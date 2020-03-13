 В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОГА Сергея Осачука, опубликованном в Фейсбуке ОГА.
Черновицкая облапсть стала первой, гда был дигностирован коронавирус. По состоянию на 13 марта у 2 человек этот диагноз подтвержден, а еще 8 госпитализированы с подозрением на COVID-19.
Микель Артета: "Чувствую себя намного лучше. Правильно, что приостановили матчи"
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя намного лучше.
Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого - единственная важная вещь прямо сейчас.
Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим.
Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Еще раз спасибо», - написал Артета в инстаграме.
Источник:
Sports.ru#Артета#Арсенал#Коронавирус