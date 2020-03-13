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 Общество, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (402) чрезвычайное положение (127) COVID-19 (784) Осачук Сергей (5)

 В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОГА Сергея Осачука, опубликованном в Фейсбуке ОГА.

Черновицкая облапсть стала первой, гда был дигностирован коронавирус. По состоянию на 13 марта у 2 человек этот диагноз подтвержден, а еще 8 госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт: введен контроль на вход и выход людей из города, - глава РГА Пулковский

Источник: https://censor.net.ua/n3181434
 
 
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Давай чесно был свыня были санкции Донбасс и Крым вернул?
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13 марта 2020 18:59

Микель Артета: "Чувствую себя намного лучше. Правильно, что приостановили матчи"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя намного лучше.

Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого - единственная важная вещь прямо сейчас.
Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим.
Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Еще раз спасибо», - написал Артета в инстаграме.

Источник:
Sports.ru#Артета#Арсенал#Коронавирус
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бюрократична срань В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1261 а люди тижнями на результати тестів чекають..... де експрес тести?
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Если АД и существует то он находится на планете Земля.
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Такого рода болезни, это классический способ матушки природы очистится от смертельной болезни, которой люди и являются. К примеру - Трипольская цивилизация была уничтожена болезнями.
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Чёт он меня не убедил. Какая задача этого ЧП? Или его плавно собираются сделать вечным? В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6675
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