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 МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии

Гражданка Украины скончалась в итальянской провинции Брешиа.

Соответствующее сообщение размещено на странице МИД в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", — сказано в сообщении.

Ранее о смерти украинки сообщила в Фейсбуке еще одна наша соотечественница, живущая в Италии — Оксана Федькив. По ее информации, 65-летняя Раиса Малышева работала в г. Ровато в провинции Брешия. 4 дня назад ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, позднее диагноз подтвердился.

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МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181447
 
 
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал необдуманное заявление по поводу пенсионеров и коронавируса в стране.
На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
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"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры" …
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Так їм того й треба - бюджетна діра зменшиться
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Тю! Так то ж всього три чверті пенсіонерів! Зиску з них ніякого, а так хоч діру своєю смертю затнуть... Це ж не стосується можновладців! Тому й не переймаються... Їм же, покидькам, "какая разница" та "хужє нє будєт"
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Власть должна действовать жёстко- перекрытие границ - проверка всех людей на местах - ограничение передвижение людей .
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Новина сумна. Як і будь-яка, де йдеться про смерть людини. Але в мене питання: а ті троє загиблих воїнів не варті були уваги та заяв преЗЕдента, МЗС, РНБО? Зовсім ні?
Якщо так, то при владі зрадники та популісти, якщо ні - то це цинізм найвищого ґатунку. В обох випадках - на печерських пагорбах зовсім не українська влада.
Саме таке моє ІМХО.
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Хто скаже, що померла стара пенсыонерка??????????????????????????????????
Що за бред несуть змі постійно??? МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 4487
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