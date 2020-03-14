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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ФГИ (566) Бутусов Юрий (2056) Центрэнерго (59)

 ФГИ не смог провести собрание для смены директора Центрэнерго - новая попытка 19 марта, - Бутусов

Фонд государственного имущества Украины перенс на 19 марта собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.

Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта".

"Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию.

Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.

Также читайте: Решение конфликта по "Центрэнерго", ставшего камнем преткновения для Гончарука, теперь в руках Шмыгаля, - Бутусов

Напомним, ранее экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Выступая в Раде 4 марта в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности — "Центрэнерго".

Суть противостояния в том, что Фонд Госимущества хочет назначить на должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александра Корчинского. 5 марта эту кандидатуру согласовало правительство.

Олигарх Игорь Коломойский публично говорил, что хотел бы видеть на этой должности Владимира Потапенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3181455
 
 
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Менялово, презагружалово, обнулялово... -- работать когда и кто будет?
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Всесильный Бабломойский, уже и минёром стал!
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журналист у нас не кацапский ни разу, - он не в не понятке как и все мы - и шо ето там мы понавыбирали? - видимо промахнулись мы-вы - опять суку прикацапленую, вистельнулі? - а може на тренировку всим наридом па стрельбе?

мои железяки вси до вас - тильки не промахивайтесь вже бильше ........
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Да какое там "попытается"...против Коломойского и Зеленского...
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тренировка в стельбе по кацапам - еще никогда никому не мешала и не помешает... - а не будете тренироваться? - будут стерелять по вам ....
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