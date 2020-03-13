EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2107  34
Все про:Зеленский (4866) Кучма (1822) Климкин (2328) минские соглашения (2773) Ермак Андрей (144)

 Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин пояснил, чем грозит Украине реализация подписанных в Минске соглашений о создании "консультативного совета" с террористами. И подчеркнул, что теперь все зависит от Владимира Зеленского.

Об этом Климкин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций", — написал экс-глава МИД.

Климкин напомнил, что до сегодняшнего дня единственной легитимной властью на оккупированных территориях в юридическом поле Украины была и оставалась власть, избранная в 2010 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

"Во-вторых, проблема еще и в установлении "регламента" и четких "процедур" функционирование этой "совета", на что мы никогда не соглашались даже для ТКГ в Минске. То есть, этот "совет" становится де-факто формальным органом. В-третьих, это создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а в России отводит роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция. Кстати кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах?", — добавил он.

По мнению экс-министра, подписанные сегодня договоренности позволяют России саботировать работу Трехсторонней контактной группы, оставив реально работающим только общий с террористами "совет". Германия и Франция вряд ли будут возражать против этого, предположил Климкин.

"Значит ли это, что теперь все пойдет исключительно по российскому сценарию? Этот вопрос на самом деле ключевой и зависит от Владимира Зеленского. Достижение договоренностей это одно, а их выполнение - другое. Договоренности и их выполнение - две, как говорят в Одессе, большие разницы", — подытожил Климкин.

Также на Цензор.НЕТ: Уже 29 депутатов от "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, - нардеп от "СН" Гурин

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах 01Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181435
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего не поменялось в лучшую сторону с 2014. Только теперь вообще стало непонятно, за что умирали тысячи солдат. Просто вишенка на торте неспособности украинцев создать своё государство. Такого позорного слива история не знала.
 показать весь комментарий
 
 
этих гандонов выбирали не украинцы,а потомки кацапни завезенной сюда за последние 100лет и более
 показать весь комментарий
 
 
Тогда какого хрена украинцы нос в землю зарыли.Пусть депутаты выводят людей на майдан.
 показать весь комментарий
 
ещё один урюпинец из-под прокси. держи на рюмку стекломоя.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, петушара, я то как раз действующий военный, в отличии от петухов типа тебя.
 показать весь комментарий
 
И по пачпорту ты Наполеон Бонапарт? Верю, верю, каждому твоему слову, лахта! Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 4561
 показать весь комментарий
 
И пока мы несём сдлужбу в Донецкой и Луганской областях, вы, недодёлки тупорылые умудлрились просто просрать всё тылу, уставшие от войны дебилоиды.
 показать весь комментарий
 
 
Все просто:
Подписывая это ДЕРЬМО, мы признаем Рашку ПОСРЕДНИКОМ в "переговорах" на равне с Германией и Францией!
А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!
...
ВСЕ КАК ХОЧЕТ РАШКА!

 показать весь комментарий
 
 
Увы, всё намного хуже. Из стороны конфликта кацапы превращаются в наблюдателя.
 показать весь комментарий
 
И суд в Гааге говорит - при чём тут россия и *****? У вас внутренний конфликт.
 показать весь комментарий
 
"Должен вам сказать, товарищи, по совести, что я не заслужил доброй половины тех похвал, которые здесь раздавались по моему адресу. Всё это пустяки, товарищи, и абсолютно ненужное преувеличение".
И. В. Сталин
 показать весь комментарий
 
Все буде залежати від українців. Дозволимо зеленському і його банді віддати україні в рабство до російських окупантів чи ні?
 показать весь комментарий
 
 
Не за тим беня моніку поставив щоб Україна виграла.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы не знали, что Порох подписывал Минские договоренности совсем не для того, чтобы их выполнять

Зебилы....
 показать весь комментарий
 
 
Только чмо подзаборное может позволить себе "подписать и не выполнять", ну и еще РФ конечно.
Современное, суверенное, правовое, демократическое государство и его представители должны отвечать за свои слова, обязательства, подписи.
Но в чем-то вы правы - Порошенко никак не соответствует выше перечисленным критериям.
 показать весь комментарий
 
Хватит что нас минскими соглашениями связали по рукам и ногам А подписанное ермаком это удавка на шею
 показать весь комментарий
 
 
Если Украина начнёт договариваться с Россией, посредством ОРДЛО, то причём тут Германия и Франция?
 показать весь комментарий
 
 
Россия с Украиной ни о чём договариваться не будет. Украина сама пришла просить, хватило пяти лет и запал незалежности пропал.
 показать весь комментарий
 
ну кому может быть интересно наше положение в международных судах, а тем более будущее страны... временщикам, которые пришли в политику не надолго и вернутся обратно в бизнес, когда закончится это веселое приключение...и которым интересны только рейтинги и то, как они выглядят в новом галстуке и на каблуках...
 показать весь комментарий
 
 
....И подчеркнул, что теперь все зависит от Владимира Зеленского... - нихрена от него не зависит!..... управляемая кукла без харизмы и характера......
 показать весь комментарий
 
 
По словам Ермака, в настоящее время разрабатывается механизм отбора в Консультативный совет представителей самопровозглашенных республик. Со своей стороны Украина планирует выбрать «патриотически настроенных специалистов», которые являются авторитетами в стране и в мире.
 показать весь комментарий
 


Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky12 мар.

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07.19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
 показать весь комментарий
 
 
Кучма і зє влада перейшли червоні лінії, вони думають що безсмертні?
 показать весь комментарий
 
Ну, да вашими домовленостями та формулами ці виродки зараз прикриваються, коли зраджують державу, а наступники продажні, будуть зрадами цих прикриватися, коли кидатимуть в лапи орди черговий раз Україну. Всі ви гниди починаючи від кравчука і закінчуючи цими що зараз. І тому всі заслуговуєте на жорстоку кару!
 показать весь комментарий
 
Хочу обратится к 73% Наголосовали? Вы тупые недоноски, не имеете больше права трепать языком, ибо вас всех предупреждали! Говорили зарание. Но вы слали всех кто вам это говорил НАХ. Наслаждайтесь, недоноски.
 показать весь комментарий
 
Клімкін, котроґо вся доапрельска зрада називала кацапським бо жінка - виявився патріотом...
зелення - кацапнею .... Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 238
 показать весь комментарий
 
Использовали эпидемию коронавируса для достижения своих грязных целей. Только они упустили один момент - Того кому ежедневно грозит пуля не испугать и не удержать каким то там коронавирусом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх