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 Политика Украины, Общество
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Все про:минские соглашения (2773) Загороднюк (147) Ермак Андрей (144)

 "Если бы меня не уволили, я бы ушел в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскритиковал новые договоренности на переговорах в Минске с представителями террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Загородюнюк отметил: "Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны.

Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня.

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3181440
 
   
 Топ комментарии
 
А до ЭТОГО не видел, с кем работал бок о бок?
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
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А когда холуй пуйла Зеленский приказывал отводить войска с линии фронта и рашисты моментально занимали оставляемые ВСУ позиции... то где ты был тогда, почему тогда не ушёл в отставку?
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
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А до ЭТОГО не видел, с кем работал бок о бок?
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
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А вам відразу потоптатись?
А як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
Так, людина відкрито сказала, що думала. Респект.
Чи вам неприємно, що він «прєдал русскій мір» ?
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Каким боком ко мне рюзький мир?
А человек ОБЯЗАН думать , прежде, чем принимать решения о том , в какой команде работаешь! Он ЭТО выбрал сам. Тепеть дает "заднюю"
Отвечать за приход к власти зекоманды не мне, уж простите, с д*рьмом не контактирую - брезгливость, знаете ли
А еще на форуме вы либо новичок, либо ботик "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8570
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як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
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Вопрос не ко мне
Вы голосовали против? Вам и думать . Моя совесть чиста
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Сказки расскажете кому-нибудь другому
Повторяю - или бот, или "новичок" ( т.е. ядик.., но не смертельный . Мы - украинцы - справимся))
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Поздно с@ка пить боржоми и лепить тупые отмазки. Он вывалялся в зеленых фекалиях по самое нихочу, вовек теперь не отмоется.
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Они прозревают наутро после увольнения. "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 3049
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как он к зелебене в мо умудрился попасть?
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А чому Ви вважаєте, що там всі антиукраїнських настроїв?
Упороті, то з команди Бойко-Вілкула.
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Папа -- нефтегазовый магнат. Которому при этой власти просто поперло.
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У ты какая принципиальная продажная девушка. Говорит, я бы перестала сегодня сос...ть, если бы меня сутенер не выкинул на мороз "Если бы меня не уволили, я бы ушёл в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 8454
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якби я був такий розумний - як Завгороднюк потом.. Проснувся вигнаний пыджопником.
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ага, ушел бы, как и все- к креслу приклеиваются насмерть
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А когда холуй пуйла Зеленский приказывал отводить войска с линии фронта и рашисты моментально занимали оставляемые ВСУ позиции... то где ты был тогда, почему тогда не ушёл в отставку?
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
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Тебе от зеленого гавна еще долго отмываться придется...возможно что и не отмоешься никогда..
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Все что сейчас происходит, это было ясно уже давно и только идиоты этого не видели и не понимали..
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бедняжка, так мочил пионами и гиацинтами..и тут такой нежданчик...
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Пшли вон, зелень, - не отмоетесь - мы все помним.
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у тебя же есть именное оружие офицера....

попросись на прием и застрели предателя.....
До этого и Золотое не замечал и сдачу позиций рашистам...., и гибель из за этого воинов ВСУ...
Жалкое ЧМО....
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Загороднюк не только не офицер, но даже вообще и в армии не служил, чистый ботаник. Так что никакого оружия у него нет, да и стрелять он, скорее всего, не умеет.
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Не потрібно було беніного клована підтримувати рік тому, - і не двелось би робити такі демарші.
А ми попереджали.... Ми кричали, що ***** суне на Україну, і не тільки на фронті...

А ви - навіть чути не хотіли.
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На удивление оказался приличным человеком. В итоге никто плохого слова о нём не скажет.
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Да как не скажет. ********* уже вылили на него цистерну говна.
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Еще скажи, что министр обороны не ответственен за отвод войск и сдачу наших позиций, зебил.
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Ну вот видишь, ********, ты очередное подтверждение моих слов.
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Да зебил, ты еще тупее чем я думал, пень пнем. Ну почти как столица Камбоджи - Пномпень "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 4468
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Поки що, над цим працює лахта, ********* і хохломанкурти.
А порохоботи схвалюють його слова.
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Почитай прямо тут на гілці, як вони "схвалюють" його слова.
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Окрім себе, більше порохоботів тут не бачу.
Поки що, бачу тут лахту, ********** і хохломанкурта.
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Чувак, ти переплутав оптику, з зоологією.

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Особь (не могу назвать его Президентом Украины), сказал-"Если они думают, что могут стрелять в украинских солдат, то они ошибаются". И, на следующий день подписал, по сути, акт капитуляции...
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Ну все правильно сказал, после капитуляции стрелять уже нет смысла. Просто кто-то его неправильно понял.
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Депутати "просят Зєлєнскаго". Просять, Карл! Це при тому, що модель у нас парламентсько!!!! - президентська! А народу просити не потрібно. Бо влада - лише вибрані и часові менеджери. До того ж - погані. А що робить власник фірми, коли менеджер поганий? Правильно, жене в шию! А при неннсених збитках ще й вибиває компенсацію з горе-менеджера.
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Да-а-а! Тяжело плыть в серной кислоте! А, кстати, чего притих рояльный паганини? Кокс, бухло, мудень никогда до добра не доводили! Паря, пора очнуться, а не то поганой метлой народ выметет со всей the нечистью! И оберполицай не поможет!
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Войска нужно отводить под верховну раду и методично отстреливать этих служанок- минетчиц.
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агресія... Вони б... Сцять назвати Війну, Війною...
Що бувші, що діючі... Всі одинакові.
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А сколько нужно говорить,6лет разгаворов и что изменилось?Может пора по примеру Эрдогана поговорить?
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Кодлан Коломойского заражает людей вирусом жадности, потери совести и украинофобства.
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Если бы я не готовился по скромному к своей 67 паске--то вчера бы вспомнил как с молоком 17 паску наяривал и с молочком! Бабушка с ведро размером пекла, изюму сыпала 1 кг на каждую! Загороди огород---загороднюк, а то жуки колорадские в +опу заскочут!
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если бы тебя уважала армия. ты бы мог развернуть ее против зеленого чмо. а так, сиди и не ...изди
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если бы на груше росли яблоки, то ето была бы вишня в варениках...
а вообще вас, зелень нужно метелить всегда и везде, но не до смерти,
бо вам еще до суду и на парашу....
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Яка віра до зебіла. Звідки в зе-команді порядні люди ? зе-команда це якась філія ОПЗЖ
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Что зеблики, жаренным запахло? Запах горящих шин Бубочка еще не нюхал? Ну ничего, все в переди.
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Скоро как и ЗЕК сбежит этот продажный кремлёвский ...резидент ЗЕбил капитулянт в паРашу. Станет там на довольствие верного кремлю Иуды получая кровавые кремлёвские сребреники.
И может ему в благодарность ещё предоставят должность главного клоуна при дворе фашиста )(уйла.
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