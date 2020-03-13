 Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Об этом он заявил в обращении из Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — сказал Трамп.
Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.
Читайте на Цензор.НЕТ: МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Напомним, 12 марта Трамп временно запретил въезд в США из Европы. Речь идет об иностранцах, которые живут в Шенгенской зоне либо посещали ее в последние две недели.
Президент говорить дiло
We all should and will stand with him.
And millions of my landsman.
Во время , подобное этому, граждане страны обычно стоят плечом к плечу , так как цель у них одна.
Независимо от их убеждений и предпочтений.
Эпидемия не выбирает)))
я видел и таких, как ты.
Жизнь их очень быстро ставит на место.
Которое они заслуживают.
Это правительство моей страны.
Тебе не понять, ты гость тут до сих пор.
Им и останешься пожизненно.
Нет))
Все точно наоборот.
Все.
Хоть убейся)
Получше твоего)
Просто предпочитаю говорить с людьми на их языке.
А дупи рвуться на рашкє.
Скажи?
Обделался?
Это поправимо.
Я пережил тут много чего с 1990.
Сейчас время покупать.
И .как мне сказал в свое время один дедуля, есть три вещи, на которых деляются деньги всегда- лечить , кормить и хоронить.
Делайте выводы.
Из линона можно сделать лимонад))
Just stay well and don't do stupid moves.
Глупее ничего быть не может.
Я и моя жена тоже в Нью Йорке.
И тоже работяем, всю неделю
Моя компания on Staten Island, ее- на Atlantic Ave.Метро, автобус естественно.
Английский- для маленького контроля, попадаются тут всякие.
Иначе разнесете заразу
Я вже жив тут з дробовиком пiд матрасом
Цей йо..утий мер не вiдмiнить нiчого
Грошi на паразитiв понад усе
Ви не з Вiнничини?
З Полтавщини.
Але це таке...)
Маркет- не мое)
Я простой человек)
вот что не говори реально клоуны))
а вот сколько будет в понедельник)))
и 50 может быть и 100500...
В Германии из-за коронавируса допускают национализацию предприятий
Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", - отметил министр.
По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.
При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.
"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", - цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364858-v_germanii_iz-za_koronavirusa_dopuskajut_natsionalizatsiju_predprijatij
А "НАШИМ" ********* ГОЛОВНЕ ПРОДАТИ ...ВСЕ ПРОДАТИ ...І ЗЕМЛЮ ТАКОЖ
Ниже ссылочка на N-TV.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schließt in der Coronavirus-Krise die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen nicht aus. Er habe in seiner Industriestrategie diese Möglichkeit bereits genannt, etwa wenn es um Firmen aus hochsensiblen Bereichen gehe, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".
читай на Дзеркалі (Der Spiegel)
Социализм с кучей паразитьв на велфере.
Не удивительно.
Но это им не поможет.
Где про национализацию? ...а то я не надыбал...
На Антикоре и на Цензоре вдогонку... -- уже не первый раз.
https://www.n-tv.de/politik/Regierung-sagt-Kredite-ohne-Begrenzung-zu-article21639100.html
-- хто найдёт там хоть раз слово "национализация" -- тому премию дадут...*)
Там про другое: В связи с тяжёлой ситуацией и возможными финансовыми затруднениями, имеется: "Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft angesichts des Corona-Schocks leisten"
Программа по стабилизации экономики перед лицом Корона-вируса.
Снижение цен на энергоносители, налоговые скидки, кредитные возможности. ...и т. п. ...
скоро в банки 3х литровые начнет заливать
биржа вся в ****))
апалитично рассуждаешь,слюший
У вас там шоры в конюшне для оленей надевают?
МОжно пруф на это?
прошлая неделя вся азиатская
ВСЯ!!!
если бы не чайники - $ лежальы уже ниже плинтусе
а так откупили свое по дисконту в 40-50%
по подсчетам s@p прихват в 20трилов$ примерно
+ нефтишка с дисконтом
китаези - просто окрепли до немогу доху...
МОжно пруф на это?
Хеджирование c последующим выкупом акций? это убьет инвесторов потенциальных, уд молчу про действующих.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Це якась конспірологія найнижчої категорії, не знаю навіть на кого розрахована.
Якщо на секунду уявити, що це правда... То ілюмінати чи інші жидорептилоїди, котрі усе оце затівають, повні ідіоти. Бо шоу "глобальна ґепідемія" для посилення митного контролю сканерами (і нахріна?) - це еталонне "гора народила мишу".
Приблизно як припустити, що Чорнобиль або Фукусіму влаштували, щоб продавати більше препаратів йоду
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 5 ч
#ИНСАЙД
Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения.
В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
притянуто за уши. Про ЧС возможно - но подводить К к этому. какие порохоботы упоротые - никакого креатива. Хотя нет , вру - есть креатив - вы так смешите
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of ********,
And by opposing end them? To die: to sleep..
ЮлюПетю в отставку!!!