 Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах

Об этом Климкин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций", — написал экс-глава МИД.

Климкин напомнил, что до сегодняшнего дня единственной легитимной властью на оккупированных территориях в юридическом поле Украины была и оставалась власть, избранная в 2010 году.

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"Во-вторых, проблема еще и в установлении "регламента" и четких "процедур" функционирование этой "совета", на что мы никогда не соглашались даже для ТКГ в Минске. То есть, этот "совет" становится де-факто формальным органом. В-третьих, это создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а в России отводит роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция. Кстати кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах?", — добавил он.

По мнению экс-министра, подписанные сегодня договоренности позволяют России саботировать работу Трехсторонней контактной группы, оставив реально работающим только общий с террористами "совет". Германия и Франция вряд ли будут возражать против этого, предположил Климкин.

"Значит ли это, что теперь все пойдет исключительно по российскому сценарию? Этот вопрос на самом деле ключевой и зависит от Владимира Зеленского. Достижение договоренностей это одно, а их выполнение - другое. Договоренности и их выполнение - две, как говорят в Одессе, большие разницы", — подытожил Климкин.

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

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