал Ермак.

Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3181456
 
 
 Топ комментарии
 
Все лохи, один я умный. Мне Ермак напоминает Саддама Хусейна из Южного Парка. Он тоже постоянно говорил, что ничего плохого не происходит.
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Кто же тебе поверит, шлюха кацапская
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А для чого тоді підписувало, зе-покидьок ?
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Я так понял, что контекст поменялся и шнурки на ботинках переобулись. Делает, падло по-кремлевски, но жить видно все-таки хочет. Дадут ли ему тут жить ? Вопрос ! Во всяком случае все все правильно поняли, дураков уже нет.( кроме того, кто давал полномочия этому уроду )
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"Подписанный в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению". Так нафіга ви підписували те що потім не вами ні власівськими наймитами не буде виконуватись? І чого весь час мантруєте, що алтернативи цій неюридичній байді, укладеній Баригою, немає, і Пуйлу не скажете, що її виконувати не збираєтесь.
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Ермак зеленого дурака под монастырь подведет.. Вовочка, пока еще можно, сажай русского шпиона Ермака, - звони Баканову по поводу этого черта, а не то сам сядешь по 111-ой!
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Подарую Бубочці вірьовку,
Покажу, де повно є гілляк -
Ти хотів когось там вішать, Вовка?
Починай із букви "є" - Єрмак. 🐸
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вот гнида...уже включает "заднюю"...а так хотели "тихонечко" проскочить...зеиуды...
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А кто давал полномочия этому хермаку что-то подписывать от имени Украины Верховная рада точно не давала полномочий Остаётся наш верховный клоун Много-ходовочки по кремлёвскому сценарию разыгрывают Вчера сивохо сегодня хермак Думали замутить шнягу пока Украинскому народу страшилки про коронавирус со всех утюгов с остервенением втирают
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Господа Ермак (при ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ) и Кучма...
поставили подписи на одном документе с человеком, находящимся в розыске СБУ за терроризм и попытку захвата государственной власти...
С чем, собственно, их и приветствуем...
Рукописи, как говорится... не горят...
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-Заседание состоялось ?
-Состоялось.
-Ты был участником ?
-Нет.
-А подписывал ты декларацию составленную для участников заседания как кто?
...
P.S. Блин, я тоже хочу поставить там свою подпись и ,видимо, имею право.
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Да прям там не является. А выполнять его ты будешь. сРашка с х****м сдрыснула и благодаря тебе, штопаному, мы воюем сами с собой. За такие вещи расстреливать надо.
Для таких как Ермак надо вернуть смертную казнь. И для Педро за Минские соглашения.
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Вот у порохоботов анус пылает, ржу не могу.
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Stugna UA

@StugnaU

10 ч

25 марта подписывается капитуляции Украины. Через два месяца в июне-июле с России снимают санкции... В Украине начинается бардак и досрочные выборы. Медведчук - Президент Украины.
А дальше нет Украины а есть 9й федеральный округ РФ. Вуаля... Ну что друзья проглотим?
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Как уже задолбали эти жидачевские рожи продающие и предающие Украину
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...обязательно к исполнению по отношению к зеленым...
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рашка як ОКУПАНТ повинна забеспечити ОКУПОВАНІ тереторії всіми потребностями. ВЛАДА УКРАЇНИ повинна звільнить тереторії від окупантів, встовить ЦІЛІСНІТЬ УКРАЇНИ. Не розумію які питання про воду в Крим, УКРАЇНЬСЬКИЙ КРИМ, ДОНБАС. ********* ні одного разу не сказав чо це ВІЙНА. сіВоха капельку турнули, треба **********, який не справляєця зі своїми обов'язками. ХТО БАЧИВ ПОРЯД З ********* символіку УКРАЇНИ - ГЕРБ, ПРАПОР,ТРИЗУБ, що завгодно що каже - ЦЕ УКРАЇНА ! покажіть відео чи фото де воно за УКРАЇНУ. ПРИКРО та БОЛЯЧЕ
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Как бы ни было больно но Донецк и Луганск потеряны для Украины навсегда. Нужно просто вычеркнуть и забыть чтобы из-за них не потерять новые территории. Они чужие навсегда и другими не станут. Ну разве что если Украина станет советской и социалистической усср
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Створення Консультативної ради не передбачено Мінськими угодами, тому раніше її ніхто не створював. Зараз від Єрмака це відверта брехня.
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Это Х"УЙЛО не остановится. Еху"йлу НУЖНА вся УКРАИНА. Потеря Луганска и Донецка - для нас тяжело, ПОГИБЛО ОЧЕНЬ МНОГО НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ. Посмотрите сколько срашишкой армии вдоль граници с УКРАИНОЙ стоит. ********* путлеру (****) лапти целует, а как ЭРДОГАНУШКА слабо?
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