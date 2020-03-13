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Материалы по теме:
Все про:США (16213) Трамп (2809) COVID-19 (784)

 Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

Об этом он заявил в обращении из Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — сказал Трамп.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Напомним, 12 марта Трамп временно запретил въезд в США из Европы. Речь идет об иностранцах, которые живут в Шенгенской зоне либо посещали ее в последние две недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3181444
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, а шо случилося? Пару дней назад оно рассказывало шо ничего страшного, с короновирусом можно ходить на работу и даже к врачам не нужно обращаться. А один пламенный трампоид мне доказывал его полную правоту.
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а тим часом ...
В Германии из-за коронавируса допускают национализацию предприятий
Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", - отметил министр.

По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.

"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", - цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364858-v_germanii_iz-za_koronavirusa_dopuskajut_natsionalizatsiju_predprijatij

А "НАШИМ" ВИБЛЯДКАМ ГОЛОВНЕ ПРОДАТИ ...ВСЕ ПРОДАТИ ...І ЗЕМЛЮ ТАКОЖ
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Знакомый только позвонил, он видел, как в Брно упала женщина, ей пытались помочь встать 3 человека. А сейчас по новостям в Брно сообщили, что у упавшей в центре женщины тест на коронавирус положительный
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патякають дурники як ти.
Президент говорить дiло
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Сьома, спакуха! Він говорить діло і руки в нього не малі. Все пучком.
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This Man is our President- and a good one.
We all should and will stand with him.
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Really? "We all should"? Don't tell me what to do and I won't tell you where to go...
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)
Во время , подобное этому, граждане страны обычно стоят плечом к плечу , так как цель у них одна.
Независимо от их убеждений и предпочтений.
Эпидемия не выбирает)))
я видел и таких, как ты.
Жизнь их очень быстро ставит на место.
Которое они заслуживают.
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Ой, а шо случилося? Пару дней назад оно рассказывало шо ничего страшного, с короновирусом можно ходить на работу и даже к врачам не нужно обращаться. А один пламенный трампоид мне доказывал его полную правоту.
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Включилась машина колоссальной мощности- равной которой нет
Это правительство моей страны.
Тебе не понять, ты гость тут до сих пор.
Им и останешься пожизненно.
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пане-товаришу, вы когдато бились тут головой об пол, что Трамп никогда не станет президентом, что стену -не построят, что эконимика рухнет, что его прогонят))))
Нет))
Все точно наоборот.
Все.
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So, when exactly Trump was right? Now, or couple of day ago, when he said that coronavirus ain't nothing to worry about?
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)
Получше твоего)
Просто предпочитаю говорить с людьми на их языке.
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Well, we speak English in this country. So, you've been here since the 90-s, and you haven't learned English yet. Between us two - who's a guest here? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 6338
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Maxim Ak-Murza, що б він не сказав, є люди які будуть за нього дупу рвати - правий він чи ні. Я з тобою згоден на 100%.
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Він Президент США.
А дупи рвуться на рашкє.
Скажи?

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ОК,
Это поправимо.
Я пережил тут много чего с 1990.
Сейчас время покупать.
И .как мне сказал в свое время один дедуля, есть три вещи, на которых деляются деньги всегда- лечить , кормить и хоронить.
Делайте выводы.
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лол. мне напомнило старый спагетти-вестерн - приезжает Иствуд в городок - а там сразу у гробовщика из грустного таблет становится радостным.
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))
Из линона можно сделать лимонад))
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А ещё забыл сказать дедуля,...Земля не шарик не растянешь ,лучшие вложение в землю..Строить будут всегда...
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в понедельник утром на NYSE будет кабздец
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Can you define a "stupid move" for me, please? I have to come to work 2 days a week, is that stupid, considering I am a New Yorker who is forced to use mass transit? Also, why did you switch to English, what was the point of that "move"?
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Паника.
Глупее ничего быть не может.
Я и моя жена тоже в Нью Йорке.
И тоже работяем, всю неделю
Моя компания on Staten Island, ее- на Atlantic Ave.Метро, автобус естественно.
Английский- для маленького контроля, попадаются тут всякие.
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В вашем лепрозории нужны надзиратели.
Иначе разнесете заразу
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Не те, щоб я збирався панікувати, але тут буде цирк на дроті - це факт. Цікаво, чи мій "улюблений" мер відмінить прибирання вулиць і оплату за парковку на вулицях.
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Буде цирк 100%
Я вже жив тут з дробовиком пiд матрасом
Цей йо..утий мер не вiдмiнить нiчого
Грошi на паразитiв понад усе
Ви не з Вiнничини?
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Хоть про мера наші думки збігаються.

З Полтавщини.
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после вчерашней просадки. Смотри фишку - вчера сливалось золото - просело в цене. Почему? Держатели драгметаллов скидывали его на вывод в кеш или тормоз падающих активов с последующим выкупом, опять вливанием и - снова по кругу. Сейчас оно опять пошло немного в рост. Вангую - в понедельник будет опа.
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У меня есть что делать в понедельник)
Маркет- не мое)
Я простой человек)
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Знакомый только позвонил, он видел, как в Брно упала женщина, ей пытались помочь встать 3 человека. А сейчас по новостям в Брно сообщили, что у упавшей в центре женщины тест на коронавирус положительный
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а в Украине выделили 100млн грн. сколько это хоть в баксах сейчас?
вот что не говори реально клоуны))
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сейчас пх)))
а вот сколько будет в понедельник)))
и 50 может быть и 100500...
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а тим часом ...
В Германии из-за коронавируса допускают национализацию предприятий
Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", - отметил министр.

По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.

"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", - цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364858-v_germanii_iz-za_koronavirusa_dopuskajut_natsionalizatsiju_predprijatij

А "НАШИМ" ********* ГОЛОВНЕ ПРОДАТИ ...ВСЕ ПРОДАТИ ...І ЗЕМЛЮ ТАКОЖ
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Um die Wirtschaft in der Coronavirus-Krise zu unterstützen, zieht Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch staatliche Beteiligungen an wichtigen Firmen in Betracht. Trotz aller Finanzhilfen soll am Ende die "Schwarze Null" stehen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schließt in der Coronavirus-Krise die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen nicht aus. Er habe in seiner Industriestrategie diese Möglichkeit bereits genannt, etwa wenn es um Firmen aus hochsensiblen Bereichen gehe, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

читай на Дзеркалі (Der Spiegel)
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В Германии никогда не было капмтализма в полной мере.
Социализм с кучей паразитьв на велфере.
Не удивительно.
Но это им не поможет.
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Ты прав. Надо бы национализировать Рошен, Богдан, ЛенКузню, пятый канал, прямой канал...
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все обл енерго химзаводы ферросплавный теплогенерацию и "зелёное" ахметовское дерьмо просто закрыть веревских с ******** покормить землёй которую они хотят своровать ...тут дел непочатый край ...ах да за московских попов не забыть сделать им земельний податок ...по лярду баксов в год на каждую окупированую Лавру ...
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А на каком ещё ж? ...но я ж тебе кратко перевёл: Брэшуть! *)

На Антикоре и на Цензоре вдогонку... -- уже не первый раз.
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Вот полность текст Альтмайера.
https://www.n-tv.de/politik/Regierung-sagt-Kredite-ohne-Begrenzung-zu-article21639100.html
-- хто найдёт там хоть раз слово "национализация" -- тому премию дадут...*)
Там про другое: В связи с тяжёлой ситуацией и возможными финансовыми затруднениями, имеется: "Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft angesichts des Corona-Schocks leisten"
Программа по стабилизации экономики перед лицом Корона-вируса.
Снижение цен на энергоносители, налоговые скидки, кредитные возможности. ...и т. п. ...
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...та, невошто... -- "не читайте советских газет"...*)
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пля, ну там же про поддержку бизнеса. Я уже много писал, что упорпотые дятлы что-то выдумывают в своей тыкве, в надежде что никто не полезет искать пруфы. Дебилы.
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и тока на расейке никакого короновируса Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 5659.там ампиратора делают.
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Нефть то как раз будет. Только нах никому не нужная
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азия тарится по супер цене от кацапа
скоро в банки 3х литровые начнет заливать
биржа вся в ****))
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Тут интересный момент. Скоро жижа от рассеюшки никому нах не будет всраться. Вопрос - где хранить? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 7548 Я уж молчу про - а куда сбывать?
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ну опять ты врешь, кацап. Ну открой ты гугол, почитай новости.
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шо,не пойдешь 22 апреля на референдум? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 2072
апалитично рассуждаешь,слюший
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чукча, 22 апреля - это ваш московий праздник - у иссохшего трупа подле зиккурата стоять в мацкве. но ты, опять же выборочно читаешь - я сказал - ты врешь, ты загугли - есть коронавирус в рашке.
У вас там шоры в конюшне для оленей надевают?
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я тебе уже писал,москлыку...ты безнадежен Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 5476.терпи уже до гробовой доски
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ты пейсал что не пойдешь? Кацапчик, так тебя кадрыровцы на бутыль сразу! Ты смелый что ли? Или подготовленный? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 4515
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Когда люди начнут на улице падать, посмотрим, что начнут петь...
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Меня мучают смутные сомнения. Почему в Китае при огромной плотности населения число заболевших относительно не большое? Почему после обвала акций китайских предприятий собствениками которых являлись США, Китай за бесценок их начал скупать. Теперь китайскими фирмами стали владеть китайцы.
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Почему после обвала акций китайских предприятий собствениками которых являлись США, Китай за бесценок их начал скупать. Теперь китайскими фирмами стали владеть китайцы.

МОжно пруф на это?
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тебе на биржу дать пруф???
прошлая неделя вся азиатская
ВСЯ!!!
если бы не чайники - $ лежальы уже ниже плинтусе
а так откупили свое по дисконту в 40-50%
по подсчетам s@p прихват в 20трилов$ примерно
+ нефтишка с дисконтом
китаези - просто окрепли до немогу доху...
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Я сводки видел. Мне другое интересно - я повторю вопрос - Почему после обвала акций китайских предприятий собствениками которых являлись США, Китай за бесценок их начал скупать. Теперь китайскими фирмами стали владеть китайцы.
МОжно пруф на это?
Хеджирование c последующим выкупом акций? это убьет инвесторов потенциальных, уд молчу про действующих.
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Между тем Дональд Трамп контактировал с носителем коронавируса. У пресс-секретаря президента Бразилии обнаружили COVID19. В прошлую субботу он был на приеме в имении Трампа. Однако президент США до сих пор отказывается пройти тест на коронавирус.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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шоу продолжается, интересно, какая конечная цель всей этой херни, быстрей всего усиление таможенного контроля оборудованием или какиминибудь сканерами
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Шоу? Ой дурааак... Богуцкая тебе не родственница?
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Ви це зараз серйозно?
Це якась конспірологія найнижчої категорії, не знаю навіть на кого розрахована.
Якщо на секунду уявити, що це правда... То ілюмінати чи інші жидорептилоїди, котрі усе оце затівають, повні ідіоти. Бо шоу "глобальна ґепідемія" для посилення митного контролю сканерами (і нахріна?) - це еталонне "гора народила мишу".
Приблизно як припустити, що Чорнобиль або Фукусіму влаштували, щоб продавати більше препаратів йоду
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для того що би показати фокус глядачів треба відволікти якоюсь херньою... херню нам вже показали, треба чекати фокуса, я не знаю що це, але фокус буде.
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Якщо так, то фокус має бути НАБАГАТО серйозніший, ніж нові сканери на митниці (начебто хтось там у "закулисе" серйозно переймається, щоб пересічний громадянин якогось ай-яй-яй не провіз крізь кордон...)
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Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 5 ч

#ИНСАЙД
Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения.
В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
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и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.

притянуто за уши. Про ЧС возможно - но подводить К к этому. какие порохоботы упоротые - никакого креатива. Хотя нет , вру - есть креатив - вы так смешите Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 4171
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А почему Фотография Трампа в теме с таким уклоном? Он причёску поправляет или усрался?
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To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of ********,
And by opposing end them? To die: to sleep..
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Жители Украинских Санжар оказались самые умные = Они пытались сделать карантин для себя раньше чем Европа и США и Украинская власть .
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Нужно нецивилизованным европейским варварам показать пример Санжар!
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Так такие ситуации уже были и в Европе и в США . Это нормально .Как показало время ,жители Санжар Молодцы .
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Карантин в Украине: Кабмин сможет проводить заседания в онлайн-режиме ...нужно только марлю смачивать через каждый час в растворе белизны и потом встряхнув ,вешать на монитор.
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Твою ж..., как удобно сделал, запрет собираться больше пяти и никто не помешает Украину сдать *****, а землю продать по дешовке!!! Трампа в отставку!!! Ой, я шота пирепутал Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 3641 канешна Юлю Петю в отставку!!!
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Да не звизди. Капитуляция же была в июге, июле, августе. сентябре, октябре, январе, феврале. Что, в марте точно - капитуляция и сдача *****? Вот - ТОЧНО ТОЧНО? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 568
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