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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2773) Слуга народа (727) Кравчук Евгения (43)

 "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

Создание консультативного совета ничего не меняет в международно-правовом плане, но дает возможность отменить мораторий руководителей террористов на переговоры и подключить к процессу людей, которые обладают авторитетом по обе стороны линии разграничения.

Об этом написала в Фейсбуке заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", — отметила она.

Кравчук утверждает, что цель создания совета — "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Совет, по ее словам, может состоять наполовину из жителей оккупированных территорий и наполовину из тех, кто оттуда уехал.

"Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", — написала Кравчук.

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Политик напомнила, что консультации с представителями ОРДЛО по вопросу изменений в Конституцию предусмотрены Минскими соглашениями.

"Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков", — пояснила она.

"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше", — настаивает Кравчук.

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Консультативный совет, по ее словам, задуман как совещательный орган при политической подгруппе в Минске. Он будет создан 25 марта, и его решения будут иметь рекомендательный характер.

"Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", — добавила Кравчук.

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1 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Ни о каком признании ЛНР и ДНР в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть, - замглавы фракции СН Кравчук 01Ни о каком признании ЛНР и ДНР в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть, - замглавы фракции СН Кравчук 02
Ни о каком признании ЛНР и ДНР в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть, - замглавы фракции СН Кравчук 03

Источник: https://censor.net.ua/n3181441
 
 
 Топ комментарии
 
Вот почему у зеленых все так тупо. Сначала насрут три кучи , а потом нюхают.
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Подписульку свою сраную прочтите раз 200 еще! Что вы людям лапшу вешате!??
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Читаю и тошнит
Сколько можно считать украинцев ( ВСЕХ!) тем зебыдлом, что сошло с ума весной 2019?! "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5491
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петя міг краще брехати.. але і йому не повірили..
а ці якісь загалом нездари
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СОВЕТ БУДЕТ СОСТОЯТЬ НАПОЛОВИНУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОМБАБВЕ! ЭТО ЧТО К ВАМ В МИНСК НА СОВЕТ 1.5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ ПРИЕДУТ!! ВЫ УЖЕ СОВСЕМ ЗАБРЕХАЛИСЬ!! А ЕСЛИ НЕ ПРИЕДУТ А ТИПА ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТО НА КАКИХ ВЫБОРАХ ЭТОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗБИРАЛИ И КТО СЧИТАЛ ГОЛОСА?!!
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Переселенці вони абсолютно різні. Відеозапис «Громадське ТБ» в 2014 року в місті Артемівськ залишив досить неоднозначні враження. Численні громадяни -сепаратісти на відео чітко говорять, що вони голосували за окуповану фашистським кремлем бандитську резервацію «лугандонію - ДЛНР». І, не дивлячись на всі звинувачення, штампи російської пропаганди, страшні лайки і прокльони на адресу України, багато хто з них чомусь приїхали на підконтрольну Київу територію?
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівська рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка )(уйла , тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
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какие жители, кто скажет не то попадет на подвал. под видом жителей хотят легализовать террористов и агентов парашки
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Пора переходить на немецкую систему,- за каждого Украинского солдата десяток слуг народа.
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Поздно! Куча дерьма лежит посреди площади, и все её видят.
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Так а что отменять то будем?
ничего не меняет в международно-правовом плане, но дает возможность отменить мораторий руководителей террористов Источник: https://censor.net.ua/n3181441
цель создания совета - "отменить монополию руководителей марионеточных республик Источник: https://censor.net.ua/n3181441
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....эта парикмахерша читала хоть эту галиматью в кремле написанную, или тоже как и ярмак этот, в школе только букварь искурила и школу забросила?! "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4651 ..вопрос о снятии санкций с ********* стоИт, и она наблюдателем в этой, ей же развязанной войне, становится, как франция и германия, а украина с ублюдками никем не признанным, кремлем насаженными, договариваться теперь будет...бл, где они этот мусор генетический только понасобирали..да еще и в Раду завели.. "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4651...
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как это вести переговоры с представителями ордло не не с ордло?
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"Ми вважаємо, що якщо вже успадковані домовленості зобов'язують Україну з кимось консультуватися, то точно краще це робити не з ватажками бойовиків", - пояснила вона. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181441

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ви вже ***, потвори, втихаря по-напідписували з ватажками бойовиків, тепер ще й вважеєте, шо консультації будуть проходити без шнирів тих же ватажків? Офіційна "Консультативна рада" з шнирями ватажків терористів - ГЕНІАЛЬНО! Ти, ****, наївна, чи дебела?

Хто ще крім ЗЕбілів може створити орган з представників терористів, щоб на пряму не вести переговорів з самими терористами?
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Вы поверили агенту фсб? Который в том числе и вас вертел на шампуре пуйла? Вы уже столько раз сцали народу в глаза, что вам никто не верит, или вы думаете что пуйло настолько туп что б подписывать ни к чему не обязывающие бумажки?
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"Вы нас опять не так поняли", привычно уточняет гнусная зелень
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Народ Украины не должен стерпеть этого и если эти гандоны сн и все зеленские, квартал 95 и прочие антиукраинские суки не будет растерзаны на площади Украина снова надолго превратится в провинцию расейки.
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