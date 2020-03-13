 В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - пообещал президент.
Зеленский указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО
"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", - заявил он.
Джордж Орвелл@m170261m 50 мин
Кому не нравились реформы Супрун с прямыми закупками?
Недавно кто-то из нового зеленого Кабмина обещал, что в продажу поступят тесты на коронавирус по 300 грн.
Сейчас Михошвили сообщил что он сегодня покупал эти тесты по 600грн.
Предполагаю, что разница осела в кармане Радуцкого
До одного места те одноразовые маски из марли!
Беспокоится о наличии по доступной цене средств защиты от коронавируса - это нормально для президента.
Но вам это туго доходит?
Картинка - тому яркое подтверждение.
Ты в каких ВКонтактах выросло, чучело?
Противно видеть и слушать.
Молимся о здоровье Порошенко!
Сколько ж это надо будет ему разгребать после этого сброда малороссов...
Даешь торговлю углем с ЛДНР как , как раньше при Пеце, запустим Липецкий Рошен и съездим на Мальдивы по-главнокомандовать! Аминь!
По его словам, депутатов возмутило то, что перед тем, как сделать заявления о результатах переговоров в Минске, с ними не посоветовались.
Ермак заверил депутатов, что переговоры с представителями террористических "ЛДНР" Украина вести не будет в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Они будут вестись только с представителями России и ОБСЕ.
Также глава Офиса президента подчеркнул, что никаких изменений в Конституцию об особом статусе "ЛДНР" не будут вноситься. "Это просто переговорный процесс, тут никакой "зрады" нет", - передает источник его слова.
Ермак пообещал, что никто не будет переходить красные линии по Донбассу, заявленные президентом.
В свою очередь заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook отметила, что действительно произошло непонимание, в том числе и во фракции. Однако никаких решений не принималось в Минске, есть лишь протокол о намерениях.
"Мы считаем, что если унаследованные договоренности обязывают Украину с кем-то консультироваться, то лучше это делать не с главарями боевиков. Депутаты высказали опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил, что красные линии не будут переходить", - подчеркнула она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364881-ermak_srochno_vyzval_na_kover_vosstavshih_slug_naroda
...
...
Тьху мля. Потаскана шльондра про мораль заспівала.
Я так понимаю пенсионный фонд вздохнет с облегчением. Жаль министр не уточнил умрут все пенсионеры или только те кто не голосовал за СН. Я так понимаю он себя в категорию смертников не относит. Да и то правда дурь бессмертна.
Hellis@13Hellis_13 1 ч
"Ашан". Выбираю мясо.
Две женщины. Одна говорит: - вот не было бы этого тупого безвиза, сидели бы в своей стране, не было бы этой пЕндемии.
Молодой мужик, проходя мимо: - Вас мама головой в пол рожала? И пошел себе.
Женщина подруге: - он меня что, обидел?
Занавес
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Первый же тест был положительный...
Напомним, недавно у него была встреча с Трампом!
я голосовал за Зеленского
я лох
я , конечно , хотел бы за Кошулинского, но увы