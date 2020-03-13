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 Политика Украины, Общество
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Все про:минские соглашения (2773) Загороднюк (147) Ермак Андрей (144)

 "Если бы меня не уволили, я бы ушёл в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскритиковал новые договоренности на переговорах в Минске с представителями террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Загородюнюк отметил: "Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны.

Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня.

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3181440
 
   
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А до ЭТОГО не видел, с кем работал бок о бок?
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
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как он к зелебене в мо умудрился попасть?
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У ты какая принципиальная продажная девушка. Говорит, я бы перестала сегодня сос...ть, если бы меня сутенер не выкинул на мороз "Если бы меня не уволили, я бы ушёл в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 8454
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якби я був такий розумний - як Завгороднюк потом.. Проснувся вигнаний пыджопником.
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ага, ушел бы, как и все- к креслу приклеиваются насмерть
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А когда холуй пуйла Зеленский приказывал отводить войска с линии фронта и рашисты моментально занимали оставляемые ВСУ позиции... то где ты был тогда, почему тогда не ушёл в отставку?
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
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Тебе от зеленого гавна еще долго отмываться придется...возможно что и не отмоешься никогда..
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Все что сейчас происходит, это было ясно уже давно и только идиоты этого не видели и не понимали..
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бедняжка, так мочил пионами и гиацинтами..и тут такой нежданчик...
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Пшли вон, зелень, - не отмоетесь - мы все помним.
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у тебя же есть именное оружие офицера....

попросись на прием и застрели предателя.....
До этого и Золотое не замечал и сдачу позиций рашистам...., и гибель из за этого воинов ВСУ...
Жалкое ЧМО....
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Не потрібно було беніного клована підтримувати рік тому, - і не двелось би робити такі демарші.
А ми попереджали.... Ми кричали, що ***** суне на Україну, і не тільки на фронті...

А ви - навіть чути не хотіли.
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На удивление оказался приличным человеком. В итоге никто плохого слова о нём не скажет.
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