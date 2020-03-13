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 "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине

"Слуга народа" Елизавета Богуцкая, педиатр по образованию, рассуждает о введении карантина в связи с пандемией коронавируса.

Своими размышлениями она поделилась в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, т.к. можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!" — написала Богуцкая.

Вскоре она добавила еще один пост о неожиданных последствиях карантина.

"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" — вопрошает депутат.

Читайте также: Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр? - депутат от СН Богуцкая о карантине 01
Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр? - депутат от СН Богуцкая о карантине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181438
 
 
 Топ комментарии
 
Пока не было фейсбука, только семья знала у кого с мозгами не всё в порядке, а сейчас вся страна.
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Не они реально поехавшие.. Это ж прлный ПЗДЦ
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кому шо болыть...этой-сперматозоиды "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 7988
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народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс.Источник: https://censor.net.ua/n31 "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 1315
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Пока не было фейсбука, только семья знала у кого с мозгами не всё в порядке, а сейчас вся страна.
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👏👏👏👏👏. У тої Лізки курячі мізки. Курка навіть з дипломом лікаря залишиться куркою.
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У нее в дипломе, в слове психиатр потерялись последние 4 буквы. Или это последствия наезда на пешехода со смертельным исходом.
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Богуцкая-это и есть короновирус...зеленый...
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курві члена захотілось після бані "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 6408
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У мадам академические познания о том, откуда берутся дебилы люди.
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Не они реально поехавшие.. Это ж прлный ПЗДЦ
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Это случайно не та, что ожидала переворота от Пороха в декабре 19?
Могу ошибаться в персонификации персонажа, но..
эта ведь тоже дура. Или просто дура. А какаяразница?
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но если дурак осознает, что он дурак, он может долго и вполне пристойно жить
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Когда ты умер тебе пофиг, просто остальным хреново. То же самое и когда ты дибил (с) эт про них
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Просто бред. От этого персонажа что-то другое слышно крайне редко.
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хто куда хоче, а ця курва - нафуй сісти "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин - Цензор.НЕТ 787 Тоді їй до Ківи
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Наверно, судя по ее высеру, под каким то ректором мед вуза побывала и тот, решил ее дипломом наградить..
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Вроде как психиатр по специальности............. была.......... очевидно профессия наложила слишком большой отпечаток.
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Це обиччя Зе-леної влади...Вам це до вподоби? Їж..Те...паскуди))
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Стят напротив два цветочка...
-- Ты меня любишь?
-- Люблю!
-- Ты меня хочешь?
-- Хочу!
-- Ну где же эти долбаные пчёлы!?
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Она психиатр, а не педиатр.)
Многие психиатр теряют здоровье в профессии.
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Я би Богуцька хотіла бути лікарем, то вона би не зрадила клятву Гіппократа.
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Уровень интеллигентности этой мадам зашкаливает. Судя по публичности высказываний, ей огромно не хватает этого самого секса.
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У неё ВДЧ. Вирус "тут было другое слово на "дол" начинается, на "ма" заканчивается" человека. К сожалению не лечится и не заканчивается летальным исходом.
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Походу зарплату слугам коксом выдали...
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Зеленский обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
По поводу животного сверху. Так рисовали марсиан в фантастических книгах. Не думал, что такое бывает в реальности.
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я думал о прошлом ее заявлении, что Богуцкая окончательно *****ась..., и хуже уже быть не может...
Ошибся....
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Аплодуємо тим, хто привів до влади СН.
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У зеленых по ходу вместо дна космическая чёрная дыра.
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!


что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-

https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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Сперматозоїди з переляку вмирають поруч з Богуцькою.
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Итересно, зачем Лизины озабоченные частные рассуждения здесь?
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Чтобы остатками мозгов зебилы поняли, за кого они проголосовали и во что вляпались.
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Господи, какая же она тупая оФца! "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 3472 И это считается одна из самых умных из них! "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 6808
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Откуда появится ум, если здравый смысл соблюдает непреодолимую дистанцию от этой .бнутой?
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Принципи відбору соціуму, не співпадають з принципом відбору Природи.
Природі потрібен Хома Розумний, а соціум продукує ось таких ТП.
Коли їх число переходить критичну позначку, Природа бере функції відбору в свої руки.
Зараз це коронавірус.
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Не даром она пошла в депутаты, там каждый первый упоротый, а вот такого упоротого врача, я бы обходил десятой дорогой.
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Эта чмориха теперь врет, что она педиатр... психиатром и декоратором это ************ уже была)
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Пришлось перечитать дважды. Первый раз подумалось, что зрение подводит.
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Истина в народной мудрости: "Какой поп, такои и приход".
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у тетки явно проблемы на между ног - оттуда из под них
все на рот и на озвучку - нормальная слугиня....

а партия слуг народа слугам партии бесплатные вибраторы не хочет закупить?
може приглохнут на время подслуги слуг?
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То что это самая больная тема у СН вначале демонстрировали депутаты : кто насиловал, кто рукоблудил, а кто и заказывал. Да и главную заботу о людях временно изолированых от семей СН (по своим меркам) проявили передачей презервативов. А как иначе без изделия #1 можно 2 недели продержаться?! Так чему мы удивляемся навалившимся проблесам, если нисшие инстинкты полностью блокируют разум избраных?
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Богуцкая,Лизочка! Это же и есть "коронаробесие",ты же всё ранее уже высказала,не так ли?!
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Типичный представитель зеленого стада...тупая как пробка...
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Надеюсь эту идиотку таки достанет коронавирус и доставит прямиком в ад вместе с остальными клоунами.
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Она в "слугах" пользуется уважением. У них только Трускавец,за спиной а эта дама их на счет размножения сперматозоидов может просветить. А вообще,без дураков,скучно..
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То есть после нашумевшего хита "Аваков и путч" , сделавшего ее гвиздой, можно нести абсолютную хрень , в виде набора случайных слов, и нарид будет аплодировать, повторяя за ней шевеля губами? На это расчёт??
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Да, к такой красуне я бы и на 10 метров не подошел.А то мэтр. Размечталась.
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Богдан же это писал. Что среди них есть и люди с отклонениями в психике.
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оказывается слуги народа размножаются при высокой температуре в бане под водочку, с расстояния не менее метра.
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Це вона сказанула шоб відволікти увагу українців від державної зради зеленського і його проросійських друзів... Це ж треба так не любити україну, її людей і при цьому заробляти в Україні і на українцях шалені гроші... Всі знають що правильна назва партії "слуга народу" звучить як "Слуги уродів". Люди все бачать...
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Якщо вибори і другому турі Зе і Петро Порошенко, то за кого проголосують зебіли?
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...ну допустим не метр, а где-то 75 см, ежели учесть длину передающего устройства ... природного изготовления "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин - Цензор.НЕТ 5455
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Эта дура настолько дура, шо не в состоянии понять насколько она дура...Где обещанный путч, курва руснявая????
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усы сбрила бы хотя бы, а уже потом о сперматазоидах...

ето же просто неприлично!
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Если в голове вместо нейронов сперматозоиды , значит это голова Лизы Богуцкой . Закон природы . !! "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин - Цензор.НЕТ 9884 .
"Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин - Цензор.НЕТ 5003.
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********** пожалел что одна женщина умерла от коронавируса это ****** что называется пряма мова "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин - Цензор.НЕТ 2229
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Оно то баба---чуть не комильфо конечно. Но с таким клювом и фэйсо-тейблом ударять по сперматозоидам конечно обьяснимо. Видать эти спермаки только и снятся. Окружают, в плен берут озабоченую, а потом как начнут, как начнуть пытать---дальше не стану. Фентези зашкаливает. Не стану будоражить ---и так короновирус всюду!
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