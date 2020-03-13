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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Виктор Солтыс погиб 10 марта в районе Песок, когда в его машину попала ракета террористов.

Церемония прощания состоялась в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ., со ссылкой на сайт Петривской РГА,

Виктор Николаевич Солтыс (позывной АК) — младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 131-го отдельного разведывательного батальона.

Он погиб 10 марта утром в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области, когда противотанковая управляемая ракета террористов попала в грузовую машину ГАЗ-66.

Виктор Солтыс родился 02.10.1986 года. Окончил Желтоводское профтехучилище по специальности "маляр-штукатур". В 2017 году поступил на военную службу по контракту, очередной контракт подписал 01.07.2018.

У него остались мать, сестра, жена и две дочери.

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Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 01
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 02
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 03
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 04
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 05
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 06
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 07
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 08

Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 09

Источник: https://censor.net.ua/n3181445
 
 
 Топ комментарии
 
пусть наш верховный миротворец похоронки матерям лично вручает и объясняет что там за перемирие ему дядя вова из кремля пообещал
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пусть наш верховный миротворец похоронки матерям лично вручает и объясняет что там за перемирие ему дядя вова из кремля пообещал
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Вибач, синку, ВАС зрадили(((((((((
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ЗЕгімнюки, то хто вбив цього хлоцця і за що ? По вашому виходить що Сивуха, Ермак, абхазский ара, галичанський шмаргель праві ? Тоді на кого попаде прокляття за пролиту кров Українських героїв ? На керівнків народу (незалежно яким етносом вони себе вважають, і олігархи теж, бо у них була можливість вплинути на події)
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сраного сивоху, туда хай засуне свій внутрішній конфлікт, подалі... і хай гляне в очі родичам цього героя.
нехай примирення шукає
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