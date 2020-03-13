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 Политика Украины, Общество
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 Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки китайского коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено ... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском сообщении, в первую очередь суши, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он .

Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

Источник: https://censor.net.ua/n3181432
 
   
 Топ комментарии
 
За пізно.... Вже в лютому треба було перекривати кордони,а з лугандоном і кацабами ще в 2014
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тупость
пассажиры самолета могут принудительно проходить контроль при посадке в самолет и при выходе из него - они двигаются по относительно узкому коридору и контролируемы

теперь представьте себе автобус или авто которое пересекает границу в трех (пяти) пунктах пропуска. замер температуры в уличных условиях. никто не выходит из машины (иначе досмотр превратится в долгую процедуру). глупость мое мнение
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С 17-го?!
Да ладно. Шутка, что ли? За эти дни кто и с чем прилетит?!
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Понты для пиара или действительно разумная мера? Просьба высказываться. Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами, - Разумков - Цензор.НЕТ 2439
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"Нам на самом деле повезло: вирус добрался нас одними из последних. И была возможность сыграть на опережение, учитывая чужие ошибки. Но мы этого не сделали. И это промедление будет "стоить" украинцам дорого", - добавил экс-глава ОГА.
Степанов, окончивший Донецкий медуниверситет по специальности "хирург", советует украинцам самим предпринять меры, чтобы не заразиться.
Также на Цензор.НЕТ: Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП
"Отмените все перемещения и массовые встречи. Пользуйтесь масками, у кого есть. Мойте руки. Держите в машине и на рабочем столе антисептики. Вместо метро пройдитесь пешком, уже тепло. Разъясняйте и родителям и пожилым родственникам, что от общественного транспорта сейчас надо отказаться", - написал он.
По мнению Степанова, единственный вариант "хэппи-энда" для украинцев - блокирование эпидемии собственными усилиями.
"Других нет. Страна не готова. А нам это надо пережить", - подытожил он. Источник: https://censor.net.ua/n3181429
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За пізно.... Вже в лютому треба було перекривати кордони,а з лугандоном і кацабами ще в 2014
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п'ятниця, 13 березень 2020,
«Гончарук двічі проігнорував листи з РНБО: З України вивезли тонни масок у розпал епідемії коронавірусу в світі
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов двічі звертався з проханням тимчасово заборонити експорт масок і засобів захисту, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. При цьому на той момент прем'єр Олексій Гончарук рекомендації РНБО зігнорував, передають Патріоти України.»
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мразота должна ответить и гончарук и радуцкий а то этот ***** начал уже прикрываться антисемитизмом
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Неделю назад надо было делать.
Вчера ещё рейс "Милан-Киев" был (как такое, вообще, может быть???).
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Мне еще 1.5 недели назад прислали письмо в котором сообщили, об отмене моего рейса из Милана в Штутгарт на апрель. А у зебилов самолёты летают из эпицентра пандемии до сих пор.
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Понты...
Если остается жд сообщение...то понты..
Контролировать пассажиров самолета гораздо проще..
Пассажир вот он...на виду..
А пассажиры поезда разбегаются по перрону как тараканы..
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Правильная мера, хоть и запоздалая
Теперь всех, кто будет заезжать в Украину на авто, ж/д, морским, вело, на пешкарусе или другим видом транспорта - в карантин на время инкубационного периода вируса.
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В самолете 200 человек...в одном купейном вагоне 50 человек...и вагонов в поезде 15...
Где проще отправить людей на карантин..?
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Поздно пить Боржоми, маховик эпидемии в Украине уже начал набирать обороты..
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Наземное сообщение прервано а авиа отменяют. Во дебилы!!!
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вирус все равно пролезит. как по мне это дибилизм
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Китай закрыл полностью все *заразные города*, после чего инфицируемость и, соответственно, смертнось уже свелись на нет.
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Як ти там писала: в Італію евакуйованих всіх у Рим привезли та не бояться, а українці своїх камінням закидали у Нових Санжарах. Пам'ятаєш?
Лєнка, трепло, брехло та провокатор. Твоя думка нікого не цікавить бо ти неадекватна стара перешниця.
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Якби закрили кордони 7 березня -ціни б їм не було...
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С 17-го?!
Да ладно. Шутка, что ли? За эти дни кто и с чем прилетит?!
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В Италиии и то оставили 1 открытый аэропорт на регион.
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в Італії порожньо на вулицях, а в магазин заходять по талонах згідно черги
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Неее, не по талонам. Выходят /выезжают из дома с автосертификатом лишь в супермаркет или по состоянию здоровья. Или на работу. Круглосуточные проверки полиции и карабиньеров. Заведены дела на непослушных .
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В супермаркеты запускают на расстоянии более 1 метра, все в масках.
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Да, на улицах пусто. Только за сегодня умерщих 290 чел.
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Не спорь с ней, она все равно лучше знает, шо там в Италии)
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В Італії - використовуються ******* системи вентиляції легенів. В Україні таких жодної нема.
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тупость
пассажиры самолета могут принудительно проходить контроль при посадке в самолет и при выходе из него - они двигаются по относительно узкому коридору и контролируемы

теперь представьте себе автобус или авто которое пересекает границу в трех (пяти) пунктах пропуска. замер температуры в уличных условиях. никто не выходит из машины (иначе досмотр превратится в долгую процедуру). глупость мое мнение
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А поезд? Таже картина...все на коленке...контроля ноль..
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И что каждому пассажиру делать тест?
А где они будут находится пока станет известен результат?
На взлетно посадочной полосе карантинный лагерь разбить?
Для чего такие трудности?
Это не обязательно шнырять туда сюда.
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В терминалах достаточно помещений что бы разместить пассажиров ..
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Во дурак фамилия не соответствует заявлениям , гривна рухнет на дно.
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Бараны тупые ,нужно было закрыть месяц назад . не хер шастать.
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А медведьчук как летал к куму, так и будет летать...
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Друг повез семью отдыхать в Египет.. Отжэж..
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Ума палата у болвана... Сам себе злобный буратино.
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Мне кажется им любые меры хороши, которые приближают дефолт и не встречают сопротивление популуса. Автобусами норм? А кому домой сюда\отсюда? Лучше бы нормальный контроль делали, экономика уйдет в нокаут такими темпами.
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а Петр Лексеевич успеет вернуться с Испании....?
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Кто о чем,а зебилы о Порошенко. Ты и на смертном одре будешь шептать его имя?
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думаешь идет он нах...?
забыли и растерли...?
ну ОК..., - может ты и прав...
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воздушное сообщение с другими странами, - Разумков

имхо, давайте и ж/д закроем. В чем разница?
С лндр согласен.
И рашкой тоже, хотя там вируса нет - ну мы, типа, из вредности
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Дивись ***, як якийсь вірус, то вони все закривають, вводять надзвичайний стан , хоча вже пізно бо літаки вже давно рознесли його по всій планеті, а як ворог напав та загарбав частину території та вбивав наших людей, то нічого гралися в якісь АТО, потім ООС підписували якісь папірці в Мінську, а тут ти дивись повна блокада. Сіють паніку та хаос.
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похоже, в ОП получили реальную информацию и обосрались
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Ну во первых слишком поздно... А во вторых, в аэропортах как раз таки намного проще организовать проверки той же температуры, какой то контроль.
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Одна надежда на то, что кацапы передохнут быстрее, чем мы сдадимся.
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Глобализация сыграла злую шутку .Но может тот, кто придумал эту глобализацию , тот и сделал этот коронавирус ? Это ж сильное оружие - Печатаешь доллары .Но чтобы усилить влияние этой бумажки запускаешь коронавирус -экономики всех стран падают, окромя бумажки доллара .=ФАКТ.
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Центр Разумкова будет ходить с опросами насчет здоровья ?
Или, ну его на фиг - эти рейтинги..
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А що короновірус на літаках літає.?Краще закрити ВР та АП.Бо там більше зло ніж короновірус.Дебіли при владі.
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Правильно, лучше не пустить в страну вирус, чем впустить и потом тут полный кабздец переживать.
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Британское правительство заявило о глобальной волне пандемии через 10-15 недель.

Т.е., наблюдающийся сейчас всплеск коронавируса - это всего лишь прелюдия к чему-то совсем глобальному... Боюсь даже представить что же будет....
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поздно
рано
???
нужно это делать 1000%
гривне пиз.а
а иначе никак
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Я считаю что необходимо принимать более радикальные меры, а именно полностью запретить въезд любым видам транспорта, как иностранцам так и гражданам Украины. Да это жёстко по отношению к нашим гражданам, но так мы потеряем меньше народу.
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Т.е. ж/д сообщение с касабами не перекрывается?
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Закройте дыныры и лыныры: оттуда всякая зараза прет - коронавирус, туберкулез, спид ,бандюки и прочая нечисть
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Сегодня ШЕСТЬ бортов из Италии прилетело,а тупая чернь нам про закрытие воздушного сообщения рассказывает.
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