 Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено ... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском сообщении, в первую очередь суши, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он .
Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.
Степанов, окончивший Донецкий медуниверситет по специальности "хирург", советует украинцам самим предпринять меры, чтобы не заразиться.
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"Отмените все перемещения и массовые встречи. Пользуйтесь масками, у кого есть. Мойте руки. Держите в машине и на рабочем столе антисептики. Вместо метро пройдитесь пешком, уже тепло. Разъясняйте и родителям и пожилым родственникам, что от общественного транспорта сейчас надо отказаться", - написал он.
По мнению Степанова, единственный вариант "хэппи-энда" для украинцев - блокирование эпидемии собственными усилиями.
"Других нет. Страна не готова. А нам это надо пережить", - подытожил он. Источник: https://censor.net.ua/n3181429
«Гончарук двічі проігнорував листи з РНБО: З України вивезли тонни масок у розпал епідемії коронавірусу в світі
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов двічі звертався з проханням тимчасово заборонити експорт масок і засобів захисту, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. При цьому на той момент прем'єр Олексій Гончарук рекомендації РНБО зігнорував, передають Патріоти України.»
Вчера ещё рейс "Милан-Киев" был (как такое, вообще, может быть???).
Если остается жд сообщение...то понты..
Контролировать пассажиров самолета гораздо проще..
Пассажир вот он...на виду..
А пассажиры поезда разбегаются по перрону как тараканы..
Теперь всех, кто будет заезжать в Украину на авто, ж/д, морским, вело, на пешкарусе или другим видом транспорта - в карантин на время инкубационного периода вируса.
Где проще отправить людей на карантин..?
Лєнка, трепло, брехло та провокатор. Твоя думка нікого не цікавить бо ти неадекватна стара перешниця.
Да ладно. Шутка, что ли? За эти дни кто и с чем прилетит?!
в мене там знайомі є.
пассажиры самолета могут принудительно проходить контроль при посадке в самолет и при выходе из него - они двигаются по относительно узкому коридору и контролируемы
теперь представьте себе автобус или авто которое пересекает границу в трех (пяти) пунктах пропуска. замер температуры в уличных условиях. никто не выходит из машины (иначе досмотр превратится в долгую процедуру). глупость мое мнение
А где они будут находится пока станет известен результат?
На взлетно посадочной полосе карантинный лагерь разбить?
Для чего такие трудности?
Это не обязательно шнырять туда сюда.
забыли и растерли...?
ну ОК..., - может ты и прав...
имхо, давайте и ж/д закроем. В чем разница?
С лндр согласен.
И рашкой тоже, хотя там вируса нет - ну мы, типа, из вредности
Или, ну его на фиг - эти рейтинги..
Т.е., наблюдающийся сейчас всплеск коронавируса - это всего лишь прелюдия к чему-то совсем глобальному... Боюсь даже представить что же будет....
рано
???
нужно это делать 1000%
гривне пиз.а
а иначе никак