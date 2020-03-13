 Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.
Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Почему мы обороняемся?
зеля и те, что 73% - в окопы!
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !
дали адекватный ответ - уже нормально.. уже на что-то похоже!
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от кого мы обороняемся?