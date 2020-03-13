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Все про:Зеленский (4866) COVID-19 (784)

 В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - пообещал президент.

Зеленский указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181448
 
   
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Когда будет уголовное дело по распродаже государственного резерва накануне пандемии? Кто сядет за заработок на крови?
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Джордж Орвелл@m170261m 50 мин

Кому не нравились реформы Супрун с прямыми закупками?
Недавно кто-то из нового зеленого Кабмина обещал, что в продажу поступят тесты на коронавирус по 300 грн.
Сейчас Михошвили сообщил что он сегодня покупал эти тесты по 600грн.
Предполагаю, что разница осела в кармане Радуцкого
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в "омані" ...там тепло , сонячно і сухо ...віруси таке не ******* ...з москви кокса свіжого з кремлівською дурью підгонять ...так що все буде зе#блись
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Когда будет уголовное дело по распродаже государственного резерва накануне пандемии? Кто сядет за заработок на крови?
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Епифана подтянем с его бригадой. Пусть молятся.
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так,але якщо вдягнути "потенційно" хворому який кашляє то хоча б радіус розповсюдженя зменшиться.
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Ты ещё про зеленку и подорожник забыл!
До одного места те одноразовые маски из марли!

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В феврале !!! эти козлы продали больше 100 тонн !!! усиленных масок с биологическим фильтром. Они сейчас очень нужны врачам. С@ки....
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скоро таке побачимо,на безрибьє і рак риба..
В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8964

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Это говорит Президент Украины,а ты хотя бы руки помой.
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зебил,не президент он мне,он янелох42=й
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Значит у тебя другой президент .А у нас один -Президент Зеленский . так что иди гуляй Вася.
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Это не тот Президент Украины, который лично гарантировал безопасност' жителям Золотого-4?
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Это Наш Президент .Президент Украины . Он адекватный и не корупционер , а с остальным мы разберёмся .
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у нас не призедент ,а комерческий директор сети аптек ...в такую пору речь не идет о деньгах
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у вас не все дома, и виноват в этом явно не Зеленский.
Беспокоится о наличии по доступной цене средств защиты от коронавируса - это нормально для президента.
Но вам это туго доходит?
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Такое ощущение , что Пеця нанимает в боты только быдло.
Картинка - тому яркое подтверждение. В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8254
Ты в каких ВКонтактах выросло, чучело?
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Хотелось бы конечно ,но верится с трудом В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 37особенно про доступные цены ...
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Ну так эпоха бедности закончилась же... Теперь каждый может себе позволить купить все что нужно по доступной цене. А доступной считается любая цена)
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Твари. Почти 1000 тонн масок продали, а теперь о нарiде думают. Тебе не маску- тебе, г*ндон ты штопаный, на рыло надо было ещё в детстве такое надеть, чтобы уже не дышал:
В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3915
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Боже, как уже надоело это зеленое говно со своей лицемерной заботой о людях.
Противно видеть и слушать.

Молимся о здоровье Порошенко!
Сколько ж это надо будет ему разгребать после этого сброда малороссов...
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Точно! Бьем поклоны, целуем следы Сивочолого, не вставая с колен!
Даешь торговлю углем с ЛДНР как , как раньше при Пеце, запустим Липецкий Рошен и съездим на Мальдивы по-главнокомандовать! Аминь!
В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 802
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По аналогии со средней зарплатой доступны ? у нас с Коболевым на двоих по 10 миллионов масок ?
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"Ета барига парашєнка скупіл всє маскі і антісєптіки што би падставіть лучшєго прєзідєнта мірааааа!!!"
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В Германии уже пару недель нет, не хотят люди заработать. Может в Украине другой подход.
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...Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.Подробности встречи, на которой присутствовало несколько десятков депутатов, рассказал источник в партии "Слуга народа". Разговор периодически происходил на повышенных тонах, однако конфликта удалось избежать.
По его словам, депутатов возмутило то, что перед тем, как сделать заявления о результатах переговоров в Минске, с ними не посоветовались.
Ермак заверил депутатов, что переговоры с представителями террористических "ЛДНР" Украина вести не будет в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Они будут вестись только с представителями России и ОБСЕ.
Также глава Офиса президента подчеркнул, что никаких изменений в Конституцию об особом статусе "ЛДНР" не будут вноситься. "Это просто переговорный процесс, тут никакой "зрады" нет", - передает источник его слова.
Ермак пообещал, что никто не будет переходить красные линии по Донбассу, заявленные президентом.
В свою очередь заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook отметила, что действительно произошло непонимание, в том числе и во фракции. Однако никаких решений не принималось в Минске, есть лишь протокол о намерениях.
"Мы считаем, что если унаследованные договоренности обязывают Украину с кем-то консультироваться, то лучше это делать не с главарями боевиков. Депутаты высказали опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил, что красные линии не будут переходить", - подчеркнула она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364881-ermak_srochno_vyzval_na_kover_vosstavshih_slug_naroda
...
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сейчас Ермак в студии Шустера в прямом эфире
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а чего ты лезеш в эту тему ?????? начздрав аваков был первым. уже обьявляет о вспышках коронавируса в горловке, о чем ты даже не знае. все медиками стали???????????? а реальные медики где. или ...изданут чтото не то??????????????7
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Жители Украинских Санжар , как оказалось Молодцы .
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А безкоштовні тести на цей новий вірус, як в цивілізованих країнах, де? Чи тіко за гроші? Кого ти там баригою називав, а, чмо пустоголове?
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"Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей"

...
Тьху мля. Потаскана шльондра про мораль заспівала.
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главное в сказанном: БУДУТ. а почему не ЕСТЬ??? а потому что мои пацаны в прошлом месяе продали все нах.... даже из нз. крепитесь, ВАШ ЗЕЛЕНСКИЙ
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Кстати о птичках...а где хлорная известь производства "Украина"...параша вижу, румыния вижу..а наши где???
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зеленский, маски и дезинфекторы уже должны быть..
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Ну маски ладно, но почему ажиотаж с дезенфикаторами, доиа что свмогонки и спирта нету, ну , или казенки, я думаю в каждого украинца есть!!!?
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Дайте балбесу нюхнуть нашатырю - может, придет в себя!
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карантин то объявили, и в больницы уже без масок не пускают, еду и лекарства не передашь просто так, приходится выкручиваться, видел как женщина косынку накручивала на нос, чтоб пропустили в палату к сыну... млядство мля
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В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5134

Я так понимаю пенсионный фонд вздохнет с облегчением. Жаль министр не уточнил умрут все пенсионеры или только те кто не голосовал за СН. Я так понимаю он себя в категорию смертников не относит. Да и то правда дурь бессмертна.
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Hellis@13Hellis_13 1 ч

"Ашан". Выбираю мясо.
Две женщины. Одна говорит: - вот не было бы этого тупого безвиза, сидели бы в своей стране, не было бы этой пЕндемии.
Молодой мужик, проходя мимо: - Вас мама головой в пол рожала? И пошел себе.
Женщина подруге: - он меня что, обидел?
Занавес
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Еще из позитива:
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Первый же тест был положительный...
Напомним, недавно у него была встреча с Трампом!
В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9850
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я последняя буква в алфавите
я голосовал за Зеленского
я лох
я , конечно , хотел бы за Кошулинского, но увы
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Ось саме такі як ти наступного разу за шарія чи мураєва проголосують. В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9211
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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що в Україні від коронавірусу "помруть усі пенсіонери"

В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4994
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Он действительно клоун,всех успокаивает,пора отвечать за проданные маски и антисептики а не сопли жевать и лапшу на уши вешать.
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НЕТ НЕ МАСОК НИ АНТИСЕПТИКОВ!БРЕХНЯ КАК ВСЕГДА!
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кРадуцкий когда на параше будет? ЗЕлёная сопля ты что не договариваешь до конца кто виновник сложившийся ситуации?
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Это по каким ,,доступным,, ценам,ведь упаковка масок стоила 2 гривны а сейчас 20-ть,значит доступная цена ЗЕ будет около 50-60 гр.
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