 МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии

Соответствующее сообщение размещено на странице МИД в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", — сказано в сообщении.
Ранее о смерти украинки сообщила в Фейсбуке еще одна наша соотечественница, живущая в Италии — Оксана Федькив. По ее информации, 65-летняя Раиса Малышева работала в г. Ровато в провинции Брешия. 4 дня назад ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, позднее диагноз подтвердился.
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На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Якщо так, то при владі зрадники та популісти, якщо ні - то це цинізм найвищого ґатунку. В обох випадках - на печерських пагорбах зовсім не українська влада.
Саме таке моє ІМХО.
Що за бред несуть змі постійно???