EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  561  33
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4866) COVID-19 (784)

 Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что временный запрет на проведение массовых мероприятий в Украине – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении по поводу противостояния коронавирусу. 

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - сказал он в своем обращении.

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все инфекционные медучреждения будут обеспечены тестами на коронавирус, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3181453
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё бы хорошо, если бы в то же время вы не пытались протянуть сомнительные законопроекты.
 показать весь комментарий
 
 
Эээ... стесняюсь спросить - что "всё бы хорошо"???
 показать весь комментарий
 
якби сказав хто інший ...а так БРЕХЛУ ВІРИ НЕМАЄ
 показать весь комментарий
 
 
Ну а шо там Трампуша говорит по поводу митингов? Дает добро?
 показать весь комментарий
 
Ага. Віримо. Особливо якщо згадати що наш преЗЕ!дент- представник нації, відомої своєю чесністю, як і Бужанскій, Радуцкій, Дубінскій, Скалєцкая!
 показать весь комментарий
 
 
Решение простое. Так как у нас чрезвычайка, то пусть государство занимается чрезвычайкой, а не пытается решить свои вопросы.
 показать весь комментарий
 
ну что ж, заботливый ты наш. Прокатись на велике, покажи, умеешь ли ты кататься. И прищепку не забудь прикрутить, чтобы цепь штанину не порвала, а сам не разбил нос.
 показать весь комментарий
 
 
Просто конченое Чмо - говорит одно , делает другое - репутацию профукал в момент и года не прошло ...
Порошенко конченый ***** а этот еще хуже оказался ...
 показать весь комментарий
 
 
Народ не захотел проголосовать за националистов. Чем был плох Кошулинский?
Короче уже все при власти были и были президентами - и коммунисты и партноменклатура и совковые директора заводов, и зэки и барыги и воры и клоуны... И поэтому,все 30 лет независимости одна ж...па
И лишь националисты ещё не имели реальной власти...
Почему бы им не доверить управление Украиной?
 показать весь комментарий
 
А сходку з сєпарами в Мінську чому не скасували через епідемію? Теж піклуєтеся про громадян длнр, чи про свої інтереси щоб прибарахлитися?
 показать весь комментарий
 
 
Когда в метро спокойно едут люди, то это вызывает вопросы.
 показать весь комментарий
 
тебя Иуда забыли спросить..., когда нам митинговать...

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3181453

Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7634
 показать весь комментарий
 
 
Та може лучше мы как-то сами о себе позаботимся ... бо когда это делает государство становится как-то страшно ...
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас посмотрим,как собаки авакяна будут избивать людей палками из заботы о их здоровье.
 показать весь комментарий
 
 
ПОЗДНО МЕТИНГОВАТЬ! ТЕПЕРЬ ТОКО БИТЬ МОРДЫ ДРУГОГО ПУТИ НЕТ! ДРУГОГО ВЛАСТЬ НЕ ПОНИМАЕТ!! А ЕСЛИ ИДТИ БИТЬ МОРДЫ ТО РАЗРЕШЕНИЯ НИКТО СПРАШИВАТЬ НЕ БУДЕТ!!

Правда еще есть куча придурков которые думают что маханием флагами от этой власти что то действнного можно добится!! Удачи махальщики идите махайте создавайте сквозняк на банковой пока мозгов в голове не прибавится!!
 показать весь комментарий
 
 
зеЛя - манатки уже собирай вместе с ермаком.скоро на ростов.если успеешь сбежать
 показать весь комментарий
 
 
зеленский, жаль, что из тебя не вышел толк.. было мародерище, пришло пустой фигляр))
 показать весь комментарий
 
Единственное умиляет,как зебобики обкаканно включают заднюю.
 показать весь комментарий
 
Не надо нас дурить, это не "временный запрет", а ограничение гражданских прав.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра собраться, Вовку за яйки подвесить и на карантин.
 показать весь комментарий
 
 
буба маладец, заботливый гниденышь оказывается...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх