 Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении по поводу противостояния коронавирусу.
"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - сказал он в своем обращении.
"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.
Порошенко конченый ***** а этот еще хуже оказался ...
Короче уже все при власти были и были президентами - и коммунисты и партноменклатура и совковые директора заводов, и зэки и барыги и воры и клоуны... И поэтому,все 30 лет независимости одна ж...па
И лишь националисты ещё не имели реальной власти...
Почему бы им не доверить управление Украиной?
"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3181453
Правда еще есть куча придурков которые думают что маханием флагами от этой власти что то действнного можно добится!! Удачи махальщики идите махайте создавайте сквозняк на банковой пока мозгов в голове не прибавится!!