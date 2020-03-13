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 Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич

В представительстве президента Украины в АРК заявили о необходимости открыть аптеки для крымчан на админгранице между Крымом и Херсонщиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель президента в АРК Антон Кориневич сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы считаем, что наши граждане в Крыму имеют полное право приехать на материковую часть Украины и получить необходимые услуги, проведать родственников или друзей. Мы также считаем, что на контрольно-пропускных пунктах следует открыть аптеки, потому что знаем о проблемах с качеством российских лекарств и ценами на них. Мы это реализуем. Пока что не решен вопрос, на балансе какого органа государственной власти будут состоять сервисные зоны", – сказал Кориневич.

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Он отметил, что этот проект уже согласован, и единственный вопрос заключается в том, когда именно он будет запущен.

"Он (проект) рассчитан как на жителей Херсонской области, так и на жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы хотим, чтобы крымчане 24 часа сутки, 7 дней в неделю могли получить профессиональную консультацию украинских врачей, потому что на полуострове есть проблемы как с качеством медицинских услуг, так и с количеством врачей", – отметил Кориневич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181446
 
   
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нє, покришки вже старе - правильне повстання креативне - Майдан має бути швидким, рішучим і тільки так переможним. Не повторювати помилок!!! Вся сволота повинна бути знищена! Не вигнана, не придушена, а саме знищена! Фізично, морально, економічно, політично. І попіл розвіяно
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Нормальньій ход в условиях карантина. Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1249
Европейские страньі закрьівают доступ в свои страньі извне, а зеленьіе шлемазльі наоборот тащат заразу в Украину.
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Зебуины,а об украинцах подумать не хотите ли? Откуда такая упертая забота о предателях лезет?
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Що цей вилупок верзе?
От тільки додаткової біологічної диверсії від мишобратів нам не вистачало.
"Лішь би не біндери", "хучь камні с нєба" - а тепер буде ХЗ хто пертися на нашу територію (дуже вірогідно, що заражені), так? "Наші люди"?
Та пішли вони нахій. Кожен крисчанин, лугіндонець, кацап - це потенційна біозагроза.
Хай ******* їх лікує. З Лєнкою Малишевою та Гєною Малаховим.

Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2204
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А власть не подумала о том, что российские спецслужбы могут намеренно завезти в Украину какую-нибудь заразу, пользуясь предоставленной возможностью?!!
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У крисмі не залишилося жодного гомеопата? Розтирати каміння з неба і висушене лайно кацапських військовців. Це кращі ліки від коронавірусу. А для Киримли відкрити канал постачання справжніх медикаментів з інструкціями виключно кримськотатарською мовою.
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Эти твари о сепарах и предателях заботятся больше, чем об Украине. Они похоже самоубийцы. Зеленский и его банда своей смертью не умрут. Короновирус им покажется невинным поносом после зеленых абрикос..
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