 В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Местные выборы и выборы мэров в Англии будут перенесены на год - до мая 2021 года - из-за эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении ВВС.
В правительстве Великобритании приняли такое решение, поскольку считают, что проводить эти выборы в мае было бы огромным риском.
По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Великобритании выросла до 798. Представители Министерства здравоохранения Великобритании заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять до 10 тыс. человек. Общее количество умерших в стране в результате коронавируса составляет 10 человек.
больше на темы про выборы не будешь ходить копрометать .чебурнет штука строгая...
Вслед за нападающим Маноло Габбьядини, о заражении которого стало известно в четверг, Covid-19 диагностировали еще у четырех футболистов и клубного врача.
выбрали внучонка....
Borislav Bereza
42 хв ·
Это просто феерично!!!
Илья Емец, Министр здравоохранения времен Януковича и Зеленского, только что на заседании профильного комитета, в эфире телеканала Рада заявил, что из-за вируса "помруть всі пенсіонери".
И эти "прогнозы", которые не имеют никакого отношения к реальности, видели и слышали граждане Украины. В том числе и эти самые пенсионеры. Да, так еще наших граждан не успокаивали. Это треш!
PS Жду, когда он скажет, что его не так поняли, а слова вырвали из контекста. Итить, задолбали они уже этим оправданием.
а ты своего серого ***** уже 20 лет терпишь.и еще подписал его пожизненно на анпиратора .азиат патамушо