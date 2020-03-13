 Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского.
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+40
холуй пуйла ещё чего там вякает
+25
А можно его за эти трое суток отправить .. ну, хоть куда-нибудь?
Но отправить так, чтобы навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но отправить так, чтобы навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+22
Дурак чи що ?
Нам ще масового завезення вірусу не вистачало.
Нам ще масового завезення вірусу не вистачало.
удобненько.
путин потирает руки от счастья.
Да сейчас в Китае боле безопасно, чем в Украине.
Во бардак-то будет. Ведь ни списков, ни адресов, ни просто количества наверняка нет - многие не стали на учет, да и нелегалов хватает. Куда и когда являться - тоже врядли сообщили и организовали. Сбегутся кучей, переругаются, заразят друг друга...
так абсолютное большинство украинцев - послала подальше вора и брехуна поросенко, и поросенко никогда больше не получит власть от украинцев))
на выборах 2019, любой конкурент поросенко выиграл бы, так поросенко всем надоел своей клептоманией..
то, что зеленский оказался у власти не заслуга зеленского, а антирейтинг мародерища поросенко))
Потом возможность безболезненного ухода будет закрыта.
потому что Украина не готова к эпидемии..
зеленский этого не понимает?