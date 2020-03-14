 Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была минская встреча Трехсторонней контактной группы. Я там был не как представитель ТКГ, и Козак там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, потому что в течение 3 месяцев там ничего не происходило. Встречи в Минске были, но многое из того, про что договорились президенты во время Парижского саммита не было выполнено. Поэтому я решил лично проверить, что там происходит. Отправил такое приглашение французам, немцам и россиянам. Из-за коронавируса немцы и французы приехать не смогли, был только Козак.

Приехав, мы увидели, что нет никаких тенденций к развитию, особенно меня интересовало, почему не проводится освобождение наших пленных. Также это были вопросы новых мест разведения сил. Пока этих мест не существует", - рассказал Ермак.

Он напомнил, что в минские соглашения содержат обязательство Украины согласовать ряд законопроектов с "представителями территорий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча советников в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина: лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле, - Ермак

"По Консультационному совету. Есть Минские соглашения, которые поддержал Совбез ООН, этот документ лежит в основе санкционной политики стран-партнеров. Партнеры нам говорят, что если вы не собираетесь выполнять Минские соглашения, это повлияет на продление санкций против РФ. В Минских документах есть четкое условие, что Украина должна согласовать 3 документа, новых законадательных акта, с представителями территорий. Что это такое? Там так написано.

В течение 6 лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых ЛНР/ДНР. С которыми мы, как власть говорить не собирались и не собираемся, потому что они не признаны даже Россией", - пояснил глава ОП.

"Несколько месяцев назад президент Зеленский заявил о том, что мы не согласны с тем, что эти люди являются представителями территорий. Единственный, с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но проживают на неподконтрольных территориях. Мы считаем, что представителями территорий ОРДЛО должны быть как люди с оккупированных территорий, так и люди с территорий, который контролируются правительством Украины", - добавил Ермак.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Руководитель ОП подчеркнул, что подписанный в Минске на встрече ТКГ документ не имеют юридической силы и является декларацией о намерениях.

"Мы говорили с партнерами по Нормандскому формату, как этот механизм реализовать, чтобы он работал. Протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению. Есть планы и желание, чтобы этот Консультационный совет был создан, но для этого должны быть подписаны соответсвующие документы. На сегодня это только декларация. Это может быть 25 числа, если будет следующая встреча в Минске", - сказал Ермак.

Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.