 Террористы обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "13 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей".

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