EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  14596  128
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4866) COVID-19 (784)

 Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины. Также Глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3181442
 
   
 Топ комментарии
 
холуй пуйла ещё чего там вякает
 показать весь комментарий
 
А можно его за эти трое суток отправить .. ну, хоть куда-нибудь?
Но отправить так, чтобы навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Дурак чи що ?
Нам ще масового завезення вірусу не вистачало.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а поіздами та автобусами як іздили так і будуть?Чі в них вірус не переноситься?
 показать весь комментарий
 
 
никто не обратил внимание что он сказал про митинги? т.е.митинги уже тоже запрещены???
удобненько.

путин потирает руки от счастья.
 показать весь комментарий
 
 
А были бы уже в Евросоюзе, было бы как в Германии 3600 зараженных и нет запрета на передвижение. В Украине пару человек и закрывают авиасообщение. Диктатура какая то)
 показать весь комментарий
 
 
Семеро погибших на сегодня. Во всём мире 5000.
 показать весь комментарий
 
У нас уже один засранець так грався з людьми. Нагадати, чим його ігри закінчилися?!!!
 показать весь комментарий
 
 
Призываю всех граждан вернуться в Украину...

Да сейчас в Китае боле безопасно, чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто.
Во бардак-то будет. Ведь ни списков, ни адресов, ни просто количества наверняка нет - многие не стали на учет, да и нелегалов хватает. Куда и когда являться - тоже врядли сообщили и организовали. Сбегутся кучей, переругаются, заразят друг друга...
 показать весь комментарий
 
 
Эта женщина принимала активное участие в уничтожении Украины. Запомните это лицо врага.
Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито - Цензор.НЕТ 1419
 показать весь комментарий
 
 
Это не женщина, это ****. Женщина - это другое. А в остальном верно.
 показать весь комментарий
 
 
кто твоя мать? боюсь не женщина, воспитавшая такое. женщин хаять удел **********, а не мужчин.
 показать весь комментарий
 
Ты видишь в ней женщину(что вообще странно, как минимум). Я вижу в ней суку.
 показать весь комментарий
 
почему врага, потому, что она выступала против мародерища поросенко?
так абсолютное большинство украинцев - послала подальше вора и брехуна поросенко, и поросенко никогда больше не получит власть от украинцев))
на выборах 2019, любой конкурент поросенко выиграл бы, так поросенко всем надоел своей клептоманией..
то, что зеленский оказался у власти не заслуга зеленского, а антирейтинг мародерища поросенко))
 показать весь комментарий
 
Сами тупые, так хоть смотрите что умные лидеры в других странах делают! Какие накуй два дня? Всё закрыть немедленно!
 показать весь комментарий
 
 
В Польше лечение бесплатное анонсировали, а ты что предлагаешь?
 показать весь комментарий
 
 
А известный беньямин с тремя гражданствами - он иностранец или наш?
 показать весь комментарий
 
 
Ты пи*ор свали с поста Президента в течении 3-ёх суток!!!
Потом возможность безболезненного ухода будет закрыта.
 показать весь комментарий
 
 
Под соусом угрозы вируса ЗЕмрази сливают Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Да пашол ты нах***й Капитулянт ху*ев. Ты для меня не президент
 показать весь комментарий
 
 
Из 13000 просмотров только двоим дыбилам этот бред нравится!
 показать весь комментарий
 
 
З ордло лайки (Горловка 12 заражонных) вот у них есть 3 дня
 показать весь комментарий
 
Тут еще поспорить, что страшнее вирус с Запада или Орда дикарей с севера.
 показать весь комментарий
 
 
Найшли собі собі схованку за тим вірусом, нехай потвора прокоментуйте капітуляцію від єрмака
 показать весь комментарий
 
 
Что ты несёш дебилоид это же кучя зараженных ... Ведь самих туристов море а заробитчан три моря
 показать весь комментарий
 
 
зачем они в Украине? пусть сидят на своих местах, и не приносят заразу в Украину..
потому что Украина не готова к эпидемии..
зеленский этого не понимает?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх