 В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Местные выборы и выборы мэров в Англии будут перенесены на год - до мая 2021 года - из-за эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении ВВС.

В правительстве Великобритании приняли такое решение, поскольку считают, что проводить эти выборы в мае было бы огромным риском.

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По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Великобритании выросла до 798. Представители Министерства здравоохранения Великобритании заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять до 10 тыс. человек. Общее количество умерших в стране в результате коронавируса составляет 10 человек.