 Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель президента в АРК Антон Кориневич сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы считаем, что наши граждане в Крыму имеют полное право приехать на материковую часть Украины и получить необходимые услуги, проведать родственников или друзей. Мы также считаем, что на контрольно-пропускных пунктах следует открыть аптеки, потому что знаем о проблемах с качеством российских лекарств и ценами на них. Мы это реализуем. Пока что не решен вопрос, на балансе какого органа государственной власти будут состоять сервисные зоны", – сказал Кориневич.

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Он отметил, что этот проект уже согласован, и единственный вопрос заключается в том, когда именно он будет запущен.

"Он (проект) рассчитан как на жителей Херсонской области, так и на жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы хотим, чтобы крымчане 24 часа сутки, 7 дней в неделю могли получить профессиональную консультацию украинских врачей, потому что на полуострове есть проблемы как с качеством медицинских услуг, так и с количеством врачей", – отметил Кориневич.

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