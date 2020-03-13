 "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

Об этом написала в Фейсбуке заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", — отметила она.
Кравчук утверждает, что цель создания совета — "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Совет, по ее словам, может состоять наполовину из жителей оккупированных территорий и наполовину из тех, кто оттуда уехал.
"Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", — написала Кравчук.
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Политик напомнила, что консультации с представителями ОРДЛО по вопросу изменений в Конституцию предусмотрены Минскими соглашениями.
"Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков", — пояснила она.
"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше", — настаивает Кравчук.
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Консультативный совет, по ее словам, задуман как совещательный орган при политической подгруппе в Минске. Он будет создан 25 марта, и его решения будут иметь рекомендательный характер.
"Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", — добавила Кравчук.
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1 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.
а ці якісь загалом нездари
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівська рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка )(уйла , тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
ничего не меняет в международно-правовом плане, но дает возможность отменить мораторий руководителей террористов Источник: https://censor.net.ua/n3181441
цель создания совета - "отменить монополию руководителей марионеточных республик Источник: https://censor.net.ua/n3181441
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ви вже ***, потвори, втихаря по-напідписували з ватажками бойовиків, тепер ще й вважеєте, шо консультації будуть проходити без шнирів тих же ватажків? Офіційна "Консультативна рада" з шнирями ватажків терористів - ГЕНІАЛЬНО! Ти, ****, наївна, чи дебела?
Хто ще крім ЗЕбілів може створити орган з представників терористів, щоб на пряму не вести переговорів з самими терористами?
See new TweetsTweetStugna UA@StugnaU·9h
25 марта подписывается капитуляции Украины.
Через два месяца в июне-июле с России снимают санкции...
В Украине начинается бардак и досрочные выборы.
Медведчук - Президент Украины. А дальше нет Украины а есть 9й федеральный округ РФ.
Вуаля...
Ну что друзья проглотим?