 Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено ... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском сообщении, в первую очередь суши, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он .

Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.