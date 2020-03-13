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 Киевские новости
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Все про:дороги (1918) Кличко (2801) Шулявский мост (23)

 Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко

К лету в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ".

"У нас есть много вызовов. Финансовые, политические, коронавирус. Не привыкли мы жить в "теплой ванне". Постоянно приходится преодолевать препятствия. Но мы справимся. Я положительно смотрю в завтрашний день, - сказал Кличко. - К лету, например, мы планируем достроить и полностью открыть Шулявский путепровод. Нам нужна эта развязка", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода

Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

"Если они этот цех не снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка! ", - отметил Виталий Кличко.

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Он отметил, что многие мэров обещали достроить, например, Подольско-Воскресенский мост, но не сделали этого. "Я хочу быть тем мэром, наконец откроет этот мост. Не верили, что к концу прошлого года мы запустим движение Шулявским мостом. Тогда перед Новым годом я проехался по мосту в костюме Деда Мороза. Этот костюм Деда Мороза я уже готовлю, чтобы проехаться Подольско-Воскресенским мостом", - добавил он.

Через месяц-полтора, по словам мэра, планируют открыть и новый вход в зоопарк. Также в этом году установят новый фонтан на Владимирской горке. В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

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Флаг планируют установить на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне ко Дню Государственного Флага Украины.

"Главный Флаг страны будет видно из любой точки нашего города. Высота его будет больше 80 метров. Размер самого флага - 25 на 50 метров ", - подчеркнул мэр Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3181451
 
   
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В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

Это очень важно. И плясать вокруг него в шароварах круглосуточно.
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доводилось ли тебе, мой саркастичный знакомый, бывать в Стамбуле или в Баку?.
там городские власти установили очень большие национальные флаги с подсветкой ночью..
это очень красиво и патриотично..
Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 2103
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Доводилось. Ещё доводилось видеть их дороги в спальных районах.
И там действительно есть чем гордиться.
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Может, сначала другие вопросы порешать, а потом уже самый яркий флаг и самый большой вареник?
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самый большой вареник в Черкассах, насколько я помню..
ты походу, любитель походить по граблям..
напоминаю, что мы 25 лет откладывали на потом вопросы мовы, веры, идентичности, и не заметили, как 30% населения стали откровенно пророссийские, а еще 30% безразличные..
Запомни, дружок: там где нет украинского флага, вывесят россиянский или ещё какой-то..
Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 6599
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Сколько нужно флагов, чтобы в Киеве привели в порядок дороги?

У людей возникает вопрос: почему денег на дороги нет, а деньги на огромный флаг есть?
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Точно. Его ж ни в Крыму, ни на Донбассе в 14 не было. Где ж ты был, дорогой. со своими мудрыми мыслями? Почему не подсказал?
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Амэрыканськи хрущёбы в захолустном ПГТ... *)
Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 3258
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ты уже Виталя МАФы насносил , а ты им вернул деньги ? Свое сноси .что украл .
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О том, что делать с цехом нужно было думать перед строительством развязки, а не сейчас.
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Терпеть не могу оглядываться на кацапов, или ставить их в пример. Но пусть Кличко поинтересуется, сколько станций метро они построили в маскве за последние 6 лет. И сколько он построил...я конечно понимаю что там бензоколонка, а у нас война с маскалями, но 69 станций и ноль сравнивать тоже сложно...ну хоть одну можно было построить...почин сделать...
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Не поленись и посмотри в ютубе идёт полным ходом строительство метро на виноградарь и мост на левый берег
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О каком метро может идти речь, если деньги предназначенные для строительства метро на Виноградарь попали на депозит? Кличко ещё тот хозяйственник.
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готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко
Кличко не исключает временного участия государства в стратегически важных компаниях...*)
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