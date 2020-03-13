 "Если бы меня не уволили, я бы ушел в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Загородюнюк отметил: "Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны.
Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня.
11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.
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Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
А як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
Так, людина відкрито сказала, що думала. Респект.
Чи вам неприємно, що він «прєдал русскій мір» ?
А человек ОБЯЗАН думать , прежде, чем принимать решения о том , в какой команде работаешь! Он ЭТО выбрал сам. Тепеть дает "заднюю"
Отвечать за приход к власти зекоманды не мне, уж простите, с д*рьмом не контактирую - брезгливость, знаете ли
А еще на форуме вы либо новичок, либо ботик
Вы голосовали против? Вам и думать . Моя совесть чиста
А ви - ні.
Повторяю - или бот, или "новичок" ( т.е. ядик.., но не смертельный . Мы - украинцы - справимся))
Упороті, то з команди Бойко-Вілкула.
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
попросись на прием и застрели предателя.....
До этого и Золотое не замечал и сдачу позиций рашистам...., и гибель из за этого воинов ВСУ...
Жалкое ЧМО....
А ми попереджали.... Ми кричали, що ***** суне на Україну, і не тільки на фронті...
А ви - навіть чути не хотіли.
А порохоботи схвалюють його слова.
Поки що, бачу тут лахту, ********** і хохломанкурта.
Що бувші, що діючі... Всі одинакові.
а вообще вас, зелень нужно метелить всегда и везде, но не до смерти,
бо вам еще до суду и на парашу....
И может ему в благодарность ещё предоставят должность главного клоуна при дворе фашиста )(уйла.