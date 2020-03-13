 В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОГА Сергея Осачука, опубликованном в Фейсбуке ОГА.

Черновицкая облапсть стала первой, гда был дигностирован коронавирус. По состоянию на 13 марта у 2 человек этот диагноз подтвержден, а еще 8 госпитализированы с подозрением на COVID-19.

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