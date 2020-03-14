 ФГИ не смог провести собрание для смены директора Центрэнерго - новая попытка 19 марта, - Бутусов

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.
Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта".
"Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию.
Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.
Напомним, ранее экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
Выступая в Раде 4 марта в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности — "Центрэнерго".
Суть противостояния в том, что Фонд Госимущества хочет назначить на должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александра Корчинского. 5 марта эту кандидатуру согласовало правительство.
Олигарх Игорь Коломойский публично говорил, что хотел бы видеть на этой должности Владимира Потапенко.
мои железяки вси до вас - тильки не промахивайтесь вже бильше ........