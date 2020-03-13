 "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине

Своими размышлениями она поделилась в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, т.к. можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!" — написала Богуцкая.
Вскоре она добавила еще один пост о неожиданных последствиях карантина.
"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" — вопрошает депутат.
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дебилылюди.
Могу ошибаться в персонификации персонажа, но..
эта ведь тоже дура. Или просто дура. А какаяразница?
-- Ты меня любишь?
-- Люблю!
-- Ты меня хочешь?
-- Хочу!
-- Ну где же эти долбаные пчёлы!?
Многие психиатр теряют здоровье в профессии.
По поводу животного сверху. Так рисовали марсиан в фантастических книгах. Не думал, что такое бывает в реальности.
Ошибся....
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
...
Природі потрібен Хома Розумний, а соціум продукує ось таких ТП.
Коли їх число переходить критичну позначку, Природа бере функції відбору в свої руки.
Зараз це коронавірус.
все на рот и на озвучку - нормальная слугиня....
а партия слуг народа слугам партии бесплатные вибраторы не хочет закупить?
може приглохнут на время подслуги слуг?
хто про шо!
ето же просто неприлично!
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