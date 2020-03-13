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 Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС

13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3181449
 
 
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Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняютсяИсточник: https://censor.net.ua/n3181449
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Почему мы обороняемся?
зеля и те, что 73% - в окопы! Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480
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Завтра 14.03.2020 добровольці йдуть маршем проти окупації.
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !


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Одужання нашому воїну. Бережи вас Гоподь, рідненькі
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будущие проедставители особой группы ордло
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пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення...
дали адекватный ответ - уже нормально.. уже на что-то похоже!
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ермак и зеленский бредят с бандитами, которые убивают украинских военных в Украине вести мирные переговоры))
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всем президентам капало от 2 до 6 миллионов баксов в день. как думаете , зеленский отказался?

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Ленка,может ты побудешь главнокомандующей,а то Вован твой ни как не справляется
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кацапня, вонючая криворогатая даунбасня уже в Киеве президентом..
от кого мы обороняемся?
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Ермак дал приказ террористам немного поторопить украинцев и стать на колени? Ато что то несговорчивые и носом крутят
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