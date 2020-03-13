 Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Церемония прощания состоялась в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ., со ссылкой на сайт Петривской РГА,

Виктор Николаевич Солтыс (позывной АК) — младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 131-го отдельного разведывательного батальона.

Он погиб 10 марта утром в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области, когда противотанковая управляемая ракета террористов попала в грузовую машину ГАЗ-66.

Виктор Солтыс родился 02.10.1986 года. Окончил Желтоводское профтехучилище по специальности "маляр-штукатур". В 2017 году поступил на военную службу по контракту, очередной контракт подписал 01.07.2018.

У него остались мать, сестра, жена и две дочери.

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