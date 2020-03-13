 Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Об этом он заявил в обращении из Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — сказал Трамп.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

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В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Напомним, 12 марта Трамп временно запретил въезд в США из Европы. Речь идет об иностранцах, которые живут в Шенгенской зоне либо посещали ее в последние две недели.